Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku kiihtyi jälleen
Työntekijämäärä väheni marraskuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -1,1 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Kyseessä oli suurin yksittäisen kuukauden aikana tapahtunut muutos yli 2,5 vuoteen.
Ilmarisen suhdanneindeksi kertoo ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 50 000 yrityksen ja noin 600 000 työntekijän joukossa. Suhdanneindeksiin laskettavat 10 toimialaa kattavat valtaosan yksityisestä sektorista.
Ilmarisen suhdanneindeksin jo yli kaksi vuotta jatkunut negatiivinen kehitys kiihtyi selkeästi. Marraskuussa työntekijämäärä väheni -1,1 prosenttia (lokakuu -0,2 %) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Indeksissä seuratuista toimialoista kasvua oli vain kuljetuksessa (+1,1 %) ja teollisuudessa (+0,4 %).
–Työntekijämäärä kehittyi marraskuussa odotusten vastaisesti päätyen selvästi miinukselle, ja kyseessä oli koko vuoden heikoin luku. Yksittäisen kuukauden tuloksesta ei kuitenkaan kannata vetää liian suurta johtopäätöstä, varsinkin kun viime aikoina työntekijämäärä on lähestynyt kuukausi kuukaudelta plusmerkkistä kasvua, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.
Työntekijämäärän lasku marraskuussa oli suurin yksittäisen kuukauden aikana tapahtunut muutos 2,5 vuoteen.
– Edellisen kerran yhtä suuri muutos oli huhtikuussa 2023. Erilaisia Suomen talouskasvun ennusteita on taas laskettu alaspäin, mutta toisaalta EKP on juuri nostanut ennustettaan koko euroalueen näkymistä. Usein käännekohdissa on aina pientä epävarmuutta ja heiluntaa.
Seuratuista toimialoista suurimmassa laskussa marraskuussa olivat terveys- ja sosiaalipalvelut (-3,7 %), henkilöstövuokraus (-3,4 %) ja rakentaminen (-3,3 %).
– Ennusteet ovat taas heikentyneet asuntokaupan elpymisen ja rakentamisen piristymisen suhteen. Jos korot lähtisivätkin nousuun, pelätään sen himmentävän asuntokaupan näkymiä. Ensi vuonna rakennusala voi kuitenkin edelleen lähteä kasvu-uralle, jos vain kuluttajien usko tulevaan saadaan herätettyä. Patoutuneet asuntojen myynti- ja ostoaikeet alkavat jossain vaiheessa väkisin purkautua, Jouni Vatanen kommentoi.
Työntekijämäärät laskivat joka puolella Suomea
Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärät laskivat ympäri Suomen. Suurinta lasku oli Pohjois-Suomessa (-2,0 %) ja pienintä Itä-Suomessa (-0,9 %).
- Etelä-Suomi (-1,0 %): Seuratuista toimialoista kasvussa olivat kuljetus (+1,7 %), teollisuus (+1,0 %) sekä viestintä- ja tietotekniikka (+0,7 %). Suurimmassa laskussa olivat henkilöstövuokraus (-5,2 %), sosiaali- ja terveysala (-3,3 %) sekä rakentaminen (-3,1 %). Vähäisintä lasku oli majoitus- ja ravitsemusalalla (-1,2 %) sekä kaupassa (-1,3 %).
- Länsi-Suomi (-1,0 %): Kasvua oli kuljetuksessa (+1,5 %), majoitus- ja ravitsemusalalla (+1,0 %), teollisuudessa (+0,2 %) ja asiantuntijapalveluissa (+0,2 %). Suurimmassa laskussa olivat sosiaali- ja terveysala (-4,5 %), rakentaminen (-4,4 %) sekä viestintä- ja tietotekniikka (-3,6 %).
- Itä-Suomi (-0,9 %): Seuratuista toimialoista kasvussa olivat hallinto- ja tukipalvelut (+1,6 %), teollisuus (+1,0 %), henkilöstövuokraus (+0,5 %) sekä viestintä- ja tietotekniikka (+0,1 %). Lasku oli suurinta sosiaali- ja terveysalalla (-4,2 %), kaupassa (-2,7 %) ja asiantuntijapalveluissa (-2,1 %).
- Pohjois-Suomi (-2,0 %): Kasvussa olivat henkilöstövuokraus (+14,0 %) hallinto- ja tukipalvelut (+10,2 %), majoitus- ja ravitsemusala (+4,8 %) sekä asiantuntijapalvelut (+0,8 %). Suurimmassa laskussa olivat viestintä- ja tietotekniikka (-13,7 %), kauppa (-3,7 %), sosiaali- ja terveysala (-3,6 %) sekä rakentaminen (-3,6 %).
Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 50 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksi lasketaan niiden yritysten perusteella, jotka ovat olleet Ilmarisen asiakkaana koko vuoden tarkastelujakson ajan. Tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät siis vaikuta indeksin kehitykseen.
Tutustu tarkemmin
Avainsanat
Tietoja julkaisijasta
Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on noin 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmarinen
YEL-selvitys: Todelliset ansiot ja YEL-työtulo rinnakkain YEL:n eläkemaksun ja eläkkeen perustaksi5.12.2025 14:12:24 EET | Tiedote
Työeläkealalla on odotettu ratkaisua yrittäjäeläkkeiden haasteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi selvityshenkilö Jukka Rantalan kartoituksen tarpeista kehittää yrittäjien eläkejärjestelmää. Rantalan ehdotus YEL-työtulon korvaajaksi on niin sanottu hybridimalli, jossa yrittäjän eläkemaksu ja eläkkeen kertyminen riippuisivat joko todellisista asioista tai nykyisenkaltaisesta YEL-työtulosta.
Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku hidastui – olisiko positiivinen kierre käynnistymässä?17.11.2025 08:59:48 EET | Tiedote
Työntekijämäärä väheni lokakuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -0,2 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Positiivisia merkkejä on nyt kuitenkin havaittavissa.
Rami Vehmas Ilmarisen osakejohtajaksi3.11.2025 14:50:29 EET | Tiedote
Rami Vehmas on nimitetty Ilmarisen osakejohtajaksi. Vehmas aloitti tehtävässään 1.11.2025.
Postitalon peruskorjaus on valmis – Helsingin historiallinen maamerkki avaa ovensa uudelle aikakaudelle30.10.2025 09:35:58 EET | Tiedote
Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan ikonisen Postitalon laaja peruskorjaus on valmistunut. Remontti kunnioitti rakennuksen 1930-luvun arkkitehtuuria ja toi tilat vastaamaan modernin työelämän tarpeita. Keväällä 2025 avautuivat torniosan uudet toimitilat, ja loppuvuodesta Posti palaa juurilleen Postitaloon.
Avkastningen på Ilmarinens placeringar var 4,8 procent – solvensen ligger på en stark nivå24.10.2025 13:10:03 EEST | Tiedote
Ilmarinens placeringar genererade 4,8 procent i januari–september, dvs. 3,0 miljarder euro. Investeringstillgångarna steg till en rekordnivå och solvensen stärktes.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme