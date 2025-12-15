Kolmen vuoden kehittämistyö päättyy – Kestävän kasvun hankkeessa syntyi lukuisia asukkaiden hyvinvointia edistäviä palveluita

Useiden eri alojen ammattilaisten yhteistyön tuloksena on syntynyt uusia vaikuttavia tapoja tukea ihmisiä arjessa, edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä ennaltaehkäistä haasteita elämän eri tilanteissa.

– Yhdessä saimme aikaan kansallisesti eniten moniammatillisia toimintamalleja. Iso kiitos kaikille hankkeeseen sitoutuneille ammattilaisillemme merkityksellisestä työstä, kiittävät projektijohtamisen erityisasiantuntijat Sanna Äyräväinen ja Nnenna Allinen.

Yli 50 kehitettyä toimintamallia

Kolmen vuoden aikana on kehitetty hyvinvointia- ja terveyttä edistäviä toimintamalleja, otettu käyttöön lukuisia uusia digitaalisia ratkaisuja, kuten digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus HyVä-digi, sekä kehitetty palveluketjuja vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Vielä hankkeen viimemetreilläkin tapahtuu, sillä joulukuussa julkaistaan digitaalinen Hyvinvointitarjotin, joka kokoaa yhteen muun muassa hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen järjestämää vapaa-ajan toimintaa sekä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita. Tarkoituksena on, että hankkeen aikana käyttöön otetut uudet toimintamallit ja palvelut juurtuvat osaksi jokapäiväistä hyvinvointialueen toimintaa.

Hoitoon entistä nopeammin

Kestävän kasvun hanke syntyi koronan jälkeiseen aikaan, ja tavoitteena on ollut purkaa pandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa sekä nopeuttaa hoitoon ja palveluihin pääsyä pysyvästi ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja. Hankkeen alkaessa vuoden 2023 alussa kiireettömään hoitoon pääsi 7 vuorokaudessa 73 prosenttia. Hankkeen päättyessä osuus on 81 prosenttia 7 vuorokaudessa. Ennen hanketta vuonna 2022 digitaalisesti sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa asioi 36,3 prosenttia palveluita käyttäneistä. Hankkeen päättyessä osuus on 38,6 prosenttia.

Lue lisää hankkeesta Itä-Uudenmaan kestävän kasvun hankkeen verkkosivuilla. Kaikki kolmen vuoden aikana kehitetyt toimintamallit on koottu Innokylään.

Lisätietoa

Sanna Äyräväinen, erityisasiantuntija/projektijohtaminen, 040 676 3023, sanna.ayravainen@itauusimaa.fi

Nnenna Allinen, erityisasiantuntija/projektijohtaminen, 040 183 2347, nnenna.allinen@itauusimaa.fi