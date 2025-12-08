Vilmalotta Olivia Schafhauser: “Naiseuden lumous ja kirous” Taidetila Terrassa 12.1.–19.2.2026
Taidetila Terrassa avautuu 12.1. kuvataiteilija Vilmalotta Olivia Schafhauserin näyttely “Naiseuden lumous ja kirous”, joka tarkastelee naiseutta, ikääntymistä, kehollisuutta ja seksuaalisuutta sekä näihin liittyviä muutoksia ja haasteita.
Terran näyttelyvuoden avaa kuvataiteilija Vilmalotta Olivia Schafhauserin näyttely “Naiseuden lumous ja kirous”, joka tarkastelee naiseutta, ikääntymistä, kehollisuutta ja seksuaalisuutta sekä näihin liittyviä muutoksia ja haasteita. Schafhauserin maalauksissa ihminen näyttäytyy samanaikaisesti sekä hiljaisena päähenkilönä että merkittävänä sivullisena. Elämän ja ihmisyyden läsnäolo ilmenee hienovaraisina viittauksina, kun taas aika ja elämä rakentuvat hetkistä, jotka ovat olemassa vain suhteessa toisiinsa.
Schafhauser on työskennellyt ammattitaiteilijana yli kahden vuosikymmenen ajan. Hän valmistui kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2002, minkä jälkeen hän on pitänyt lukuisia näyttelyitä niin gallerioissa kuin museoissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Schafhauser tunnetaan erityisesti suurikokoisista öljy- ja akryylimaalauksistaan, jotka ovat tyyliltään tunnistettavia ja omaleimaisia.
Näyttelyn kaikille avoimet avajaiset ovat lauantaina 10.1.2026 klo 13–15 – tervetuloa!
Kangasalan pääkirjastossa sijaitseva Taidetila Terra on Kangasalan kaupungin kulttuuripalvelujen ylläpitämä näyttelytila, jonka vuosittain vaihtuva näyttelyohjelmisto tarjoaa laajan kirjon taiteen eri muotoja ja tekijöitä. Näyttelytila on esteetön ja maksuton.
Taidetila Terra on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9–19 ja lauantaisin klo 9–15. Kesälauantaisin (1.6.–31.8.), sunnuntaisin ja näyttelyvaihtojen aikaan Terra on suljettu. Tarkistathan pääkirjaston aukioloajat juhlapyhien aikaan erikseen.
Yhteyshenkilöt
Eljas Suvanto, taide- ja kulttuuriasiantuntija, hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut
+358 40 121 6803, eljas.suvanto@kangasala.fi
Vilmalotta Olivia Schafhauser,
+358 44 230 9550, vilmaolivias@outlook.com
