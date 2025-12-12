HONOR julkistaa Euroopassa uuden HONOR Magic8 -sarjan – Keskiössä kestävyys, akunkesto ja tekoäly
HONOR Magic8 Pro ja HONOR Magic8 Lite asettavat uudet standardit kestävyydelle, akunkestolle ja tekoälyominaisuuksille.
Globaali teknologiabrändi HONOR on julkistanut Euroopassa uuden HONOR Magic8 -sarjan, joka sisältää lippulaivamalli HONOR Magic8 Pron sekä keskihintaluokan HONOR Magic8 Liten. Puhelinten suunnittelun keskiössä ovat luotettavuus, pitkäikäisyys ja päivittäinen suorituskyky. HONOR Magic8 -sarja tuo Eurooppaan alan johtavat kestävyyssertifikaatit, edistyneen akkuteknologian ja tehokkaat tekoälyominaisuudet.
Huippuluokan luotettavuutta: HONOR Magic8 Pro
Malliston kärjessä komeilee HONOR Magic8 Pro, joka tarjoaa lippulaivatason suorituskykyä ja kestävyyttä hienostuneeseen muotoiluun yhdistettynä. Värivaihtoehdot ovat Sunrise Gold ja Black.
Puhelimen tehokkuudesta vastaa Snapdragon® 8 Elite Gen 5 -mobiilialusta, joka takaa erittäin nopean suorituskyvyn ja tehokkaan virranhallinnan pelaamiseen, moniajoon ja sisällöntuottamiseen. Laitteen 6,71 tuuman LTPO OLED -näyttö tukee jopa 120 hertsin mukautuvaa virkistystaajuutta ja 6 000 nitin huippukirkkautta, mikä varmistaa erinomaisen näkyvyyden myös kirkkaassa päivänvalossa. Lisäksi näyttö toistaa 1,07 miljardia väriä ja kattaa 100 % DCI-P3-väriskaalasta, mikä tekee kuvasta eloisan ja tarkan.
Vaativaa päivittäistä käyttöä varten HONOR Magic8 Prossa on 6 270 mAh:n pii-hiili-akku sekä 100 watin langallinen HONOR SuperCharge ja 80 watin langaton HONOR SuperCharge -latausmahdollisuus. Puhelimen älykäs latauksenhallinta mukauttaa lataustehoa eri tilanteiden mukaan, ja laitteen IP68-, IP69- ja IP69K-luokitusten mukainen veden- ja pölynkestävyys tarjoaa suojaa arjen yllättävissä tilanteissa.
Kuvausominaisuuksien ytimessä on edistynyt AiMAGE-kamerajärjestelmä. Sen 200 megapikselin Ultra Night -telekamera (f/2.6, 1/1.4" kenno, 3.7x optinen zoom, OIS) tallentaa kaukaiset kohteet hämmästyttävän tarkasti. 50 megapikselin Ultra Night -pääkamera (f/1.6, 1/1,3" kenno (OIS), 4-in-1-pikselit (2,4 μm)) puolestaan takaa kirkkaat ja terävät kuvat monenlaisissa valaistusolosuhteissa. Kokonaisuuden täydentää 50 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2.0, 122° ultralaajakulma, 2,5 cm makrokuvaus), joka soveltuu niin laajoihin maisemakuviin kuin yksityiskohtaisiin lähikuviin.
Älykkäiden muokkaustyökalujen, kuten AI Upscale, AI Outpainting, AI Eraser, AI Cutout ja uuden AI Color -ominaisuuden avulla käyttäjät voivat vaivatta parannella ja muokata kuviaan.
HONOR Magic8 Lite: Ennennäkemätöntä kestävyyttä ja kolmen päivän akunkesto
HONOR Magic8 Lite tuo lippulaivaluokan luotettavuutta keskihintaluokkaan. Puhelimessa yhdistyvät ohut ja kevyt muotoilu sekä vankka ja luotettava käyttökokemus. HONOR Magic8 Lite on vahvistettu HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop -teknologialla sekä uudenlaisella, erittäin kestävällä karkaistulla lasilla. Laitteelle on myönnetty alan ensimmäinen SGS Triple Resistant Premium Performance -sertifikaatti sekä SGS 5-Star Comprehensive Reliability -sertifikaatti.
Puhelin on suunniteltu kestämään pudotuksia jopa 2,5 metrin korkeudesta tietyille pinnoille, ja sen IP68- sekä IP69K-luokitukset suojaavat puhelinta kosteudelta ja veteen joutumiselta. AI Heavy Rain Touch- ja AI Glove Touch -ominaisuuksien ansiosta näyttö toimii moitteetta myös sateella tai käsineitä käytettäessä.
Luotettavuuden keskiössä on alan johtava 7 500 mAh:n pii-hiili-akku, joka takaa jopa kolmen päivän käyttöajan yhdellä latauksella. HONORin omien laboratoriotestien mukaan akku on suunniteltu kestämään tyypillisessä käytössä jopa kuusi vuotta. Laite toimii luotettavasti myös äärimmäisissä lämpötiloissa (-30 °C – 55 °C).
HONOR Magic8 Lite on varustettu 6,79 tuuman Eye-Comfort OLED -näytöllä, jossa on 1,5K-resoluutio, 120 hertsin virkistystaajuus ja vaikuttava 6 000 nitin huippukirkkaus, joka takaa selkeän kuvan sisällä ja ulkona. Kattavat silmiensuojausominaisuudet, kuten 3 840 hertsin PWM-himmennys ja laitteistotason sinisen valon suodatus, auttavat vähentämään silmien rasitusta.
Puhelimen suorituskyvystä vastaa Snapdragon 6 Gen 4 -alusta, ja HONOR RAM Turbo -teknologia takaa sulavan käyttökokemuksen. Monipuoliset tekoälyominaisuudet, kuten AI Translate, AI Notes, Magic Portal 2.0, Circle to Search ja Gemini-tekoälyavustaja, tekevät HONOR Magic8 Litestä luotettavan ja älykkään kumppanin arkeen.
