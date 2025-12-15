Opintotuki joudutaan lakkauttamaan osalta opiskelijoista – syynä opintojen riittämätön edistyminen

Kela seuraa opiskelijoiden opintojen edistymistä vuosittain. Opintojen edistymisen seurannassa tarkastellaan, täyttyvätkö opintotuen saamisen edellytykset eli suorittavatko opiskelijat riittävästi opintoja lukuvuoden aikana.

Noin 15 200 korkeakouluopiskelijaa ja noin 6 000 toisen asteen opiskelijaa ei edistynyt viime lukuvuonna opinnoissaan riittävästi ja sai Kelalta selvityspyynnön syys-lokakuussa. Lukuvuonna 2024­–2025 opintotukea sai noin 283 000 opiskelijaa.

Opintotuki joudutaan lakkauttamaan yhteensä noin 4 700 opiskelijalta. Heistä noin 3 700 on korkeakouluopiskelijoita ja noin 1 000 toisen asteen opiskelijoita. Tuki lakkautetaan siis vain 1,7 %:lta niistä opiskelijoista, joiden opinnoissa edistyminen tarkistettiin tänä syksynä.

– Opintotuki joudutaan lakkauttamaan vain pieneltä osalta opiskelijoista. Valtaosa opiskelijoista edistyy opinnoissaan hienosti. Opintotuen lakkauttaminen onkin viimeinen keino, jolla muistuttelemme opiskelijoita siitä, että opintojen täytyy edistyä, sanoo Kelan opintotukiryhmän juristi Linda Reinikainen.

Tuki lakkautetaan niiltä opiskelijoilta, joille ei ole kertynyt riittävästi opintosuorituksia ja jotka eivät ole esittäneet Kelalle hyväksyttävää syytä opintojensa hidastumiselle. Hyväksyttävä syy voi olla esimerkiksi sairaus tai muu vaikea elämäntilanne. Kaikki selvityspyynnön saaneet opiskelijat eivät ole vastanneet pyyntöön. Reinikaisen mukaan lakkautuspäätöksen saanut opiskelija voi tällaisessa tilanteessa antaa selvityksen tilanteestaan myös jälkikäteen. Kelassa arvioidaan, voidaanko päätöstä muuttaa tämän perusteella.

Opintotuki päättyy suurimmalla osalla lakkautuspäätöksen saaneista opiskelijoista tammikuusta 2026 alkaen. Lakkautusajankohta on kerrottu opiskelijan saamassa päätöksessä.

Myös asumislisä lakkautetaan muun opintotuen mukana

Jos opintotuki lakkautetaan opintojen hidastumisen vuoksi, lakkautetaan myös opintotuen asumislisä. Siksi on tärkeää, että opiskelija muistaisi aina vastata selvityspyyntöön. Jos opintotuki lakkautetaan, saa opiskelija lakkautuspäätöksessä tietoa siitä, mitä tukia hän voi hakea opintotuen ja asumislisän tilalle.

– Opiskelija voi hakea opintotukea uudelleen, kun hän on taas suorittanut riittävästi opintoja, Reinikainen kertoo.

Miten opintotuen lakkautuksen voi jatkossa ennaltaehkäistä?

Jos opiskelijalla on hyväksyttävä syy opintojen hidastumiselle, opintotuen ja asumislisän lakkautukselta välttyy parhaiten vastaamalla Kelan lähettämään selvityspyyntöön. Lisäksi Reinikainen vinkkaa, että korkeakouluopiskelija voi vähentää edistymisen seurannassa huomioitavien tukikuukausien määrää, kun hän peruu tai palauttaa opintotukea.

– Opiskelijan elämässä voi olla paljon asioita meneillään, eivätkä opinnot aina etene toivotussa tahdissa. Kannustamme kuitenkin opiskelijoita ottamaan muutaman kerran lukuvuodessa pienen hetken Kela-asioiden selvittelylle. Epäselvissä tilanteissa voi aina olla yhteydessä Kelaan, Reinikainen muistuttaa.

Lisätietoja asiakkaille