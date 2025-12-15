Kymenlaakson hyvinvointialue

Aluehallitukselle esitetään lisärahoituksen hakemista hyvinvointialueelle

15.12.2025 13:31:17 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Aluehallitus käsittelee 16.12.2025 Kymenlaakson hyvinvointialueen lisärahoitushakemuksen 25,9 miljoonaa euroa vuodelle 2025. Kertaluonteisen lisärahoituksen avulla hyvinvointialue kykenee purkamaan kertynyttä hoito- ja palveluvelkaa sekä vastaamaan alueen väestön palvelutarpeisiin ja kustannustason nousuun.

Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarviossa vuodelle 2025 on tavoiteltu 0,3 miljoonan euron ylijäämäistä tulosta, mutta viimeisin talousarviomuutos osoittaa vuodelle kertyvän 27 miljoonaa euroa alijäämää. Ennustetta painavat palvelujen ostojen ja muiden toimintakulujen volyymi- ja kustannustason kasvu, sekä aiempaa suurempi henkilöstömäärä että virka- ja työehtosopimuksiin perustuvat palkankorotukset. Talousarvion mukaisista tuottavuus- ja muista säästöistä (51 miljoonaa euroa) olisi toteutumassa noin 24 miljoonaa euroa.

Kymenlaakson hyvinvointialueen rahoitus on valtakunnallisesti keskimääräistä matalampi kaikkina toteumavuosina ja myös tulevina vuosina. Vuoden 2026 rahoituksen kasvu on 8,5 miljoonaa euroa, joka ei ole riittävä kattamaan sopimuspohjaisten palkankorotusten ja muiden kustannusten nousua. Rahoituksen riittämättömyys vaarantaa perustuslailliset oikeudet palveluihin, eikä tulorahoitus riitä tarvittavan palvelutason säilyttämiseen. Riittämättömän rahoituksen vuoksi Kymenlaakson hyvinvointialueen olisi turvauduttava toiminnan rahoittamiseen lyhytaikaisella rahoituksella.

Asia esityslistalla

Yhteyshenkilöt

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue

Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarvioesitys vuodelle 2026 lievästi alijäämäinen28.11.2025 09:04:32 EET | Tiedote

Vuoden 2026 talousarviosta esitetään tulokseltaan 26,7 miljoonaa alijäämäistä. Hyvinvointialueen taloutta haastaa kaikista hyvinvointialueista pienin rahoituksen kasvu samalla kun kymenlaaksolaisten tarve palveluille lisääntyy. Hyvinvointialuejohtajan esitys talousarviosta julkaistiin 27.11.2025. Aluehallitus käsittelee talousarviota kokouksessaan 2.12. ja talousarviosta päättää aluevaltuusto 9.12.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye