Suomussalmen talkkihankkeen ympäristölupahakemuksen täydennykset on toimitettu aluehallintovirastoon
Tulikivi Oyj on toimittanut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pyytämät täydennykset Suomussalmen talkkihankkeen ympäristö- ja vesitalouslupahakemukseen. Täydennykset koskevat muun muassa hankkeen vaikutusten arviointia ja teknisiä ratkaisuja.
Keskeisimpiä täydennyksiä olivat tarkemmat tiedot toiminnan jätevesien käsittelyssä käytettävistä menetelmistä sekä arvio saavutettavista jäännöspitoisuuksista keskeisten kuormitteiden osalta.
Lisäksi arvioitiin muun muassa Kivikankaan louhoksen, nykyisen sivukivialueen ja suunnitellun talkintuotannon yhteisvaikutuksia sekä sivukivialueiden yhdistämiseen liittyviä ratkaisuja.
Lupaviranomainen jatkaa hakemuksen käsittelyä.
Yhtiön tavoitteena on mahdollistaa Suomussalmen vuolukivilouhoksen ja –tehtaan nykyiselle tehdasalueelle moderni, hiilineutraalia ja jäljitettävää talkkia tuottava laitos.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Erkki KuronenToimitusjohtajaNordic Talc OyPuh:050 599 3539
Heikki VauhkonenToimitusjohtajaTulikivi OyjPuh:040 524 5593
Tulikivi Oyj
Tulikivi on suomalainen perheyritys, joka on erikoistunut tulisijoihin, kiukaisiin ja sisustuskiviin. Yritys valmistaa kestäviä ja ekologisia lämmitysratkaisuja, joissa yhdistyvät huippuluokan muotoilu ja toiminnallisuus. Tulikiven tuotteet valmistetaan korkealaatuisista luonnon- ja kierrätysmateriaaleista, ja ne ovat tunnettuja pitkästä käyttöiästään sekä energiatehokkuudestaan. Tulikivi on saavuttanut kansainvälistä menestystä ja on arvostettu toimija alallaan.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tulikivi Oyj
Maailman suurin hiekka-akku otettu käyttöön – sydämessä tuhannen takan verran pohjoiskarjalaista vuolukiveä11.6.2025 07:56:25 EEST | Tiedote
Uusi hiekka-akku osoittaa, kuinka kiertotalous ruokkii innovaatioita eri toimialojen välillä. Tulikiven vuolukivimurske palvelee nyt lämpövarastona uusiutuvan energian ratkaisussa, joka tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista.
Suomussalmen talkkihankkeen ympäristölupahakemus toimitettu Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle9.5.2025 10:30:00 EEST | Tiedote
Tulikivi Oyj on toimittanut Suomussalmen talkkivarantojen hyödyntäminen -hankkeen ympäristö- ja vesilain mukaisen lupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle 9.5.2025.
Environmental permit application for the Suomussalmi talc project submitted to the Regional State Administrative Agency of Northern Finland9.5.2025 10:30:00 EEST | Press release
Tulikivi Oyj has submitted the environmental and water permit application for the Suomussalmi talc project to the Regional State Administrative Agency of Northern Finland on 9 May 2025.
Uuteen teolliseen hiekka-akkuun täytteeksi tuhannen takan verran vuolukiveä12.11.2024 06:55:00 EET | Tiedote
Loviisan Lämmölle Uudenmaan Pornaisiin rakennettavan hiekka-akun rakennustyöt ovat edenneet hyvin. Hiekka-akun väliaineena käytetään Tulikiven tuotannon sivuvirtana syntyvää vuolukivimursketta.
Kainuun ELY-keskus antoi perustellun päätelmän Suomussalmen talkkihankkeesta6.11.2024 10:00:00 EET | Tiedote
Tulikivi Oyj:n tytäryhtiö Nordic Talc Oy selvittää talkkituotannon aloittamista Kivikankaan kaivospiirin alueella Haaposen esiintymässä, Suomussalmella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme