Guardians of Galaxy -tähti Pom Klementieff Arctic Lights Comic Coniin
Marvel-faneja hemmotellaan ensi keväänä, kun Guardians of the Galaxy -tähti Pom Klementieff saapuu Arctic Lights Comic Coniin. Tapahtumassa nähdään myös toinen Guardians of the Galaxy -elokuvista tuttu näyttelijä Sean Gunn, Marvel-taiteilijoita sekä Marvelin kustannustoimittaja. Helsingin Messukeskuksessa 16.–17.5.2026 järjestettävä Arctic Lights Comic Con kokoaa yhteen pelien, cosplayn, sarjakuvien, animen, K-popin ja fanikulttuurin ystävät sekä elokuva- ja pelimaailman kansainväliset tähdet.
Pom Klementieff on arvostettu näyttelijä, joka tunnetaan muun muassa rooleistaan Guardians of the Galaxy- ja Avengers-elokuvissa. Marvel-universumin lisäksi hänet on nähty hiljattain myös Mission: Impossible – Dead Reckoning -elokuvan pahiksena. Tähtinäyttelijä palaa samaan rooliin myös elokuvassa Mission: Impossible – The Final Reckoning.
Näyttelemisen lisäksi Klementieff tunnetaan siitä, että hän tekee suuren osan Mission: Impossible -roolinsa stunteistaan itse, ja on sitä varten treenannut monipuolisesti eri kamppailulajeja. Arctic Lights Comic Conissa näyttelijätähden voi kohdata sekä Starlight Main Stagen Q & A -tilaisuuksissa että erillisissä nimmari- ja valokuvaussessioissa.
– On suuri ilo toivottaa Pom Klementieff tervetulleeksi tapahtumaamme. Hänet tunnetaan erityisesti Marvel-universumin Mantiksena – empaattina, josta on tullut monien fanien suosikki. Kun tapahtumassa vierailee myös näyttelijä Sean Gunn, Marvel-taiteilijoita sekä Marvelin kustannustoimittaja, kokonaisuus tarjoilee poikkeuksellisen kiinnostavan kattauksen ohjelmaa Marvel-faneille, sanoo tapahtuman tuottaja Ida Kuningas.
– Tapahtumassa tulee olemaan myös mittava line-up kansainvälisiä sarjakuvataiteilijoita. Julkistamme nimet heti vuoden vaihteen jälkeen.
Tähtipölyä ja vaikuttajia
Tapahtuman aiempia tähtivierasjulkistuksia ovat muun muassa Gilmore Girlsista, Guardians of Galaxy-sarjasta sekä Supermanista tuttu elokuva- ja tv-tähti Sean Gunn sekä muun muassa Baldur’s Gate 3-pelistä ja Outlander-sarjasta tuttu Tim Downie.
Tapahtumassa nähtävistä sisällöntuottajista ja vaikuttajista mukana ovat muun muassa ZoneVD, Paqpa sekä Leevi Ikävalko. Tapahtumassa järjestetään myös cosplayn Suomen mestaruuskilpailut, K-popin covertanssikilpailut sekä AMV-kilpailu.
Arctic Lights Comic Con järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 16.-17.5.2026.
Liput: Ticketmaster.fi
www.arcticlightscomiccon.com
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
