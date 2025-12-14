Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 14.12.2025
Rakennuspalo Keskisuuri: Jämsä
Pieni kevytrakenteisen saunarakennuksen terassilla oli syttynyt tulipalo. Naapuri havaitsi palon ja hälytti pelastuslaitoksen. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle, oli saunarakennus täydenpalon vaiheessa.
Saunarakennus tuhoutuu palossa täysin. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi palon leviämisen estäminen sekä vahinkojen rajoittaminen.
