Akavan Erityisalat: Määräaikaisuuksien helpottaminen luo perustan työmarkkinoiden rakenteelliselle epävarmuudelle

Hallituksen esitys määräaikaisten työsuhteitten helpottamisesta eteni tänään 15.1.2026 eduskunnan käsittelyyn laajasta kritiikistä huolimatta.

Lakimuutos sallisi määräaikaisen työsopimuksen solmimisen enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Muutoksen tavoitteena on madaltaa rekrytointikynnystä ja lisätä työllisyyttä.

Akavan Erityisalat vastustaa lakiesitystä ja katsoo, että se luo toteutuessaan perustaa rakenteelliselle epävarmuudelle työmarkkinoilla.

- Perusteettomat määräaikaisuudet tulevat lisääntymään merkittävästi - sellaisissakin tilanteissa, joissa tulisi tehdä vakituinen työsopimus. Myös ketjutukset, jotka eivät palvele kenenkään etua, tulevat lisääntymään, sanoo johtaja Henrietta Aarnikoivu Akavan Erityisaloista.

- Ketjutukset ovat jo nyt ongelma monilla aloilla. Lakimuutos pahentaisi tilannetta ja kasvattaisi erityisesti nuorten naisten raskauksiin ja perhevapaisiin liittyvää syrjintäriskiä. Tämä on merkittävä heikennys isolle osalle naisvaltaista jäsenistöämme.

Hallitus perustelee määräaikaisten työntekijöiden työsuhdeturvan heikentämistä työpaikkojen lisääntymisellä.

- Kun työsuhdeturvaa heikennetään, tulee perusteluiden nojata tutkittuun tietoon, ei olettamuksiin. Pätkätöiden normalisoinnin vaikutuksesta työpaikkojen lisääntymiseen ei ole tutkittua tietoa, ainakaan riittävästi, Aarnikoivu huomauttaa.

- Työsuhteiden vakaus tuo kaivattua kasvua ja tuottavuutta työelämään. Juuri nyt yhteiskunnassamme olisi olennaisen tärkeää rakentaa turvallisempaa työelämää, jossa työntekijät ja työnantajaorganisaatiot pystyvät katsomaan tulevaisuuteen.

Lisätietoja: Henrietta Aarnikoivu, johtaja, Akavan Erityisalat, puh. 050 467 6222