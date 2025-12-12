HUS-yhtymä näyttää onnistuvan talouden tasapainottamisessa ja alijäämien kattamisessa vuoden 2025 loppuun mennessä
HUSin yhtymähallitus käsitteli 15.12. kokouksessaan vuoden 2025 viimeistä vuosiennustetta, jonka mukaan HUS-yhtymä pystyy ensimmäisenä julkisena sote-toimijana tasapainottamaan taloutensa ja kattamaan alijäämänsä lain edellyttämällä tavalla ja aikataulussa.
Tammi−lokakuun 2025 toiminta ja talous
Tammi−lokakuun tulos on 58,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä on 56,2 miljoonaa euroa yli talousarvion.
Pitkään eli yli 6 kuukautta hoitoa odottaneita oli lokakuun lopussa 5 846, mikä oli noin 470 potilasta vähemmän kuin syyskuun lopussa.
Vuoden 2025 viimeinen ennuste on laadittu tammi−lokakuun toteumatietoihin perustuen. Koko tilikauden 2025 tuloksen ennustetaan olevan 166,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen (talousarvio 2025 +141,7 miljoonaa euroa). Operatiivinen tilikauden tulos on edellä mainittu huomioiden +24,6 miljoonaa euroa.
Kiinteistöjen ja toimitilojen pitkän aikavälin suunnitelma
Kiinteistöjen ja toimitilojen pitkän aikavälin päivitetty suunnitelma jäi pöydälle ja tulee käsittelyyn yhtymähallitukseen myöhemmin.
Yhtymähallitukselle esiteltiin myös Kirurgisen sairaalan kiinteistökehitystä koskeva esiselvitys, jossa kartoitettiin toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja kiinteistön jatkokehittämiseksi.
Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen hus.fi:ssä.
Yhtymähallituksen kokous pidettiin 15.12.2025. Yhtymähallituksen seuraava kokous on 12.1.2026.
Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat
Den svenska versionen av pressmeddelandet publiceras inom kort.
Yhteyshenkilöt
yhtymähallituksen puheenjohtaja Risto Rautava, p. 040 504 5851
toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS, yhteydenotot assistentti Kaarina Heikinheimo
p. 050 427 9861, etunimi.sukunimi@hus.fi
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa lähes 700 000 potilasta. Meillä työskentelee yli 27 000 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
HUS – Vaikuttavinta hoitoa
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HUS
Vanlig axeloperation ger ingen nytta för patienten12.12.2025 10:28:37 EET | Pressmeddelande
Den finländska studien FIMPACT (Finnish Subacromial Impingement Arthroscopy Controlled Trial) har i en tioårsuppföljning visat att operationen inte ger någon fördel jämfört med andra behandlingsformer. Den axeldekompressionsoperation som länge använts vid behandling av axelsmärta minskar enligt studien inte smärtan och förbättrar inte heller funktionsförmågan eller livskvaliteten jämfört med placebokirurgi eller intensifierad fysioterapi.
Yleinen olkapään leikkaus ei tuo hyötyä potilaalle12.12.2025 10:28:37 EET | Tiedote
Suomalainen FIMPACT-tutkimus (Finnish Subacromial Impingement Arthroscopy Controlled Trial) on osoittanut kymmenen vuoden seurannassa, ettei leikkauksesta ole hyötyä verrattuna muihin hoitomuotoihin. Pitkään olkakivun hoidossa käytetty avarrusleikkaus ei tutkimusten mukaan paranna kipua, toimintakykyä tai elämänlaatua verrattuna lumeleikkaukseen tai tehostettuun fysioterapiaan.
Common shoulder surgery does not offer benefit to the patient12.12.2025 10:28:37 EET | Press release
The Finnish FIMPACT trial (Finnish Subacromial Impingement Arthroscopy Controlled Trial) has in a follow-up of ten years shown that surgery does not offer any benefit compared to other forms of treatment. According to studies, decompression surgery (arthroscopic subacromial decompression, ASD), which has long been used in the treatment of shoulder pain, does not reduce the pain or improve functional capacity or the quality of life when compared to placebo surgery or intensified physiotherapy.
HUS-sammanslutningens styrelse sammanträder den 15 december11.12.2025 15:14:06 EET | Pressmeddelande
HUS-sammanslutningens styrelse behandlar på sitt möte den 15 december verksamheten och ekonomin i januari–oktober 2025 samt den sista årsprognosen för 2025. Sammanslutningens styrelse ska också behandla HUS långsiktig plan för fastigheter och verksamhetslokaler samt utvecklingen av Kirurgiska sjukhusets fastighet. Föredragningslistan för mötet finns här. Sammanslutningens styrelse leder HUS verksamhet, förvaltning och ekonomi. Sammanslutningens styrelse har 17 ledamöter och av dem är två företrädare för Helsingfors universitet. Sammanslutningens styrelse sammanträder cirka en gång per månad. HUS medietjänst betjänar medier måndag–torsdag kl. 10–16, fredag kl. 10–15 på numret 050 427 2875 eller per e-post på viestinta@hus.fi. Se avvikande öppettider.
HUSin yhtymähallitus kokoontuu 15.12.11.12.2025 15:14:06 EET | Tiedote
HUSin yhtymähallitus käsittelee 15.12. kokouksessaan tammi−lokakuun 2025 toimintaa ja taloutta sekä vuoden 2025 viimeistä vuosiennustetta. Yhtymähallituksen käsiteltäväksi tulee myös HUSin kiinteistöjen ja toimitilojen pitkän aikavälin suunnitelma sekä Kirurgisen sairaalan kiinteistön kehittäminen. Kokouksen esityslistan voi lukea täältä. Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme