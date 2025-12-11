Kauppakorkeakoulu promovoi yhdeksän kunniatohtoria toukokuun 2026 promootiossa – arvokas juhla järjestetään viiden vuoden välein
Kauppakorkeakoulun ensimmäinen promootio järjestettiin vuonna 1946, joten keväällä 2026 on vuorossa Kauppakorkeakoulun 17. promootio.
Kauppakorkeakoulun seuraavaa promootiota juhlistetaan 21.–23. toukokuuta 2026. Promootio on perinteikäs ja arvokas akateeminen juhla, jossa valmistuneet maisterit ja tohtorit vihitään osaksi tiedeyhteisöä ja hyväksytään perinteen mukaisesti sen täysivaltaisiksi jäseniksi.
Lisäksi Kauppakorkeakoulussa promovoidaan kunniatohtorit sekä riemumaisterit ja -tohtorit, jotka promovoitiin maistereiksi ja tohtoreiksi viisikymmentä vuotta sitten eli vuonna 1976.
Yhdeksän arvovaltaista kunniatohtoria
Kauppakorkeakoulu promovoi yhdeksän kunniatohtoreiksi kutsuttua. He ovat merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, erittäin ansioituneita tieteenaloillaan tai tehneet läheistä yhteistyötä Kauppakorkeakoulun ja sen kuuden laitoksen akateemisen henkilöstön kanssa.
Kutsuun ovat myöntävästi vastanneet ja kunniatohtoreiksi promovoidaan toukokuussa 2026:
- Professori Robert Knechel
- Professori George Mailath
- Professori Claus Munk
- KTM, kanslianeuvos Arto Mäenmaa
- Tasavallan presidentti Alexander Stubb
- Hallitusammattilainen Sanna Suvanto-Harsaae
- Hallitusammattilainen Salla Vainio
- Professori Gyula Vastag
- Professori emerita Eleanor Westney
Lue lisää: Kauppakorkeakoulun 17. promootion kunniatohtorit
Kauppakorkeakoulun promootio on kolmipäiväinen juhlallisuus, johon kuuluu muun muassa lehvänsitojaiset, promootioakti sekä -kulkue, illallinen sekä promootiotanssit. Promootion viimeisenä päivänä on vuorossa perinteinen sillilounas eli sillis.
Kauppakorkeakoulussa promootiota vietetään viiden vuoden välein. Kauppakorkeakoulun ensimmäinen promootio järjestettiin vuonna 1946, joten keväällä 2026 on vuorossa Kauppakorkeakoulun 17. promootio.
