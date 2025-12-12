Riko Saatsin Yönistujat on Karelia-kirjallisuuspalkinnon ehdokas
Lieksasta kotoisin olevan kirjailija ja ohjaaja Riko Saatsin oman suvun kohtaloista ammentava romaani Yönistujat (Gummerus) on Karelia-kirjallisuuspalkinnon ehdokkaana. Teos kertoo isoäidin ruumiinvalvojaisten kautta suistamolaisesta evakkoperheestä, joka joutuu 1950-luvun Suomessa piilottamaan kielensä, uskontonsa ja kulttuurinsa. Yönistujat oli tänä vuonna myös Finlandia-palkinnon ehdokkaana.
Karelia-kirjallisuuspalkinnon raati perustelee ehdokasvalintaa seuraavasti:
”Lieksalaislähtöisen teatteriohjaaja Riko Saatsin esikoisromaani Yönistujat käsittelee universaalia pakolaisuuden ahdistusta suomalaisessa kokemushistoriassa. Se kertoo Suistamolta sotaa paenneen karjalaisperheen elämästä Suomessa. Yhtäältä teos puhuu ymmärryksellä uuteen ympäristöön sopeutumisen vaikeudesta. Toisaalta Yönistujat kuvaa ikiaikaisen karjalaisen identiteetin, kielen, uskonnon ja tapaperinteen säilyttämisestä ennakkoluuloisen ympäristön painostuksessa. Nostalgiansävyisessä, lyyrisessä kerronnassaan teos tukeutuu luontevasti karjalan kieleen.”
Karelia-kirjallisuuspalkinto jaetaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2026. Se on suuruudeltaan 20 000 euroa, ja palkinnon myöntää Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö. Voittajan valitsee kuuden karjalaista kirjallisuutta ansiokkaasti ja laaja-alaisesti edustavan ehdokkaan joukosta Helsingin Sanomien päätoimittajana työskennellyt Reetta Meriläinen.
Riko Saatsi on Lieksasta kotoisin oleva kirjailija ja ohjaaja. Hänen esikoisteoksensa, novellikokoelma Hyviä aikomuksia ilmestyi 2021.
Riko Saatsi: Yönistujat
191 sivua
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eeva HerrainsiltaViestintäpäällikköPuh:040 5146 360eeva.herrainsilta@gummerus.fi
Kuvat
Linkit
Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Gummerus
ENNAKKOTIEDOTE: Moderni tutkimusmatka karhukaisten mikroskooppiseen maailmaan – Suvi Auvisen kertova tietokirja ilmestyy 14.1.202612.12.2025 10:41:28 EET | Tiedote
Mikä eläin todennäköisimmin selviäisi hengissä, tapahtuupa planeetallemme mitä tahansa? Jo 600 miljoonaa vuotta maapalloa asuttaneiden karhukaisten äärimmäinen sopeutumiskyky teki kirjailija ja toimittaja Suvi Auviseen lähtemättömän vaikutuksen. Kuusi vuotta kestäneen tutkimusmatkan tuloksena syntyi eeppinen tietokirja mikroskooppisista eläimistä, pienuuden voimasta ja selviytymisestä. Maailman viimeinen eläin (Gummerus) ilmestyy ja on arvosteluvapaa 14.1.2026.
Antti J. Jokisen suurelokuvaan pohjaava romaani Kullervon tarina herättää eloon Kalevalasta tutut henkilöt11.12.2025 14:53:54 EET | Tiedote
Jussi Moilan romaani Kullervon tarina (Gummerus) pohjaa Antti J. Jokisen ja Jorma Tommilan käsikirjoittamaan samannimiseen suurelokuvaan. Koston kierre, luonnon karuus ja muinaiset myytit kietoutuvat yhteen tummanpuhuvassa, historiaa ja fantasiaa yhdistelevässä seikkailussa. Teos on ilmestynyt äänikirjana Storytelin palvelussa, ja sen lukijoina ovat elokuvan tähdet Elias Salonen ja Eero Aho.
Niillas Holmbergin runokokoelma Naarattu on Runeberg-palkinnon ehdokkaana10.12.2025 15:01:00 EET | Tiedote
Utsjoella asuva palkittu saamelainen kirjailija, elokuvakäsikirjoittaja, muusikko sekä pohjoissaamelaisen joikuperinteen taitaja Niillas Holmberg on runokokoelmallaan Naarattu (Gummerus) Runeberg-kirjallisuuspalkinnon ehdokkaana. Väkevätunnelmaisessa runokokoelmassa muinainen maailmankuva ja uusi aika kohtaavat, tieto siirtyy sukupolvien ketjussa ja lohen nousua jokeen odotetaan.
Kuunnelluimpien tietokirjojen joukkoon noussut Tiikeri – Erityisen tytön tarina (Gummerus) ilmestyy painettuna kirjana 3.1.2026 – Kirja lähetetään kansanedustajille8.12.2025 10:18:11 EET | Tiedote
Syksyllä kuunnelluimpien tietokirjojen joukkoon noussut Tiikeri – Erityisen tytön tarina (Gummerus) lähetetään tulevan eduskunnan kevätistuntokauden alussa 100 kansanedustajalle. Lähetyksen halusi toteuttaa poliittinen taustavaikuttaja. Lukuaikapalvelu Storytelissa kuuntelijoiden suosikiksi noussut, Janiina Lammin omakohtainen tositarina kertoo erityislapsen selviytymisestä tavallisten maailmassa ja äidin yrityksistä hankkia apua. Tiikeri ilmestyy painettuna kirjana 3.1.2026.
Paavo Teittisen Pitkä vuoro saa tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon27.11.2025 20:30:00 EET | Tiedote
Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi vuonna 2025 on valittu kirjailija-toimittaja Paavo Teittinen teoksestaan Pitkä vuoro – Kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen (Gummerus). Helsingin Sanomissa työskentelevän, palkitun tutkivan journalistin teos on kylmäävä selvitys suomalaisesta ihmiskaupasta ja kertoo, kuinka ulkomailta Suomeen saapuneet ihmiskaupan uhrit tekevät pakkotyötä muun muassa ravintoloissa, siivousfirmoissa, marjatiloilla, rakennustyömailla ja metsissä. Palkinnon saajan valitsi kuuden ehdokkaan joukosta ulkomaantoimittaja Antti Kuronen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme