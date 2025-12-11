Espoon kaupunki - Esbo stad

Konserni- ja tilajaosto hyväksyi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n osakassopimuksen

15.12.2025 11:03:51 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Jaa

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto hyväksyi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n osakassopimuksen ja Niittykummun vanhan päiväkodin korvaavan Keltaperhon päiväkodin hankesuunnitelman.

Espoo on neuvotellut yhdessä Helsingin, Vantaan ja HSY:n kanssa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n uuden osakassopimuksen. Sopimus vastaa muuttuneeseen toimintaympäristöön ja vahvistaa yhtiön roolia kiertotalouden ja työllisyyden edistämisessä. 

Espoo irtisanoi vanhan yhteistoimintasopimuksen vuonna 2024, koska se ei enää vastannut nykyisiä tarpeita. Uusi sopimus määrittää hallituksen kokoonpanon, yhteistyön käytännöt sekä keskeiset päätökset, jotka edellyttävät osapuolten yksimielisyyttä. Espoon tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta tukee kaupungin kestävän kehityksen ja työllisyyden tavoitteita.

Uusi Keltaperhon päiväkoti Tapiolaan

Keltaperhon päiväkoti rakennetaan uudisrakennuksena Tapiolaan, osoitteeseen Jousenkaari 10.  Kahdeksanryhmäinen päiväkoti korvaa Niittykummun huonokuntoisen päiväkodin (Kappelirinne 1), joka on nykyään väistökäytössä. Rakennettavan päiväkodin kustannusarvioksi on laskettu 8,26 milj. euroa ja sen arvioitu valmistumisvuosi on 2028.

---

Lisäksi konserni- ja tilajaosto antoi puoltavan lausunnon Setlementtiasunnot Oy:n vuokratalohankkeesta Iivisniemessä, osoitteessa Meritie 1.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Konserni- ja tilajaoston esityslistat ja pöytäkirjat

Avainsanat

konserni- ja tilajaostokaupunginhallitusespoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

Espoo.fi
Facebook
LinkedIn
YouTube

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye