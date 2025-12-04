Kantaesityksiä ja uusintoja – Zodiakin kevät 2026

Kevään kantaesitysten teosten tekijät ovat Laura Jantunen sekä Hanna Ahti & Kid Kokko, yhteistyössä dramaturgi Emil Santtu Uutun kanssa. Lisäksi kevään ohjelmistossa nähdään kiertue-ensi-ilta katutanssiryhmä Will Funk For Foodin teoksesta A Fistful of Funk, sekä näyttämöensi-ilta koreografi Janina Rajakankaan teoksesta Lattia on laavaa.

Kevään Zodiak Laboratory -residenssivieraina ovat työpari Ninu Lindfors & Cia Rinne sekä Biret Haarla Pieski ja Ama Kyei työryhmineen. Kevään lopussa Zodiak Stagelle astuvat kahtena iltana Tanssivintin nuoret Spring Thing -näytöksessä, koreografeinaan Marlon Moilanen ja Jenna Broas.

Zodiakin kevään ohjelmaan kuuluu myös kansainvälinen Sivuaskel-festivaali. Vuoden 2026 festivaali järjestetään 30.1.–7.2.

Suuntautumattomuuden kokemuksesta

Kevätkauden 2026 kantaesitykset sijoittuvat poikkeuksellisen myöhäisesti huhti- ja toukokuulle.

Monialaisen taiteilijan ja koreografin Laura Jantusen uudessa teoksessa tarkastellaan suuntautumattomuuden kokemusta luovana, elvyttävänä voimana. Jantusen ympyrät, jotka kuvittelevat olevansa viivoja on tanssitaidetta ja nykymusiikkia yhdistävä teos, joka tarkastelee suuntautumattomuuden kokemusta eli disorientaatiota arkisena ja ohimenevänä kehollisena kokemuksena. Se on lempeää ja leikkisää anarkiaa konservatiivisuutta ja pysyvyyden kaipuuta vastaan.

Perjantaina 10. huhtikuuta Zodiak Stagella ensi-iltansa saavan teoksen musiikin säveltää Leevi Räsänen. Prosessipohjaisessa sävellystyössä lopputulos ei ole ennalta tiedetty, vaan se venyy, muokkautuu ja sulautuu toistuvasti työn edetessä. Teoksessa esiintyvät Pauliina Sjöberg, Pääsky Miettinen ja Arttu Halmetoja. Työryhmään kuuluvat lisäksi äänisuunnittelija Mitja Nylund ja valosuunnittelija Ilmari Paananen. Teoksen puvustuksen luovat yhdessä Talking through our bodies ja Soft_Art_by_Laura_Nen.

Queer kututeos

Kevään toinen kantaesitys on Hanna Ahdin ja Kid Kokon Theoria. Se on teos halusta ja kaipuusta, intiimin ja voiman välisestä jännitteestä. Teos kysyy, miten teoria voi olla ruumiillinen, miten ajattelu voi hikoilla. Duetossa kosketus ja odotus, poissaolo ja läsnäolo muodostavat oman logiikkansa. Siinä on lujia otteita ja pitkiä taukoja, hiljaisuuksia joissa kaikki on selvää, yhtä selvää kuin Brokeback Mountainissa.

Theorian näyttämöllä nähdään Hanna Ahti ja Kid Kokko, jotka vastaavat teoksen ohjauksesta ja koreografiasta yhteistyössä dramaturgi Emil Santtu Uutun kanssa. Teoksen musiikista vastaa Alsa Ojala, valoista Meri Ekola, skenografiasta Kiia Beilinson ja puvuista Hanne Jurmu. Theoria saa ensi-iltansa ke 13. toukokuuta Zodiak Stagella.

Kevään uusintaensi-illat

Kevätkausi käynnistyy katutanssiryhmä Will Funk For Foodin teoksella A Fistful of Funk. Katutanssia, absurdia teatteria ja livemusiikkia yhdistelevä esitys sai alunperin kantaesityksensä kesäkuussa 2024 osana Zodiakin ohjelmistoa Tanssin talon Pannuhallissa. Nyt Zodiak Stagella nähdään 20.–22. tammikuuta neljälle esiintyjälle sovitettu kiertueversio.

Kevät jatkuu Sivuaskel-festivaalin jälkeen toisella uusintaensi-illalla Tanssin talon Pannuhallissa. Koreografi Janina Rajakankaan ja työryhmän teos Lattia on laavaa sai ensi-iltansa lokakuussa 2025 Lauttasaaren ala-asteella. Esityksessä kohtaavat ammattitanssijat ja lasten mielikuviin perustuva ruumiillistaminen. Teoksessa pohditaan yhdessä kriisiytyvää maailmaa sekä ihmisen valtaa muihin lajeihin ja toisiinsa. Pannuhallissa järjestetään sekä koululaisyleisöille tarkoitettuja päiväesityksiä, että kolme yleisessä myynnissä olevaa esitystä 6. ja 7. maaliskuuta.

Zodiakin kevään 2026 ohjelmisto

Kausiohjelma

Will Funk For Food: A Fistful of Funk. Zodiak Stage, 20.1.–22.1.

Janina Rajakangas Projekti: Lattia on laavaa. Tanssin talo, Pannuhalli, 6.3.–7.3.

Laura Jantunen: ympyrät, jotka kuvittelevat olevansa viivoja. Zodiak Stage, 10.4.–23.4.

Hanna Ahti & Kid Kokko: Theoria. Zodiak Stage, 13.5.–29.5.

Zodiak Laboratory: Ninu Lindfors & Cia Rinne, 5.3. & 6.3.

Zodiak Laboratory: Biret Haarla Pieski ja työryhmä, 19.3. & 20.3.

Zodiak Laboratory: Ama Kyei ja työryhmä, 28.5. & 29.5.

Tanssivintti & Zodiak: Spring Thing. Zodiak Stage, 5.6. & 6.6.

Sivuaskel-festivaali 2026, esitysohjelmisto

Harald Beharie: Sweet Spot. Tanssin talo / Pannuhalli, pe–la 30.1.–31.1.

Kidows Kim: High Gear. Zodiak Stage pe–la 30.1.–31.1.

Alma Söderberg: Infinétude. Tanssin talo / Pannuhalli, ke–to 4.2.–5.2.

Mounia Nassangar: STUCK. Tanssin talo / Erkko-sali, to–pe 5.2.–6.2.

Zora Snake: L’Opéra du Villageois. Tanssin talo / Pannuhalli, pe–la 6.2.–7.2.

Zodiak Visions -lyhytelokuvanäytös. Tanssin talo / Erkko-sali, la 7.2.

