S-Pankki Toimitila myy Järvenpään Yrittäjänkadun kohteen Stendörrenille
S-Pankki Toimitila Erikoissijoitusrahasto on sopinut Järvenpään Yrittäjänkadulla sijaitsevan tuotanto- ja varastokiinteistön myynnistä Stendörren Fastigheter AB:lle (publ). Kauppa toteutetaan 18. joulukuuta 2025.
Kyseessä on noin 5 500 m²:n kohde, joka on vuokrattu pitkäaikaisella sopimuksella yhdelle käyttäjälle.
”Olemme onnistuneet kehittämään kohdetta ja vuokraustilanne on erinomainen. Nyt on oikea hetki siirtää kohde seuraavalle omistajalle. Kauppa vahvistaa rahaston pääomatilannetta ja osoittaa, että laadukkaille kohteille on kysyntää myös haastavassa markkinassa”, kertoo rahastonhoitaja Tiia Vuolle S-Pankista.
Vuonna 2013 perustettu S-Pankki Toimitila Erikoissijoitusrahasto sijoittaa pääosin suomalaisiin toimitilakiinteistöihin, erityisesti pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa. Rahaston kohteet painottuvat liiketiloihin ja toimistoihin, ja sijoituskriteereissä korostuu vakaa kassavirta, mutta rahasto osallistuu myös kehityshankkeisiin.
Tiloihimme voit tarkemmin tutustua osoitteessa https://toimitilat.s-pankki.fi/ ja S-Pankki Toimitila Erikoissijoitusrahastoon osoitteessa https://www.s-pankki.fi/fi/saastaminen-ja-sijoittaminen/rahastot
Lisätiedot:
S-Pankin viestintä
010 767 9300
viestinta@s-pankki.fi
Tietoja julkaisijasta
S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta S-Pankki Oyj
S-Pankin hallinnoima Kiinteistö Oy Helsingin Gigahertsi solmi rahoitussopimuksen OP Yrityspankin kanssa12.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
S-Pankin hallinnoima Kiinteistö Oy Helsingin Gigahertsi on joulukuun alussa solminut rahoitussopimuksen OP Yrityspankki Oyj:n kanssa.
S-Bankens bostadsmarknadsprognos: Från avvaktande sentiment till lätt tillväxt på bostadsmarknaden nästa år9.12.2025 08:00:00 EET | Pressmeddelande
Utvecklingen på bostadsmarknaden har varit fortsatt svag i år. Det har skett en återhämtning i handelsvolymerna, men bostadspriserna har inte vänt uppåt trots förväntningarna. Janne Ronkanen, ekonom på S-Banken, förutspår att Finlands ekonomi kommer att börja växa med stöd av den privata sektorn och att prisfallet på aktiebostäder kommer att vända mot en uppgång på 1,5 procent nästa år.
S-Pankin Asuntomarkkinaennuste: Asuntomarkkinat odottavasta tunnelmasta hienoiseen kasvuun ensi vuonna9.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Asuntomarkkinoiden kehitys on tänä vuonna pysynyt heikkona. Kauppamäärissä on nähty elpymistä, mutta asuntojen hinnat eivät ole kääntyneet nousuun odotuksista huolimatta. S-Pankin ekonomisti Janne Ronkanen ennustaa Suomen talouden lähtevän kasvuun yksityisen sektorin vetämänä ja osakeasuntojen hintojen laskun taittuvan 1,5 prosentin nousuun ensi vuonna.
S-Pankki mukana estämässä pankkihuijauksia – uusi yhteistyömalli parantaa asiakkaiden turvallisuutta8.12.2025 15:06:00 EET | Tiedote
Pankkialan, teleoperaattoreiden ja viranomaisten yhteistyö tehostaa huijaussivustojen estämistä merkittävästi. Uuden yhteistyömallin myötä verkkoliikenne rikollisten pystyttämille huijaussivustoille voidaan katkaista minuuteissa, mikä vähentää onnistuneita tietojenkalasteluyrityksiä sekä pankkihuijauksia ja parantaa samalla asiakkaiden turvallisuutta. S-Pankki on ollut aktiivisesti mukana yhteistyössä alusta alkaen ja tuo siihen oman tietoturvaosaamisensa.
S-Pankin hallinnoima FIM Vuokratontti Ky solmi rahoitussopimuksen OP Yrityspankin kanssa4.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
FIM Vuokratontti Ky on lokakuun lopussa tehnyt merkittävän rahoitussopimuksen OP Yrityspankki Oyj:n kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme