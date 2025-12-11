Aalto-yliopisto

Kauppakorkeakoulu promovoi yhdeksän kunniatohtoria toukokuun 2026 promootiossa – arvokas juhla järjestetään viiden vuoden välein

15.12.2025 13:45:00 EET | Aalto-yliopisto | Tiedote

Jaa

Kauppakorkeakoulun ensimmäinen promootio järjestettiin vuonna 1946, joten keväällä 2026 on vuorossa Kauppakorkeakoulun 17. promootio.

Henkilö kantaa mustaa tohtorinhattua ja sinistä nauhaa.
Kauppakorkeakoulun promootio on kolmipäiväinen juhlallisuus, johon kuuluu muun muassa lehvänsitojaiset, promootioakti sekä promootiokulkue. Mika Levälampi / Aalto-yliopisto

Kauppakorkeakoulun seuraavaa promootiota juhlistetaan 21.–23. toukokuuta 2026. Promootio on perinteikäs ja arvokas akateeminen juhla, jossa valmistuneet maisterit ja tohtorit vihitään osaksi tiedeyhteisöä ja hyväksytään perinteen mukaisesti sen täysivaltaisiksi jäseniksi.

Lisäksi Kauppakorkeakoulussa promovoidaan kunniatohtorit sekä riemumaisterit ja -tohtorit, jotka promovoitiin maistereiksi ja tohtoreiksi viisikymmentä vuotta sitten eli vuonna 1976.

Yhdeksän arvovaltaista kunniatohtoria

Kauppakorkeakoulu promovoi yhdeksän kunniatohtoreiksi kutsuttua. He ovat merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, erittäin ansioituneita tieteenaloillaan tai tehneet läheistä yhteistyötä Kauppakorkeakoulun ja sen kuuden laitoksen akateemisen henkilöstön kanssa.

Kutsuun ovat myöntävästi vastanneet ja kunniatohtoreiksi promovoidaan toukokuussa 2026:

  • Professori Robert Knechel
  • Professori George Mailath
  • Professori Claus Munk
  • KTM, kanslianeuvos Arto Mäenmaa
  • Tasavallan presidentti Alexander Stubb
  • Hallitusammattilainen Sanna Suvanto-Harsaae
  • Hallitusammattilainen Salla Vainio
  • Professori Gyula Vastag
  • Professori emerita Eleanor Westney

Lue lisää: Kauppakorkeakoulun 17. promootion kunniatohtorit

Kauppakorkeakoulun promootio on kolmipäiväinen juhlallisuus, johon kuuluu muun muassa lehvänsitojaiset, promootioakti sekä -kulkue, illallinen sekä promootiotanssit. Promootion viimeisenä päivänä on vuorossa perinteinen sillilounas eli sillis.

Kauppakorkeakoulussa promootiota vietetään viiden vuoden välein. Kauppakorkeakoulun ensimmäinen promootio järjestettiin vuonna 1946, joten keväällä 2026 on vuorossa Kauppakorkeakoulun 17. promootio.

Avainsanat

aalto-yliopistoaaltokauppakorkeakoulupromootiokunniatohtoritriemutohtorit

Yhteyshenkilöt

Timo Korkeamäki
Dekaani, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
dean-biz@aalto.fi

Linkit

Tietoa julkaisijasta

Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu noin 13 000 opiskelijaa ja yli 4 500 työntekijää, joista 400 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä.

aalto.fi

facebook.com/aaltouniversity

bsky.app/profile/aalto.fi

youtube.com/aaltouniversity

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aalto-yliopisto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye