Kauppakorkeakoulu promovoi yhdeksän kunniatohtoria toukokuun 2026 promootiossa – arvokas juhla järjestetään viiden vuoden välein

Kauppakorkeakoulun seuraavaa promootiota juhlistetaan 21.–23. toukokuuta 2026. Promootio on perinteikäs ja arvokas akateeminen juhla, jossa valmistuneet maisterit ja tohtorit vihitään osaksi tiedeyhteisöä ja hyväksytään perinteen mukaisesti sen täysivaltaisiksi jäseniksi.

Lisäksi Kauppakorkeakoulussa promovoidaan kunniatohtorit sekä riemumaisterit ja -tohtorit, jotka promovoitiin maistereiksi ja tohtoreiksi viisikymmentä vuotta sitten eli vuonna 1976.

Yhdeksän arvovaltaista kunniatohtoria

Kauppakorkeakoulu promovoi yhdeksän kunniatohtoreiksi kutsuttua. He ovat merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, erittäin ansioituneita tieteenaloillaan tai tehneet läheistä yhteistyötä Kauppakorkeakoulun ja sen kuuden laitoksen akateemisen henkilöstön kanssa.

Kutsuun ovat myöntävästi vastanneet ja kunniatohtoreiksi promovoidaan toukokuussa 2026:

Professori Robert Knechel

Professori George Mailath

Professori Claus Munk

KTM, kanslianeuvos Arto Mäenmaa

Tasavallan presidentti Alexander Stubb

Hallitusammattilainen Sanna Suvanto-Harsaae

Hallitusammattilainen Salla Vainio

Professori Gyula Vastag

Professori emerita Eleanor Westney

Lue lisää: Kauppakorkeakoulun 17. promootion kunniatohtorit

Kauppakorkeakoulun promootio on kolmipäiväinen juhlallisuus, johon kuuluu muun muassa lehvänsitojaiset, promootioakti sekä -kulkue, illallinen sekä promootiotanssit. Promootion viimeisenä päivänä on vuorossa perinteinen sillilounas eli sillis.

Kauppakorkeakoulussa promootiota vietetään viiden vuoden välein. Kauppakorkeakoulun ensimmäinen promootio järjestettiin vuonna 1946, joten keväällä 2026 on vuorossa Kauppakorkeakoulun 17. promootio.