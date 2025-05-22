Myrkyllistä sulfaattia vähätellään - Itämeri ei ole akkuteollisuuden kaatopaikka - Puhtaan meren puolesta ry:n vastine YLE 11.12.2025 uutiseen
Koboltti- ja akkumateriaalivalmistaja Umicore Finland Kokkolasta hakee valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen uutisoi Yle 11.12.2025. Umicore Finland ei hyväksy Vaasan hallinto-oikeuden (VHAO) 31.10.2025 oikeuden asettamia tuntuvia sulfaattipäästöjen tiukennuksia.
Suomessa on julkaistu vuoden 2025 aikana kaksi väitöskirjaa sulfaatti-pitoisuuksien vaikutuksista vesieliöstöön ja kaloihin. Tutkimuksien johtopäätöksissä todetaan yksioikoisesti, että akkuteollisuuden esittämät suuret sulfaattipäästöt rannikkovesiin ovat myrkyllistä meriympäristölle. Tutkimuksen mukaan murtovedessä sulfaatin haitallinen pitoisuus on vain 1204 mg/l ja haitaton pitoisuus 469 mg/l (Hu X. 2025 ja Mäkinen M. 2025).
VHAO:n asettama Umicoren uuden pCAM-laitoksen sulfaattipäästön raja-arvo on 22 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa sulfaattipitoisuuden raja-arvoa 10 200 mg/l.
Eduskunnan ympäristövaliokunta käsittelee parhaillaan Puhtaan meren puolesta ry:n kansalaisaloitetta, jossa vaaditaan lainsäädäntöön raja-arvoja jätevesien sulfaateille.
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytön vaatimus sulfaatin vähentämiseksi ei ole uutta. Sulfaatin talteenottoa vaaditaan oikeuden päätöksissä myös Haminan akkumateriaalitehtaalta, jonka päätös ei ole vielä lainvoimainen, sekä Basf Finland Harjavallan akkumateriaalitehtaalta.
Umicoren mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa teknisesti tai taloudellisesti toteuttamiskelpoista ratkaisua sulfaatin poistoon. Puhtaan meren puolesta ry toteaa, että sulfaatin talteenotto vaatii teollisuudesta prosessien kehittämistä ja investointeja.
On vastuutonta ja vanhanaikaista edes ehdottaa sulfaatin purkamista Itämereen suurina määrinä, kun tutkimus todistaa haitat kiistattomasti.
Anne KärkiPuhtaan meren puolesta ry - PuheenjohtajaPuh:050-5671006annkarki@gmail.com
Puhtaan Meren Puolesta ry
Puhtaan Meren Puolesta ry on riippumaton, vapaaehtoistoimintaan perustuva kansanliike, joka tekee määrätietoista työtä teollisuuden jätevesipäästöjen vähentämiseksi ja inspiroi ihmisiä toimimaan yhteisen asian puolesta.
Suomen vesistöjä puolustava kansalaisaloite etenee eduskuntaan22.5.2025 12:28:44 EEST | Tiedote
50 000 allekirjoitusta täyteen - sulfaatille ja ksantaateille raja-arvoja ajava kansalaisaloite “Suomen vesistöt EIVÄT ole vihreän siirtymän kaatopaikkoja” sai tarvittavan määrän ääniä ja etenee eduskunnan käsittelyyn.
Erävoitto Itämerelle - Haminan akkumateriaalitehdas joutuu poistamaan sulfaattia25.4.2025 10:23:11 EEST | Tiedote
Vaasan hallinto-oikeus antoi tänään 25.4. tärkeän päätöksen Haminan akkumateriaalitehtaan ympäristöluvasta jätetystä 12 valituksesta. Sulfaattia pitää poistaa 90 %:sti. Toiminta saa kuitenkin jatkua kaksi vuotta ennen kuin päästöjä tarvitsee vähentää. Tämä on Itämerelle liian pitkä aika. Lainsäädäntöä on muutettava, jotta raskailta oikeustaisteluilta vältytään. Sulfaatille raja-arvoja ajava kansalaisaloite “Suomen vesistöt EIVÄT ole vihreän siirtymän kaatopaikkoja” jatkuu 27.5. asti.
Suomen vesistöt EIVÄT ole vihreän siirtymän kaatopaikkoja - kansalaisaloite on jätetty29.11.2024 08:43:59 EET | Tiedote
Vihreää siirtymää ei saa toteuttaa Suomen vesistöjen kustannuksella. Kaivos- ja akkumateriaaliteollisuuden jätevesien haitallisille aineille mm. sulfaatille ja ksantaateille tarvitaan selkeät raja-arvot. Sulfaatin raja-arvo tulee olla erikseen sisävesille ja murtovedelle. Kansalaisaloitteen tarkoitus on korjata Suomen lainsäädäntöä niin, että raja-arvot lisätään. Aloite on jatkoa “Itämeri EI ole akkuteollisuuden kaatopaikka” - addressille, joka keräsi keväällä 2024 lähes 70 000 allekirjoitusta.
Itämeri ei saa olla akkuteollisuuden kaatopaikka16.2.2024 15:23:46 EET | Tiedote
CNGR Finland Oy Suomenlahden rannalla Haminassa sai ympäristöluvan 12.2.2024, jolla yritys saa sijoittaa yli 99,5%:a akkumateriaalitehtaan jätteistä Itämereen. Päätös on räikeä ennakkotapaus. Vihreän siirtymän ja akkuteollisuuden on oltava vastuullista ja Itämerelle esimerkillistä, ei haitallista
