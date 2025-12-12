S-Pankki Toimitila myy Järvenpään Yrittäjänkadun kohteen Stendörrenille

Kyseessä on noin 5 500 m²:n kohde, joka on vuokrattu pitkäaikaisella sopimuksella yhdelle käyttäjälle.

”Olemme onnistuneet kehittämään kohdetta ja vuokraustilanne on erinomainen. Nyt on oikea hetki siirtää kohde seuraavalle omistajalle. Kauppa vahvistaa rahaston pääomatilannetta ja osoittaa, että laadukkaille kohteille on kysyntää myös haastavassa markkinassa”, kertoo rahastonhoitaja Tiia Vuolle S-Pankista.

Vuonna 2013 perustettu S-Pankki Toimitila Erikoissijoitusrahasto sijoittaa pääosin suomalaisiin toimitilakiinteistöihin, erityisesti pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa. Rahaston kohteet painottuvat liiketiloihin ja toimistoihin, ja sijoituskriteereissä korostuu vakaa kassavirta, mutta rahasto osallistuu myös kehityshankkeisiin.

