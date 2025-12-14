Keski-Suomen hyvinvointialue

Rakennuspalo Keskisuuri: Jämsä

Pieni kevytrakenteisen saunarakennuksen terassilla oli syttynyt tulipalo. Naapuri havaitsi palon ja hälytti pelastuslaitoksen. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle, oli saunarakennus täydenpalon vaiheessa.

Saunarakennus tuhoutuu palossa täysin. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi palon leviämisen estäminen sekä vahinkojen rajoittaminen.

