Kieli- ja viestintätieteiden yleisöluentosarja Sopii kysyä! alkaa tammikuussa
Lääkärissä käyminen, verkkokeskusteluun osallistuminen, generatiivisen tekoälyn kanssa asioiminen, mainokset, sopimustekstit ja lemmikille lepertely – kieli ja viestintä liittyvät kaikkeen. Muun muassa näistä aiheista puhutaan Sopii kysyä! -luentosarjassa Tampereella pääkirjasto Metsossa.
Sopii kysyä! on kaikille avoin yleisöluentosarja, jolla Tampereen yliopiston kieli- ja viestintätieteiden asiantuntijat alustavat keskustelua inhimillisen kanssakäymisen monista muodoista.
Luentoja on kevään mittaan viisi. Kulloinkin käsiteltävästä teemasta kuullaan puheenvuoro sekä kieli- että viestintätieteiden näkökulmista, minkä jälkeen alustajia ja yleisöä keskusteluttaa journalistiikan työelämäprofessori, toimittaja Pasi Toivonen.
Luentosarja on jatkoa viimetalviselle Tarua voi totta? -yleisöluentosarjalle. Silloin ajankohtaisia ilmiöitä tarkasteltiin viestintätieteiden näkökulmista. Sopii kysyä! -luentosarjassa mukaan tulevat myös kielitieteiden näkökulmat.
Luennot pidetään pääkirjasto Metsossa viitenä kevättalven keskiviikkona 14.1.–22.4.2026.
Luentosarjan ohjelma ja aikataulu
14. tammikuuta kello 17.00–18.30: Yhteisymmärryksen kynnyksellä
Mitä sote-työssä tarvitaan erilaisten osaamisten saumattomaan yhteensovittamiseen? Millä murtaa kielimuuri, jos suomea toisena kielenä käyttävä lääkäri ei heti ymmärräkään asiaani? Alustajina viestinnän professori Leena Mikkola ja suomen kielen yliopisto-opettaja Taina Pitkänen.
11. helmikuuta kello 17.00–18.30: Ympäristökeskustelun kaasut ja jarrut
Keiden asiantuntijuuteen luotetaan metsää koskevissa suomalaisissa verkkokeskusteluissa? Millaiset ilmastoaiheet ylittävät uutiskynnyksen Venäjällä? Alustajina mediatutkija Veera Kangaspunta sekä Venäjän kulttuurin ja median tutkija Mika Perkiömäki.
4. maaliskuuta kello 17.00–18.30: Koneet kollegoina
Millainen on ihmisen ja koneen työnjako? Voiko kone kääntää kuin ihminen? Kelpaisiko tekoäly toimittajaksi, jopa päätoimittajaksi? Alustajina englannin kielen yliopisto-opettaja Mary Nurminen ja journalistiikan professori Laura Ahva.
1. huhtikuuta kello 17.00–18.30: Kukkupuheet puntarissa
Millaisiin sudenkuoppiin sumuinen sopimuskieli voi johtaa? Miksi se on planeetan kokoinen kysymys? Entä miksi mobiilipelejä on lupa mainostaa paitsi harhaanjohtavasti, myös arveluttavin sisällöin? Alustajina tutkija Anne Ketola ja pelitutkimuksen yliopistonlehtori Kati Alha.
22. huhtikuuta kello 17.00–18.30: Eläimet ihmisten sanoin ja kuvin
Mitä kertoo suhteestamme eläimiin se, että lässytämme lemmikille tai että se on meille meille hän? Miten luonto- ja riistakamerakuvat tai kuvat täytetyistä eläimistä muovaavat eläinsuhdettamme? Onko eläimellä oikeus yksityisyyteen? Alustajina väitöskirjatutkija Salla Suotula ja tutkijatohtori, valokuvaaja Niina Uusitalo.
Tapahtumasarjan toteuttavat yhdessä Tampereen kaupunginkirjaston kanssa Tampereen yliopiston viestintätieteiden tutkimuskeskus Taru sekä monitieteinen kielten ja kulttuurien tutkimuskeskus Plural.
Lue lisää Sopii kysyä! -luentosarjasta tutkimuskeskus Tarun verkkosivuilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Projektipäällikkö Satu Seppä, Tutkimuskeskus Taru, Tampereen yliopisto
satu.seppa@tuni.fi
Yliopistonlehtori Saara Ratilainen, Tutkimuskeskus Plural, Tampereen yliopisto
saara.ratilainen@tuni.fi
Linkit
Tampereen yliopisto
