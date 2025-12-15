Hautausaikojen pidentyminen on kasvattanut vainajasäilytyksen tarvetta – Pirkanmaan hyvinvointialue alkaa periä maksua vainajasäilytyksestä
Hautausaikojen pidentyminen on lisännyt vainajasäilytyksen tarvetta ja kasvattanut säilytyksestä aiheutuvia kustannuksia Pirkanmaan hyvinvointialueella. Hyvinvointialue alkaa vuoden 2026 alusta alkaen laskuttamaan vainajasäilytyksestä, jotta osa säilytyksen lisääntyneistä kustannuksista saadaan katettua.
Vuoden 2026 alusta alkaen vainajasäilytyksen ensimmäisestä 14 päivästä laskutetaan kiinteä 100 euron maksu, jonka jälkeen siirrytään 10 euron päiväkohtaiseen laskutukseen. Maksua ei peritä THL:n oikeuslääketieteelliseen ruumiinavaukseen odottavista vainajista eikä alaikäisistä vainajista.
Pidentyneiden vainajasäilytysaikojen aiheuttamaa ruuhkaa on pyritty jo aiemmin ratkaisemaan sisäisiä toimintaprosesseja kehittämällä, omaisille annettavaa ohjeistusta päivittämällä sekä seurakuntien ja hautaustoimistojen kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistämällä. Hyvinvointialueelle on myös rakennettu uusia vainajasäilytyksen tiloja. Viime vuonna Tays Keskussairaalan alueelle valmistunut vainajatorni toi vainajien säilytykseen 55 lisäpaikkaa.
Vainajan säilytyksestä aiheutuu hyvinvointialueelle aina kuluja, mutta kulut kasvavat säilytysajan pidentyessä. Pirkanmaan hyvinvointialueen ja alueen seurakuntien yhteinen tahtotila on lyhentää vainajien säilytysaikaa. Tällä hetkellä kirkkohallituksen suositus vainajan hautaamisesta 2–3 viikon sisällä kuolemasta ei toteudu. Arviolta 40 prosenttia vainajista on Pirkanmaan hyvinvointialueella säilytyksessä yli 14 päivää. Portaittaisen maksun toivotaan kannustavan vainajien nopeampaan hautaamiseen.
Yhteyshenkilöt
Paananen MarkusSairaalapalvelujen johtajaPuh:044 732 7360markus.paananen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Aluehallitus otti käyttöön vainajien säilytysmaksun ja päätti henkilöstöetuuksista uudelleen15.12.2025 10:46:42 EET | Tiedote
Aluehallitus päätti maanantaina esittää hyvinvointialueen strategiaa ja ensihoidon palvelutasopäätöstä aluevaltuuston hyväksyttäväksi. Vainajien säilytysmaksu otettiin käyttöön esityksen mukaisesti. Aluehallitus käytti myös otto-oikeuttaan henkilöstöjaoston päätökseen henkilöstöetuuksista. Hallitus muutti etuudet yhteistoimintaelimessakin esillä olleen viranhaltijaesityksen mukaiseksi yksimielisesti.
Influenssakausi on alkanut myös Pirkanmaalla – rokote kannattaa edelleen ottaa12.12.2025 09:02:28 EET | Tiedote
Tämän vuoden influenssakausi on käynnistynyt Suomessa. Myös Pirkanmaalla virus leviää jo voimakkaasti ja epidemia on alkanut.
Uusi sädesuoja Taysin verisuonikeskuksessa vähentää henkilökunnan saamaa sirontasäteilyä ja parantaa työturvallisuutta merkittävästi11.12.2025 15:29:26 EET | Tiedote
Angiografiatoimenpiteissä potilaasta siroava säteily on suurin säteilyaltistuksen aiheuttaja leikkaussalin henkilökunnalle. Taysin verisuonikeskus on ottanut käyttöön uudenlaisen säteilysuojajärjestelmän, joka alustavien mittausten perusteella vähentää henkilöstön saamaa säteilyä merkittävästi.
Konsernijohtajaksi haki 28 henkilöä11.12.2025 08:57:55 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernijohtajan virkahaku on päättynyt.
Hyvinvointialueen uusi strategia aluehallitukseen – myös henkilöstö osallistunut laajasti valmisteluun10.12.2025 16:01:18 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiaesitys vuosille 2026–2029 on valmistunut aluehallituksen käsiteltäväksi 15.12. Strategia on valmisteltu laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Aluevaltuusto päättää strategiasta alkuvuodesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme