Kiertotalous lupaa vihreää tulevaisuutta, mutta unohtaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden

Sosiaalityön maisteri Kang Liu tarkastelee väitöskirjassaan kriittisesti kiertotalouden ja sosiaalisen ulottuvuuden välistä suhdetta sekä sosiaalityön mahdollisuuksia vaikuttaa kestävien talouden siirtymien rakentumiseen. Tutkimus toteutettiin analysoimalla akateemista kirjallisuutta, asiantuntijoiden näkökulmia sekä Europan Unionin instituutioiden kiertotaloutta koskevien asiakirjoja.

Liun tutkimuksen mukaan kiertotaloushankkeissa keskitytään usein ympäristö- ja taloushyötyihin, mutta ihmisten hyvinvointiin liittyvät kysymykset – kuten eriarvoisuus, työturvallisuus ja yhteisöjen tukeminen – jäävät vähälle huomiolle sekä Euroopassa että muualla maailmassa.

Tutkimustulosten mukaan kiertotalous voi tuoda uusia työpaikkoja ja vahvistaa paikallisyhteisöjä, mutta hyödyt eivät ole taattuja. Monissa hankkeissa työ on epävirallista ja turvatonta, haavoittuvat ryhmät jätetään päätöksenteon ulkopuolelle ja ympäristö- sekä talousriskit kasautuvat pienituloisille ihmisryhmille.

Tutkimus korostaa, että kiertotaloutta käsitellään usein oletuksena sosiaalisesti oikeudenmukaisena mallina, vaikka käytännön vaikutukset ovat ristiriitaisia. Teknologiset ja taloudelliset tavoitteet ohittavat toistuvasti sosiaalisen ulottuvuuden, mikä voi johtaa eriarvoisuuden ylläpitämiseen myös hyvää tarkoittavissa hankkeissa.

Sosiaalityö aktiivisena vaikuttajana

Liu esittää väitöskirjassaan viitekehyksen, joka vahvistaa sosiaalityön roolia kestävän talouden murroksessa: arvioimalla kuka hyötyy ja kuka vahingoittuu murroksessa, sopeuttaa politiikkaa ja projekteja tulemaan inkluusiota, tekemällä väliintuloja eriarvoisuutta tuottavaan politiikkaan ja käytäntöihin sekä toteuttamalla reilumpia malleja yhdessä teollisuuden, poliitikkojen ja talouselämän kanssa. Sosiaalityön rooli ei rajoitu enää pelkkään ongelmien paikkaamiseen, vaan se nähdään aktiivisena vaikuttajana, joka auttaa ohjaamaan talouden kehitystä niin, että ympäristö ja ihmisten hyvinvointi otetaan aidosti huomioon.

Tämä lähestymistapa tekee sosiaalityöstä paitsi taloudellisten muutosten turvaverkon myös aktiivisen toimijan, joka auttaa muovaamaan tulevaisuutta kohti ratkaisuja, jotka ovat sekä ympäristöllisesti että sosiaalisesti kestäviä.





MA Kang Liun sosiaalityön väitöskirjan ”The Circular Economy–Social Dimension Nexus: Challenges and Opportunities for Social Work in Sustainable Economy Transitions” väitöstilaisuus 15.12.2025 klo 12 Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella.

Vastaväittäjänä toimii professori Pekka Jokinen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Kati Turtiainen (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius).

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Tutustu väitöskirjaan: https://jyx.jyu.fi/jyx/Record/jyx_123456789_107166?sid=231636970

Lisätietoa

Kang Liu