Lindsay L. Gibsonin kirja auttaa voittamaan menneisyyden haasteet
Lindsay L. Gibsonin kirja tarjoaa työkaluja voittaa menneisyyden haasteet ja kasvaa vahvaksi aikuiseksi, vaikka vanhemmat olisivat olleet emotionaalisesti kypsymättömiä. Teoksessa käsitellään erilaisia kypsymättömiä vanhemmuuden muotoja ja annetaan käytännön ohjeita parempien ihmissuhteiden muodostamiseen. Suomentanut Juha Kuvajainen.
Mikäli vanhempasi tai kasvattajasi olivat emotionaalisesti kypsymättömiä, etäisiä tai itsekeskeisiä, sinulle on saattanut jäädä käsittelemättömiä vihan ja katkeruuden tunteita. Ehkä koet lapsuutesi olleen sellainen, jossa et tullut nähdyksi, kohdatuksi, kuulluksi tai hyväksytyksi omana itsenäsi. Tai ehkä jouduit itse kasvamaan aikuiseksi jo varhain, koska et saanut vanhemmiltasi riittävää tukea saadaksesi kasvaa ja kehittyä rauhassa omaa tahtiasi.
Tässä kirjassa kliininen psykologi Lindsay L. Gibson auttaa ymmärtämään, miten henkisesti epäkypsät aikuiset ovat saattaneet vaikuttaa nuoriin ja heidän myöhempiin ihmissuhteisiin. Hän antaa arvokkaita työkaluja siihen, miten voi päästä kielteisistä tunteista ja kasvaa vahvaksi ja kypsäksi aikuiseksi. Kirja avaa täysin uusia näköaloja siihen, miten lapsuutemme tai menneisyytemme ei tarvitse määrittää tämänhetkistä elämäämme.
Kirjassa tutustutaan neljään erilaiseen henkisesti kypsymättömän kasvatuksen perusmuotoon: emotionaaliseen, tarmokkaaseen, passiiviiseen ja torjuvaan vanhempaan. Kirja sopii erinomaisesti kaikille itsetuntemuksesta kiinnostuneille, ja sen ohjeilla opit muodostamaan entistä parempia ihmissuhteita elämässäsi.
Teoksen on suomentanut Juha Kuvajainen.
