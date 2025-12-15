Aluehallitus otti käyttöön vainajien säilytysmaksun ja päätti henkilöstöetuuksista uudelleen

Ensihoidon palvelutasopäätöksen tavoitteena on saavuttaa AB-tehtävien riskiluokkakohtaiset tavoittamisajat ja tarjota alueellisesti yhdenmukaisempi ensihoitovalmius. Ensihoitopalvelun ambulanssitoiminnot on tarkoitus tuottaa vuosina 2027–2030 edelleen monituottajamallilla ja kilpailuttaa 11 ambulanssia yksityisiltä palveluntuottajilta vuoden 2026 aikana.

Aluehallitus hyväksyi vainajien säilytysmaksun, joka otetaan käyttöön vuoden alusta. Ensimmäisestä 14 päivästä laskutetaan kiinteä sadan euron maksu. Tämän jälkeen säilytyksestä laskutetaan 10 euroa päivää kohden. Maksu ei koske alaikäisiä vainajia eikä säilytystä oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen vuoksi.

Aluehallitus käytti yksimielisesti otto-oikeuttaan henkilöstöjaoston päätökseen, joka koski hyvinvointialueen henkilöstöetuuksia. Uusi yksimielinen päätös eduista perustuu alkuperäiseen, yhteistoimintaelimenkin käsittelemään viranhaltijaesitykseen (vaihtoehto 1). Etuihin kuuluvat vuoden alusta lähtien työnantajan kustantamat kahvit, teet, maidot/kauramaidot, 25 prosentin lounasetu, liikunta-, kulttuuri-, työmatka- ja hyvinvointietu ePassilla 130 euroa/henkilö/vuosi, merkkipäivien huomioiminen 50- ja 60-vuotiaille 150 euroa, eläkelahja 300 euroa, tyhy-toimintaan 50 euroa/henkilö/vuosi ja Virkisty Vapaalla ry:n toimintaan 10 euroa/henkilö/vuosi. Henkilöstöetujen kokonaiskustannuksesta päätettiin aluevaltuustossa osana talousarviota.

Perhehoidon palkkio poistettiin listalta

Hallitus hyväksyi vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumisen tuen palveluiden myöntämisperusteet. Sosiaalihuoltolain mukaisista perusteista poistettiin yksimielisesti rajaus, jonka mukaan palvelu olisi kohdennettu ensisijaisesti ikääntyneille.

Omahoidontuen myöntämisperusteet hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Myöntämisperusteisiin ei tullut sisällöllisesti muutoksia. Omaishoidontukea myönnetään kaikille kriteerit täyttäville hakijoille. Osavuorokautisen ja päivystyksellisen perhehoidon palkkiot esittelijä poisti esityslistalta ja asia valmistellaan uudelleen.

Hyvinvointialueen hoito- ja hoivaeettiseen neuvottelukuntaan kaudelle 2026–2028 nimettiin piispa Matti Repo, yliopistonlehtori Satu Kajander-Unkuri, toiminnanjohtaja Anne Lindfors ja asumisyksikön esihenkilö Linda Vartia sekä hyvinvointialueelta hoitotyön johtaja Elina Mattila, apulaisylilääkäri Elina Tolvanen, lähihoitaja Emma Sandberg, vastuualuejohtaja Marja Nurmi-Vuorinen, ensihoitopäällikkö Leevi Holopainen sekä viestintäpäällikkö Anna-Mari Martikainen. Aluehallitus nimesi lisäksi jäseniksi Jenni Jokisen, Tuula Petäkoski-Hultin, Eila Häihälän, Mauri Jussilan, Laura Vänskän, Susanna Saarisen, Katriina Majurin, Marita Laine-Aron ja Anna Kontulan.

Lisäksi nimettiin alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta toimikaudelle 2026–2029.

Muut asiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.