Duodecim valitsi kaksi Sairaala Novan ylilääkäriä kollegiaalisuuden edistäjiksi 12.12.2025

Duodecim on valinnut vuoden 2025 merkittävimmät terveysalan vaikuttajat 12 eri kategoriassa. Valinnoissa korostuvat kuluneen vuoden ansiot sekä 144-vuotiaan Duodecimin arvot. Kategoriassa Kollegiaalisuuden edistäjät palkittiin kaksi Sairaala Novan ylilääkäriä: Lastentautien ylilääkäri Ole Andersen sekä anestesiologian ja tehohoidon ylilääkäri Johanna Tuukkanen. Duodecimin mukaan he ovat esimerkillisiä kollegoita ja rohkaisijoita, jotka rakentavat hyvää ja kannattelevaa työyhteisöä.