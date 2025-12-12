Motivair by Schneider Electricin uudet CDU:t vastaavat suurteholaskennan ja tekoälyn kuormitukseen
- Uudet jäähdytysnesteen jakeluyksiköt (CDU) skaalautuvat suurteholaskennan, tekoälytehtaiden ja datakeskusten tarpeisiin ja parantavat niiden tehokkuutta.
- Motivair by Schneider Electricillä on laaja valikoima pieneen tilaan mahtuvia ja jäähdytysteholtaan erinomaisia CDU:ita, jotka suunniteltu asennettavaksi monentyyppisiin käyttökohteisiin.
- CDU:iden avulla datakeskuksen jäähdytyksen optimointi on saumatonta, mikä vähentää energiankulutusta, vähentää käyttökatkoja ja alentaa käyttökustannuksia.
Digitaalisen infrastruktuurin nestejäähdytysteknologian asiantuntija Motivair by Schneider Electric lanseeraa kaksi uutta jäähdytysnesteen jakeluyksikköä (CDU), jotka on suunniteltu vastaamaan suurteholaskenta- ja tekoälytyökuormien lämpötilahallinnan haasteisiin. Uudet CDU-mallit poikkeavat yhtiön aiemmista laitteista, sillä ne on suunniteltu erityisesti huoltokäytäviin asennettaviksi. Datakeskusten ylläpitäjien näkökulmasta ne parantavat joustavuutta, suorituskykyä ja integrointia laajemmassa valikoimassa käyttökohteita.
Uudet MCDU-45- ja MCDU-55-yksiköt tulevat saataville maailmanlaajuisesti, ja niiden tuotanto laajenee vuoden 2026 alussa. Yksiköillä on entistä suurempi jäähdytyskapasiteetti ja niihin on lisätty enemmän ominaisuuksia ja järjestelmän suunnitteluolosuhteita. Käytettävissä oleva jäähdytetyn veden lämpötilaskaala laajenee, mikä auttaa optimoidaan datakeskusten käyttöönottoa ja toimintaa.
Uudet CDU-yksiköt täydentävät Motivair by Schneider Electricin kokonaisvaltaista nestejäähdytysvalikoimaa, johon kuuluu jatkossa lisää lattialle ja räkkiin asennettavia CDU-yksiköitä. Niiden räätälöidyt ominaisuudet auttavat tehostamaan jäähdytysstrategioita hyperscale-, tekoäly-, colocation-, edge- ja jälkiasennusympäristöissä.
Uudet yksiköt tuovat merkittäviä etuja
Uusissa CDU-yksiköissä huomioidaan nestejäähdytyksen kehitysaskeleet ja tekoälyn lisääntyneen käytön aiheuttamat muutokset datakeskusten infrastruktuuriin. CDU-yksiköiden käyttö on yleistynyt myös muissa kuin IT-laitteistoille varatuissa tiloissa.
Datakeskusten ylläpitäjät voivat mukauttaa keskusten jäähdytystä entistä paremmin omien vaatimustensa mukaisiksi, sillä uusissa CDU-yksiköissä on laaja valikoima käyttöönottovaihtoehtoja. Muokkauksia voi tehdä tekoälyinfrastruktuurin, datakeskussuunnitelmien ja laskentatehovaatimusten mukaan. Mukauttamisen avulla keskuksien lämmönkäsittely saadaan säädettyä optimaaliseksi ja toimintavarmuus voidaan turvata, vaikka laskentatiheydet ovat edelleen kasvussa.
MCDU-45 ja MCDU-55 tuovat datakeskuksiin monia parannuksia:
- Tilan optimointi ja joustavuus: Uusien ja nykyisten CDU-vaihtoehtojen ansiosta ylläpitäjät voivat joustavammin valita mallin, joka vastaa parhaiten heidän käyttöönottotavoitteitaan.
- Energiansäästöt: CDU:issa on laajemmat toiminta-alueet, joten lämmönpoistojärjestelmien energiatehokkuutta saadaan parannettua ja energiankäytön tehokkuudesta kertovaa PUE-arvoa pienennettyä.
- Helppoutta huoltoon ja laitteiden saavutettavuuteen: CDU-yksiköt voi sijoitella vapaasti, mikä helpottaa huollon joustavuutta ja varmistaa, että tekoälylaskenta tai IT-toiminnot eivät häiriinny.
- Datakeskuksen jäähdytyksen tehostettu integrointi: Kaikki CDU-mallit MCDU-25:stä MCDU-60:een tukevat kehittyneitä lämmönhallintastrategioita, sillä niiden ominaisuuksiin kuuluvat tarkka virtauksen säätö, reaaliaikainen seuranta ja mukautuva kuormituksen tasaus. Tämä auttaa optimoimaan keskusten suorituskykyä ja vähentämään energiankulutusta.
– Joustavuus on datakeskusten nestejäähdytyksen keskeinen elementti, sillä asiakkaat kaipaavat entistä monipuolisempaa ja laajempaa kokonaisratkaisujen valikoimaa. Nyt lanseeratut CDU-yksikkömme antavat asiakkaille mahdollisuuden sovittaa käyttöönottostrategiansa laajempaan valikoimaan nopeutettuja laskentasovelluksia. Vuosikymmenten aikana kertynyt kokemuksemme jäähdytysratkaisuista auttaa asiakkaitamme varmistamaan optimaalisen suorituskyvyn ja luotettavuuden sekä varautumaan tulevaisuuden vaatimuksiin, kertoo Senior Vice President, Cooling Business Andrew Bradner Schneider Electriciltä.
Todistettua asiantuntemusta globaalilla kentällä
Motivair by Schneider Electricin lanseeraamat CDU:t ovat ensimmäiset uudet tuotteet, jotka on lanseerattu sen jälkeen, kun Schneider Electric hankki enemmistöosuuden Motivairista helmikuussa 2025.
Uusien CDU-yksiköiden suunnittelussa on huomioitu tekoälysovellusten käytön räjähdysmäinen kasvu erityisesti suurteholaskenta-, tekoälytehdas- ja datakeskusympäristöissä. Motivair by Schneider Electric vastaa korkean tehotiheyslaskennan kysynnän räjähdysmäiseen kasvuun tehokkailla ja skaalautuvilla nestejäähdytysratkaisuilla.
– Motivair tunnetaan edistyksellisten nestejäähdytysratkaisuiden luotettavana kumppanina. Uusi teknologiavalikoimamme auttaa datakeskusten ylläpitäjiä vastaamaan itsevarmasti tekoälyn aikakauden haasteisiin. Tavoitteemme on tarjota yhdessä Schneider Electricin kanssa seuraavan sukupolven jäähdytysratkaisuja, jotka sopivat mihin tahansa edistykselliseen datakeskus-, suurteholaskenta- tekoäly-ympäristöön. Ratkaisumme tarjoavat saumatonta skaalautuvuutta, suorituskykyä ja luotettavuutta kaikkein tärkeimmissä kohteissa, sanoo Motivairin toimitusjohtaja Rich Whitmore.
Lisää aiheesta:
- Ensiesittelyssä: Schneider Electricin ja Motivairin datakeskusten nestejäähdytyksen kokonaisvalikoima – ratkaisuja suurteho- ja tekoälylaskentaan
- Schneider Electric strengthens its leading position in Data Centers by acquiring Motivair Corporation, a key global provider of advanced liquid cooling solutions
Lisätietoja:
Anssi Litmanen, Solution Sales Manager – UPS Systems, Secure Power, Schneider Electric
anssi.litmanen@se.com, +358 44 374 3410
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna NiemeläBrand, PR and Communication ManagerSchneider Electric FinlandPuh:+358503545666susanna.niemela@se.com
Kuvat
Tietoa Schneider Electricistä
Schneider Electric on kansainvälinen energiateknologiajohtaja, joka mahdollistaa kestävän kehityksen kaikille sähköistämällä, automatisoimalla ja digitalisoimalla jokaisen toimialan, yrityksen ja kodin. Sen teknologiaratkaisujen avulla rakennukset, datakeskukset, tehtaat, infrastruktuuri ja sähköverkot voivat toimia avoimina, yhteen liitettyinä ekosysteemeinä, mikä parantaa suorituskykyä, häiriönsietoa ja vastuullisuutta. Schneider Electricin ratkaisuvalikoima kattaa älykkäät laitteet, ohjelmistokeskeiset arkkitehtuurit, tekoälyjärjestelmät, digitaaliset palvelut ja konsultoinnin.
Schneider Electricillä on 160 000 työntekijää ja miljoona kumppania yli 100 maassa. Schneider Electric on toistuvasti valittu yhdeksi maailman vastuullisimmista yhtiöistä.
www.se.com/fi/fi/
Tietoa Motivair by Schneider Electricistä
Motivair by Schneider Electric on johtava kansainvälinen edistyneiden nestejäähdytysratkaisujen toimittaja, joka vastaa modernin laskennan vaativimpiin lämpöhaasteisiin. Luotettavana kumppanina siruvalmistajille ja palvelinlaitetoimijoille Motivair toimittaa teknologiaa, joka mahdollistaa läpimurrot tekoälyssä ja korkean suorituskyvyn laskennassa sekä parantaa colocation- ja hyperscale-datakeskusten suorituskykyä ja luotettavuutta. Sirusta jäähdyttimeen ulottuvan kokonaisuutensa ansiosta Motivair tarjoaa kattavan valikoiman tuotteita, järjestelmiä ja palveluita, jotka tukevat huomisen digitaalista maailmaa muovaavia edelläkävijöitä.
