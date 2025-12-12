Toivetaksipalvelun käyttöä seurataan - laajuudesta päätetään kesäkuussa 2026

Kesäkuussa käynnistyneessä pilotissa toivetaksin käyttöoikeus laajeni ympärivuorokautiseksi ja palvelun käyttörajoitukset poistuivat. Toivetaksi on osa liikkumisen tuen palvelua eli vammaispalvelulain sekä sosiaalihuoltolain mukaan järjestettäviä asiointi- ja vapaa-ajan matkojen kuljetuspalveluja.

Toivetaksiin ollaan tyytyväisiä, myös matkojen ja asiakkaiden määrä kasvussa

Marraskuussa 2025 avoinna olleeseen kyselyyn vastanneista toivetaksipalvelun käyttäjistä 91,3 % on ollut tyytyväisiä palveluun (380/416 vastaajaa) ja 95 prosenttia haluaa käyttää palvelua myös jatkossa (401/422 vastaajaa).

Varha on seurannut kesäkuussa 2025 käynnistyneessä puolen vuoden mittaiseksi suunnitellussa laajemman toivetaksipalvelun pilotissa myös palvelun käytön kustannuksia. Pilotin viiden ensimmäisen kuukauden aikana (kesäkuusta lokakuun 2025 loppuun) matkojen määrä on noussut asiakkaiden määrän kasvun ohella, joten myös kustannukset ovat jonkin verran nousseet. Toivetaksin käytön osuus kasvoi noin 25 prosentista lähes 40 prosenttiin.

Toivetaksin ohella taksin käyttötapoja ovat vakiotaksi (vaaditaan erillinen hakemus) ja tavallinen taksin käyttö, jossa matka varataan Taxidatan välityskeskuksen kautta. Toivetaksipalvelussa matkasta voi sopia kuljetuspalvelua tuottavan paikallisen kuljettajan kanssa suoraan, jos kuljettaja on mukana Taxidatan sopimuksen mukaisen palvelun tuottamisessa. Erityisesti normaalia taksia aiemmin käyttäneet ovat pilotin aikana siirtyneet toivetaksin käyttäjiksi.

Varha seuraa palvelun käytön muutoksia toisen pilottijakson eli kesäkuun 2026 loppuun asti. Laajempaa toivetaksipalvelun jatkoa arvioidaan muun muassa käytön kustannusten kehitystä edelleen seuraamalla.

Toivetaksipilotin kokemuksia selvittänyt kysely oli avoinna 3.11.–23.11.2025. Webropol-kyselyyn kertyi vastauksia 433.

Aihetta käsitteleviin tiedotteisiin voi tutustua nettisivuillamme www.varha.fi/vammaispalvelut

Taustaa

Varha kysyi maalis–huhtikuussa 2025 palvelun piiriin kuuluvilta asiakkailta näkemyksiä toivetaksista. Valtaosa kyselyyn vastanneista toivoi palvelun laajentamista. Vastausten perusteella kesäkuussa 2025 käynnistettiin laajemman toivetaksipalvelun pilotti, jossa toivetaksin käyttöala laajennettiin ympärivuorokautiseksi eli asiakkaat ovat voineet käyttää palvelun piiriin kuuluvia kyytejä ilman aika- ja käyttörajoituksia.

Varha kilpailutti vuonna 2024 ostopalveluna hankittavat vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset asiointi- ja vapaa-ajan matkat. Palvelu hankitaan Lounais-Suomen Taxidata Oy:ltä, joka tuottaa palvelut kokonaisvaltaisesti sisältäen sekä kuljetuspalvelun että tilaus- ja välityspalvelun.