Tulikivi Oyj

Suomussalmen talkkihankkeen ympäristölupahakemuksen täydennykset on toimitettu aluehallintovirastoon

15.12.2025 10:00:00 EET | Tulikivi Oyj | Tiedote

Jaa

Tulikivi Oyj on toimittanut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pyytämät täydennykset Suomussalmen talkkihankkeen ympäristö- ja vesitalouslupahakemukseen. Täydennykset koskevat muun muassa hankkeen vaikutusten arviointia ja teknisiä ratkaisuja.

Keskeisimpiä täydennyksiä olivat tarkemmat tiedot toiminnan jätevesien käsittelyssä käytettävistä menetelmistä sekä arvio saavutettavista jäännöspitoisuuksista keskeisten kuormitteiden osalta.

Lisäksi arvioitiin muun muassa Kivikankaan louhoksen, nykyisen sivukivialueen ja suunnitellun talkintuotannon yhteisvaikutuksia sekä sivukivialueiden yhdistämiseen liittyviä ratkaisuja.

Lupaviranomainen jatkaa hakemuksen käsittelyä.

Yhtiön tavoitteena on mahdollistaa Suomussalmen vuolukivilouhoksen ja –tehtaan nykyiselle tehdasalueelle moderni, hiilineutraalia ja jäljitettävää talkkia tuottava laitos.

Avainsanat

suomussalmitulikivinordic talc

Yhteyshenkilöt

Tulikivi Oyj

Tulikivi on suomalainen perheyritys, joka on erikoistunut tulisijoihin, kiukaisiin ja sisustuskiviin. Yritys valmistaa kestäviä ja ekologisia lämmitysratkaisuja, joissa yhdistyvät huippuluokan muotoilu ja toiminnallisuus. Tulikiven tuotteet valmistetaan korkealaatuisista luonnon- ja kierrätysmateriaaleista, ja ne ovat tunnettuja pitkästä käyttöiästään sekä energiatehokkuudestaan. Tulikivi on saavuttanut kansainvälistä menestystä ja on arvostettu toimija alallaan.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tulikivi Oyj

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye