Pirkanmaan hyvinvointialue

Hautausaikojen pidentyminen on kasvattanut vainajasäilytyksen tarvetta – Pirkanmaan hyvinvointialue alkaa periä maksua vainajasäilytyksestä

15.12.2025 11:03:43 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Hautausaikojen pidentyminen on lisännyt vainajasäilytyksen tarvetta ja kasvattanut säilytyksestä aiheutuvia kustannuksia Pirkanmaan hyvinvointialueella. Hyvinvointialue alkaa vuoden 2026 alusta alkaen laskuttamaan vainajasäilytyksestä, jotta osa säilytyksen lisääntyneistä kustannuksista saadaan katettua.

Vuoden 2026 alusta alkaen vainajasäilytyksen ensimmäisestä 14 päivästä laskutetaan kiinteä 100 euron maksu, jonka jälkeen siirrytään 10 euron päiväkohtaiseen laskutukseen. Maksua ei peritä THL:n oikeuslääketieteelliseen ruumiinavaukseen odottavista vainajista eikä alaikäisistä vainajista.

Pidentyneiden vainajasäilytysaikojen aiheuttamaa ruuhkaa on pyritty jo aiemmin ratkaisemaan sisäisiä toimintaprosesseja kehittämällä, omaisille annettavaa ohjeistusta päivittämällä sekä seurakuntien ja hautaustoimistojen kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistämällä. Hyvinvointialueelle on myös rakennettu uusia vainajasäilytyksen tiloja. Viime vuonna Tays Keskussairaalan alueelle valmistunut vainajatorni toi vainajien säilytykseen 55 lisäpaikkaa.

Vainajan säilytyksestä aiheutuu hyvinvointialueelle aina kuluja, mutta kulut kasvavat säilytysajan pidentyessä. Pirkanmaan hyvinvointialueen ja alueen seurakuntien yhteinen tahtotila on lyhentää vainajien säilytysaikaa. Tällä hetkellä kirkkohallituksen suositus vainajan hautaamisesta 2–3 viikon sisällä kuolemasta ei toteudu. Arviolta 40 prosenttia vainajista on Pirkanmaan hyvinvointialueella säilytyksessä yli 14 päivää. Portaittaisen maksun toivotaan kannustavan vainajien nopeampaan hautaamiseen.

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue

Aluehallitus otti käyttöön vainajien säilytysmaksun ja päätti henkilöstöetuuksista uudelleen15.12.2025 10:46:42 EET | Tiedote

Aluehallitus päätti maanantaina esittää hyvinvointialueen strategiaa ja ensihoidon palvelutasopäätöstä aluevaltuuston hyväksyttäväksi. Vainajien säilytysmaksu otettiin käyttöön esityksen mukaisesti. Aluehallitus käytti myös otto-oikeuttaan henkilöstöjaoston päätökseen henkilöstöetuuksista. Hallitus muutti etuudet yhteistoimintaelimessakin esillä olleen viranhaltijaesityksen mukaiseksi yksimielisesti.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye