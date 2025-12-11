Konserni- ja tilajaosto hyväksyi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n osakassopimuksen

Espoo on neuvotellut yhdessä Helsingin, Vantaan ja HSY:n kanssa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n uuden osakassopimuksen. Sopimus vastaa muuttuneeseen toimintaympäristöön ja vahvistaa yhtiön roolia kiertotalouden ja työllisyyden edistämisessä.



Espoo irtisanoi vanhan yhteistoimintasopimuksen vuonna 2024, koska se ei enää vastannut nykyisiä tarpeita. Uusi sopimus määrittää hallituksen kokoonpanon, yhteistyön käytännöt sekä keskeiset päätökset, jotka edellyttävät osapuolten yksimielisyyttä. Espoon tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta tukee kaupungin kestävän kehityksen ja työllisyyden tavoitteita.

Uusi Keltaperhon päiväkoti Tapiolaan

Keltaperhon päiväkoti rakennetaan uudisrakennuksena Tapiolaan, osoitteeseen Jousenkaari 10. Kahdeksanryhmäinen päiväkoti korvaa Niittykummun huonokuntoisen päiväkodin (Kappelirinne 1), joka on nykyään väistökäytössä. Rakennettavan päiväkodin kustannusarvioksi on laskettu 8,26 milj. euroa ja sen arvioitu valmistumisvuosi on 2028.

Lisäksi konserni- ja tilajaosto antoi puoltavan lausunnon Setlementtiasunnot Oy:n vuokratalohankkeesta Iivisniemessä, osoitteessa Meritie 1.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

