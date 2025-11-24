Suomen kansallismuseo palkkaa ensi kesäksi noin 90 kausityöntekijää
Suomen kansallismuseo rekrytoi ensi kesäksi kausityöntekijöitä eri puolille Suomea. Kesätöitä on tarjolla Olavinlinnassa, Seurasaaren ulkomuseossa, Tamminiemessä, Louhisaaren kartanolinnassa, Hvitträskissä, Suomen merimuseossa, Hämeen linnassa, Vankilassa ja Langinkosken keisarillisella kalastusmajalla. Työpaikat ovat haettavissa 15.12.2025–29.1.2026.
Suomen kansallismuseo on yksi maan suurimmista museoalan työnantajista ja työllistää vuosittain kymmeniä muun muassa historiaa, taidehistoriaa ja kulttuuriperintöalaa opiskelevia.
Museokohteisiin eri puolille Suomea palkataan muun muassa palveluoppaita, kohdeassistentteja, museokaupan hoitajia ja lipunmyyjiä. Louhisaaren kartanolinnaan Askaisiin haetaan palveluoppaiden lisäksi myös puutarhatyöntekijöitä, joiden työtehtävissä korostuu perinnekasveja vaaliva museotyö.
Olavinlinna rekrytoi ensi kesäksi 22 henkilöä, Hämeen linna 11, Vankila viisi ja Louhisaaren kartanolinna 11 henkilöä. Pääkaupunkiseudun kohteisiin, Helsinkiin Seurasaaren ulkomuseoon ja Tamminiemeen sekä Kirkkonummen Hvitträskiin, palkataan yhteensä 37 kesätyöntekijää. Kotkan seudulle Suomen merimuseon museolaivoille ja Langinkosken keisarilliselle kalastusmajalle rekrytoidaan yhdeksän kesätyöntekijää.
Kaikissa tehtävissä edellytetään vähintään 18 vuoden ikää.
Lisätiedot ja hakuohjeet Valtiolle.fi-palvelussa:
- Hämeen linna ja Vankila
- Hvitträsk
- Olavinlinna
- Langinkoski
- Louhisaari
- Tamminiemi
- Seurasaari
- Suomen merimuseo
Kansallismuseoon Helsinkiin ei haeta kesätyöntekijöitä.
Yhteyshenkilöt
Jouni MarjamäkiintendenttiSuomen kansallismuseo
Hämeen linna, Olavinlinna, Louhisaari, Vankila
Mikko TeräsvirtaintendenttiSuomen kansallismuseo
Seurasaari, Tamminiemi ja Hvitträsk
Anne Ala-PöllänenintendenttiSuomen kansallismuseo
Suomen merimuseo ja Langinkoski
Suomen kansallismuseo on valtakunnallinen kulttuurihistorian museo, joka ylläpitää ja kehittää kulttuurihistorian kokoelmiaan, edistää kulttuuriperinnön tutkimusta ja käyttöä, sekä tarjoaa näyttely- ja yleisöpalveluja museokohteissaan ympäri maan: Kansallismuseo, Seurasaaren ulkomuseo, Tamminiemi, Suomen merimuseo, Langinkoski, Hvitträsk, Louhisaari, Vankila, Hämeen linna ja Olavinlinna. Yhteiskunnallisena keskustelijana ja alan kansainvälisenä vaikuttajana toimiva Suomen kansallismuseo on osa opetus- ja kulttuuriministeriön alaista Museovirastoa.
