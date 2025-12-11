Kieli- ja viestintätieteiden yleisöluentosarja Sopii kysyä! alkaa tammikuussa

Sopii kysyä! on kaikille avoin yleisöluentosarja, jolla Tampereen yliopiston kieli- ja viestintätieteiden asiantuntijat alustavat keskustelua inhimillisen kanssakäymisen monista muodoista.

Luentoja on kevään mittaan viisi. Kulloinkin käsiteltävästä teemasta kuullaan puheenvuoro sekä kieli- että viestintätieteiden näkökulmista, minkä jälkeen alustajia ja yleisöä keskusteluttaa journalistiikan työelämäprofessori, toimittaja Pasi Toivonen.

Luentosarja on jatkoa viimetalviselle Tarua voi totta? -yleisöluentosarjalle. Silloin ajankohtaisia ilmiöitä tarkasteltiin viestintätieteiden näkökulmista. Sopii kysyä! -luentosarjassa mukaan tulevat myös kielitieteiden näkökulmat.

Luennot pidetään pääkirjasto Metsossa viitenä kevättalven keskiviikkona 14.1.–22.4.2026.

Luentosarjan ohjelma ja aikataulu

14. tammikuuta kello 17.00–18.30: Yhteisymmärryksen kynnyksellä

Mitä sote-työssä tarvitaan erilaisten osaamisten saumattomaan yhteensovittamiseen? Millä murtaa kielimuuri, jos suomea toisena kielenä käyttävä lääkäri ei heti ymmärräkään asiaani? Alustajina viestinnän professori Leena Mikkola ja suomen kielen yliopisto-opettaja Taina Pitkänen.

11. helmikuuta kello 17.00–18.30: Ympäristökeskustelun kaasut ja jarrut

Keiden asiantuntijuuteen luotetaan metsää koskevissa suomalaisissa verkkokeskusteluissa? Millaiset ilmastoaiheet ylittävät uutiskynnyksen Venäjällä? Alustajina mediatutkija Veera Kangaspunta sekä Venäjän kulttuurin ja median tutkija Mika Perkiömäki.

4. maaliskuuta kello 17.00–18.30: Koneet kollegoina

Millainen on ihmisen ja koneen työnjako? Voiko kone kääntää kuin ihminen? Kelpaisiko tekoäly toimittajaksi, jopa päätoimittajaksi? Alustajina englannin kielen yliopisto-opettaja Mary Nurminen ja journalistiikan professori Laura Ahva.

1. huhtikuuta kello 17.00–18.30: Kukkupuheet puntarissa

Millaisiin sudenkuoppiin sumuinen sopimuskieli voi johtaa? Miksi se on planeetan kokoinen kysymys? Entä miksi mobiilipelejä on lupa mainostaa paitsi harhaanjohtavasti, myös arveluttavin sisällöin? Alustajina tutkija Anne Ketola ja pelitutkimuksen yliopistonlehtori Kati Alha.

22. huhtikuuta kello 17.00–18.30: Eläimet ihmisten sanoin ja kuvin

Mitä kertoo suhteestamme eläimiin se, että lässytämme lemmikille tai että se on meille meille hän? Miten luonto- ja riistakamerakuvat tai kuvat täytetyistä eläimistä muovaavat eläinsuhdettamme? Onko eläimellä oikeus yksityisyyteen? Alustajina väitöskirjatutkija Salla Suotula ja tutkijatohtori, valokuvaaja Niina Uusitalo.



Tapahtumasarjan toteuttavat yhdessä Tampereen kaupunginkirjaston kanssa Tampereen yliopiston viestintätieteiden tutkimuskeskus Taru sekä monitieteinen kielten ja kulttuurien tutkimuskeskus Plural.





Lue lisää Sopii kysyä! -luentosarjasta tutkimuskeskus Tarun verkkosivuilta.