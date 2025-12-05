Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku kiihtyi jälleen

Ilmarisen suhdanneindeksi kertoo ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 50 000 yrityksen ja noin 600 000 työntekijän joukossa. Suhdanneindeksiin laskettavat 10 toimialaa kattavat valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen suhdanneindeksin jo yli kaksi vuotta jatkunut negatiivinen kehitys kiihtyi selkeästi. Marraskuussa työntekijämäärä väheni -1,1 prosenttia (lokakuu -0,2 %) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Indeksissä seuratuista toimialoista kasvua oli vain kuljetuksessa (+1,1 %) ja teollisuudessa (+0,4 %).

–Työntekijämäärä kehittyi marraskuussa odotusten vastaisesti päätyen selvästi miinukselle, ja kyseessä oli koko vuoden heikoin luku. Yksittäisen kuukauden tuloksesta ei kuitenkaan kannata vetää liian suurta johtopäätöstä, varsinkin kun viime aikoina työntekijämäärä on lähestynyt kuukausi kuukaudelta plusmerkkistä kasvua, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

Työntekijämäärän lasku marraskuussa oli suurin yksittäisen kuukauden aikana tapahtunut muutos 2,5 vuoteen.

– Edellisen kerran yhtä suuri muutos oli huhtikuussa 2023. Erilaisia Suomen talouskasvun ennusteita on taas laskettu alaspäin, mutta toisaalta EKP on juuri nostanut ennustettaan koko euroalueen näkymistä. Usein käännekohdissa on aina pientä epävarmuutta ja heiluntaa.

Seuratuista toimialoista suurimmassa laskussa marraskuussa olivat terveys- ja sosiaalipalvelut (-3,7 %), henkilöstövuokraus (-3,4 %) ja rakentaminen (-3,3 %).

– Ennusteet ovat taas heikentyneet asuntokaupan elpymisen ja rakentamisen piristymisen suhteen. Jos korot lähtisivätkin nousuun, pelätään sen himmentävän asuntokaupan näkymiä. Ensi vuonna rakennusala voi kuitenkin edelleen lähteä kasvu-uralle, jos vain kuluttajien usko tulevaan saadaan herätettyä. Patoutuneet asuntojen myynti- ja ostoaikeet alkavat jossain vaiheessa väkisin purkautua, Jouni Vatanen kommentoi.

Työntekijämäärät laskivat joka puolella Suomea

Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärät laskivat ympäri Suomen. Suurinta lasku oli Pohjois-Suomessa (-2,0 %) ja pienintä Itä-Suomessa (-0,9 %).

Etelä-Suomi (-1,0 %): Seuratuista toimialoista kasvussa olivat kuljetus (+1,7 %), teollisuus (+1,0 %) sekä viestintä- ja tietotekniikka (+0,7 %). Suurimmassa laskussa olivat henkilöstövuokraus (-5,2 %), sosiaali- ja terveysala (-3,3 %) sekä rakentaminen (-3,1 %). Vähäisintä lasku oli majoitus- ja ravitsemusalalla (-1,2 %) sekä kaupassa (-1,3 %).

Länsi-Suomi (-1,0 %): Kasvua oli kuljetuksessa (+1,5 %), majoitus- ja ravitsemusalalla (+1,0 %), teollisuudessa (+0,2 %) ja asiantuntijapalveluissa (+0,2 %). Suurimmassa laskussa olivat sosiaali- ja terveysala (-4,5 %), rakentaminen (-4,4 %) sekä viestintä- ja tietotekniikka (-3,6 %).

Itä-Suomi (-0,9 %): Seuratuista toimialoista kasvussa olivat hallinto- ja tukipalvelut (+1,6 %), teollisuus (+1,0 %), henkilöstövuokraus (+0,5 %) sekä viestintä- ja tietotekniikka (+0,1 %). Lasku oli suurinta sosiaali- ja terveysalalla (-4,2 %), kaupassa (-2,7 %) ja asiantuntijapalveluissa (-2,1 %).

Pohjois-Suomi (-2,0 %): Kasvussa olivat henkilöstövuokraus (+14,0 %) hallinto- ja tukipalvelut (+10,2 %), majoitus- ja ravitsemusala (+4,8 %) sekä asiantuntijapalvelut (+0,8 %). Suurimmassa laskussa olivat viestintä- ja tietotekniikka (-13,7 %), kauppa (-3,7 %), sosiaali- ja terveysala (-3,6 %) sekä rakentaminen (-3,6 %).

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 50 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksi lasketaan niiden yritysten perusteella, jotka ovat olleet Ilmarisen asiakkaana koko vuoden tarkastelujakson ajan. Tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät siis vaikuta indeksin kehitykseen.

