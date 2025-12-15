Malminkentän Lentoasemankorttelien rakentaminen alkaa uusien katujen rakentamisella
Malmilla on alkamassa joulukuussa urakka, jossa Malminkentälle rakennetaan uusia katuja ja vesihuoltoa sekä siirretään vanhaa vesihuoltolinjaa. Katujen rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asunto- ja muun rakentamisen Malmin lentoasemankorttelien alueella.
Urakka käsittää Vanhan Viipurin maantien rakentamisen välillä Ilmasillantie ja Kastrupinkatu sekä Malmin lentoaseman kadun rakentamisen. Samalla siirretään vesihuoltolinjaa. Myös Malmin lentoaseman aukion, terminaalin piha-alueiden sekä Malminkentän tapahtuma-alueen vesihuollon ja sähkön rakentaminen kuuluvat urakkaan.
Uudet kadut parantavat alueen jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä
Vanha Viipurin maantie tulee alueella sijaitsevan kivituhkapintaisen polun tilalle. Valmistuttuaan katu tarjoaa jalankulku- ja pyöräily-yhteyden Tattariharjuntieltä ja Malmin lentoasemankortteleista Ilmasillantien yli Nallenrinteen asuinalueelle.
Malmin lentoaseman katu tuo paremmat kulkuyhteydet Malmin lentoaseman aukiolle sekä Malminkentälle. Malminkentän palvelujen parantaminen tarjoaa nykyaikaiset puitteet esimerkiksi tapahtumien järjestämiselle.
Urakka alkaa joulukuussa 2025 katualueiden puiden kaadolla. Varsinaiset kadunrakennustyöt käynnistyvät tammikuussa 2026 ja kestävät vuoden loppuun.
Kun Vanha Viipurin maantie on valmis, sen varrelle tulee istutusalueita, joissa kasvaa lehtipuita, pensaita, perennoja ja heinäistutuksia. Istutusalueiden läheisyyteen sijoitetaan penkkejä, roska-astioita ja pyörätelineitä. Kadut jäävät urakan jäljiltä pohja-asfaltille, ja varsinaiset pinta-asfaltti- ja vihertyöt jäävät odottamaan talojen valmistumista.
Malminkentälle tulee koteja 5 000 asukkaalle
Malminkentän asuntorakentaminen keskittyy tällä vuosikymmenellä Nallenrinteen ja Lentoasemankorttelien alueille, joihin rakentuu koteja yhteensä noin 5000 asukkaalle.
Asuntorakentaminen on jo käynnistynyt Nallenrinteen alueella, jonne valmistuu koteja noin 2 800 asukkaalle. Uusia asukkaita varten kaupunki rakentaa alueelle palveluita ja parantaa liikenneyhteyksiä. Pohjoispuolelle rakentuva Nallenrinteenpuisto muodostaa osan Malminkentän aluetta yhdistävää puistoverkostoa.
Lentoasemankorttelien alueelle tulee uusia koteja, palveluja ja virkistysalueita 2 200 asukkaalle. Kulttuurihistoriallisesti merkittävät vanhat lentokenttärakennukset luovat uudelle asuinalueelle ainutlaatuista tunnelmaa. Asuntorakentaminen käynnistyy Lentoasemankortteleissa 2027.
Yhteyshenkilöt
Rakennuttaja:
projektinjohtaja Katja Jaranne, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, puh. 09 310 20496, katja.jaranne@hel.fi
Suunnittelu:
projektinjohtaja Heikki Takainen, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, puh. 09 310 38448, heikki.takainen@hel.fi
Urakoitsija:
työmaapäällikkö Esa Aaltonen, Helsingin kaupungin rakentamispalvelulaitos Stara, puh. 09 310 39228, esa.aaltonen@hel.fi
