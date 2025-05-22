Myrkyllistä sulfaattia vähätellään - Itämeri ei ole akkuteollisuuden kaatopaikka - Puhtaan meren puolesta ry:n vastine YLE 11.12.2025 uutiseen

Suomessa on julkaistu vuoden 2025 aikana kaksi väitöskirjaa sulfaatti-pitoisuuksien vaikutuksista vesieliöstöön ja kaloihin. Tutkimuksien johtopäätöksissä todetaan yksioikoisesti, että akkuteollisuuden esittämät suuret sulfaattipäästöt rannikkovesiin ovat myrkyllistä meriympäristölle. Tutkimuksen mukaan murtovedessä sulfaatin haitallinen pitoisuus on vain 1204 mg/l ja haitaton pitoisuus 469 mg/l (Hu X. 2025 ja Mäkinen M. 2025).

VHAO:n asettama Umicoren uuden pCAM-laitoksen sulfaattipäästön raja-arvo on 22 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa sulfaattipitoisuuden raja-arvoa 10 200 mg/l.

Eduskunnan ympäristövaliokunta käsittelee parhaillaan Puhtaan meren puolesta ry:n kansalaisaloitetta, jossa vaaditaan lainsäädäntöön raja-arvoja jätevesien sulfaateille.

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytön vaatimus sulfaatin vähentämiseksi ei ole uutta. Sulfaatin talteenottoa vaaditaan oikeuden päätöksissä myös Haminan akkumateriaalitehtaalta, jonka päätös ei ole vielä lainvoimainen, sekä Basf Finland Harjavallan akkumateriaalitehtaalta.

Umicoren mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa teknisesti tai taloudellisesti toteuttamiskelpoista ratkaisua sulfaatin poistoon. Puhtaan meren puolesta ry toteaa, että sulfaatin talteenotto vaatii teollisuudesta prosessien kehittämistä ja investointeja.



On vastuutonta ja vanhanaikaista edes ehdottaa sulfaatin purkamista Itämereen suurina määrinä, kun tutkimus todistaa haitat kiistattomasti.