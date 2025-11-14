Akavan Erityisalat: Määräaikaisuuksien helpottaminen luo perustan työmarkkinoiden rakenteelliselle epävarmuudelle
Akavan Erityisalat katsoo, että perusteettomien pätkätöiden salliminen luo perustaa rakenteelliselle epävarmuudelle työmarkkinoilla. Riski nuorten naisten raskaus- ja perhevapaasyrjintään kasvaa.
Hallituksen esitys määräaikaisten työsuhteitten helpottamisesta eteni tänään 15.1.2026 eduskunnan käsittelyyn laajasta kritiikistä huolimatta.
Lakimuutos sallisi määräaikaisen työsopimuksen solmimisen enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Muutoksen tavoitteena on madaltaa rekrytointikynnystä ja lisätä työllisyyttä.
Akavan Erityisalat vastustaa lakiesitystä ja katsoo, että se luo toteutuessaan perustaa rakenteelliselle epävarmuudelle työmarkkinoilla.
- Perusteettomat määräaikaisuudet tulevat lisääntymään merkittävästi - sellaisissakin tilanteissa, joissa tulisi tehdä vakituinen työsopimus. Myös ketjutukset, jotka eivät palvele kenenkään etua, tulevat lisääntymään, sanoo johtaja Henrietta Aarnikoivu Akavan Erityisaloista.
- Ketjutukset ovat jo nyt ongelma monilla aloilla. Lakimuutos pahentaisi tilannetta ja kasvattaisi erityisesti nuorten naisten raskauksiin ja perhevapaisiin liittyvää syrjintäriskiä. Tämä on merkittävä heikennys isolle osalle naisvaltaista jäsenistöämme.
Hallitus perustelee määräaikaisten työntekijöiden työsuhdeturvan heikentämistä työpaikkojen lisääntymisellä.
- Kun työsuhdeturvaa heikennetään, tulee perusteluiden nojata tutkittuun tietoon, ei olettamuksiin. Pätkätöiden normalisoinnin vaikutuksesta työpaikkojen lisääntymiseen ei ole tutkittua tietoa, ainakaan riittävästi, Aarnikoivu huomauttaa.
- Työsuhteiden vakaus tuo kaivattua kasvua ja tuottavuutta työelämään. Juuri nyt yhteiskunnassamme olisi olennaisen tärkeää rakentaa turvallisempaa työelämää, jossa työntekijät ja työnantajaorganisaatiot pystyvät katsomaan tulevaisuuteen.
Lisätietoja: Henrietta Aarnikoivu, johtaja, Akavan Erityisalat, puh. 050 467 6222
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö, Akavan Erityisalat, puh. 040 525 8582
Henrietta Aarnikoivu, Akavan ErityisalatJohtaja, järjestö- ja jäsenpalvelutPuh:050 467 6222henrietta.aarnikoivu@akavanerityisalat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Akavan Erityisalat
Akavan Erityisalat ja Viesti: Henkilöstön annettava aidosti vaikuttaa ministeriöiden viestintämuutoksessa14.11.2025 12:29:29 EET | Tiedote
Ministeriöiden viestinnän härkäpäisesti läpi ajettu keskittämispäätös ja sitä edeltänyt prosessi ovat kuormittaneet monin tavoin henkilöstöä. – Nyt viimeistään on aika kuunnella aidosti uudistuksen kohteena olevaa henkilöstöä, jotta keskittämisen kielteiset vaikutukset saadaan minimoitua, sanovat Akavan Erityisalat ja sen jäsenjärjestö Viesti ry.
Suomen Verotarkastajat: Harmaa talous kasvaa – verotarkastuksiin tarvitaan lisäresursseja31.10.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Verotarkastukset ovat tehokas työkalu verovalvonnassa. Verovälttely ja muu harmaan talouden toiminta on kasvussa maassamme ja valtio menettää yhä enemmän verotuloja. Lisäresursointi verotarkastuksiin olisi valtiolta kannattava investointi, sanoo Suomen Verotarkastajat SVT ry. SVT ry on Akavan Erityisalojen jäsenjärjestö. Noin kaksisataa Suomen verotuksen, kirjanpidon ja taloushallinnon asiantuntijaa kokoontuu SVT ry:n vero-opintopäiville 3.-4.11.2025 Pikku-Finlandiaan Helsinkiin. Lisäksi esitystä kuuntelee etänä noin 550 osallistujaa. Ohjelmassa kuullaan ensimmäisenä päivänä valtiovarainministeri Riikka Purran puheenvuoro maan hallituksen talous- ja veropolitiikasta. Media on tervetullut seuraamaan puheenvuoroa.
Akavan Erityisalat, Kieliasiantuntijat ja TAKU: Työneuvostoa ei pidä lakkauttaa27.10.2025 10:16:15 EET | Tiedote
Oikeussuojan saatavuus maassamme kapenee merkittävästi, mikäli työneuvosto lakkautetaan. Lakkauttamisen tuomat säästöt sen sijaan olisivat marginaaliset, sanovat Akavan Erityisalat ja sen jäsenjärjestöt Kieliasiantuntijat sekä Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU. - Esimerkiksi tulkkaus- ja kulttuurialoilla työneuvosto voi olla ainoa realistinen oikeussuojakeino selvittää yhä lisääntyvää rajanvetoa yrittäjäaseman ja työsuhteen välillä.
Akavan Erityisalat: Tampere leikkaamassa liikaa valmiiksi ohuesta hallinnostaan22.10.2025 11:59:00 EEST | Tiedote
Tampereen kaupunki uhkaa 122 tehtävää irtisanomisella, mikäli tänään keskiviikkona julkistettu vuoden 2026 budjettiesitys menee läpi. - Yhdymme pääluottamusedustajien pelkoon liiallisesta leikkausinnosta. Ennen vähennyspäätöksiä tarvitaan kattavaa vaikutusten arviointia. Jos jo valmiiksi ohuesta hallinnosta leikataan lisää, kuntapalvelujen toimivuus vaarantuu, Akavan Erityisalat sanoo.
MAL ja Akavan Erityisalat: Amos Rexin tapaus herättää huolta museoalan henkilöstöpolitiikan suunnasta9.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Amos Rexin tilanne on mediatietojen perusteella arvioituna poikkeuksellinen suomalaisella museo- ja kulttuuriperintöalalla. Tapaus nostaa esiin vakavia kysymyksiä työntekijöiden kohtelusta, henkilöstöpolitiikasta ja alan osaamisen turvaamisesta tulevaisuudessa. - Kulttuuriperintöalalle ei tarvita irtisanoutumispaketteihin nojaavaa henkilöstöpolitiikkaa, sanovat Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ja sen kattojärjestö Akavan Erityisalat.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme