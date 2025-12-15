Aluehallitukselle esitetään lisärahoituksen hakemista hyvinvointialueelle
Aluehallitus käsittelee 16.12.2025 Kymenlaakson hyvinvointialueen lisärahoitushakemuksen 25,9 miljoonaa euroa vuodelle 2025. Kertaluonteisen lisärahoituksen avulla hyvinvointialue kykenee purkamaan kertynyttä hoito- ja palveluvelkaa sekä vastaamaan alueen väestön palvelutarpeisiin ja kustannustason nousuun.
Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarviossa vuodelle 2025 on tavoiteltu 0,3 miljoonan euron ylijäämäistä tulosta, mutta viimeisin talousarviomuutos osoittaa vuodelle kertyvän 27 miljoonaa euroa alijäämää. Ennustetta painavat palvelujen ostojen ja muiden toimintakulujen volyymi- ja kustannustason kasvu, sekä aiempaa suurempi henkilöstömäärä että virka- ja työehtosopimuksiin perustuvat palkankorotukset. Talousarvion mukaisista tuottavuus- ja muista säästöistä (51 miljoonaa euroa) olisi toteutumassa noin 24 miljoonaa euroa.
Kymenlaakson hyvinvointialueen rahoitus on valtakunnallisesti keskimääräistä matalampi kaikkina toteumavuosina ja myös tulevina vuosina. Vuoden 2026 rahoituksen kasvu on 8,5 miljoonaa euroa, joka ei ole riittävä kattamaan sopimuspohjaisten palkankorotusten ja muiden kustannusten nousua. Rahoituksen riittämättömyys vaarantaa perustuslailliset oikeudet palveluihin, eikä tulorahoitus riitä tarvittavan palvelutason säilyttämiseen. Riittämättömän rahoituksen vuoksi Kymenlaakson hyvinvointialueen olisi turvauduttava toiminnan rahoittamiseen lyhytaikaisella rahoituksella.
Yhteyshenkilöt
Harri HagmanhyvinvointialuejohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:020 633 2113harri.hagman@kymenhva.fi
Kati KälviäinentalousjohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 682 1290kati.kalviainen@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
