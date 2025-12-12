HUS-yhtymä näyttää onnistuvan talouden tasapainottamisessa ja alijäämien kattamisessa vuoden 2025 loppuun mennessä

HUSin yhtymähallitus kokoontuu 15.12. 11.12.2025 15:14:06 EET | Tiedote

HUSin yhtymähallitus käsittelee 15.12. kokouksessaan tammi−lokakuun 2025 toimintaa ja taloutta sekä vuoden 2025 viimeistä vuosiennustetta. Yhtymähallituksen käsiteltäväksi tulee myös HUSin kiinteistöjen ja toimitilojen pitkän aikavälin suunnitelma sekä Kirurgisen sairaalan kiinteistön kehittäminen. Kokouksen esityslistan voi lukea täältä. Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat