Lidl selvitti suomalaisten joulun tärkeimmät ruoat: kinkku hallitsee pohjoisessa, Uudellamaalla syödään mätiä ja kalaa

Kinkku on edelleen joulupöydän kiistaton kuningas. Kysyttäessä ”Mitkä ovat joulupöydän tärkeimmät ruoat”, jopa 60 prosenttia suomalaisista valitsee kinkun. Kinkun suosio on kuitenkin yleisesti laskenut, sillä viime vuonna jopa 64 prosenttia äänesti sen listan kärkeen. Alueellisesti kinkun suosio kuitenkin jakaantuu, sillä Pohjois- ja Itä-Suomessa kinkku on jopa 70 prosentin ykkösvalinta, kun taas Uudellamaalla vain hieman yli puolet (53 prosenttia) vastaajista pitävät kinkkua joulupöydän tärkeimpänä osana.

– Perinteet ovat suomalaisille jouluisin tärkeitä. Kinkkuperinteen nauttimiseen riittää pienempi määrä, eikä sitä välttämättä nautita monta päivää putkeen. Valmiiksi kypsytetyt ja siivutetut kinkut kasvattavat suosiotaan, ja siksi olemmekin tuoneet niitä kattavasti jouluvalikoimaamme, kertoo Lidlin ostojohtaja Thomas Heinrichs.

Kinkun jälkeen koko Suomessa tärkeimpänä jouluruokana pidetään myös muita perinteisiä ruokia, kuten kalaa, riisipuuroa sekä laatikoita.

Alueellisia eroja on nähtävissä myös mädin suosiossa. Pääkaupunkiseudulla 15 prosentille mäti kuuluu joulupöydän tärkeimpiin ruokiin, kun muualla Suomessa mädin suosio jää alle kahdeksaan prosenttiin. Merenelävät ovat selkeästi suosittuja etelässä, sillä kala on yksi tärkeimmistä jouluruuista 40 prosentille Uudellamaalla ja Etelä-Suomessa asuvista, kun taas pohjoisessa, idässä ja lännessä kala jää kinkun jälkeen kakkoseksi noin 30 prosentin suosiolla.

– Merenelävät kuuluvat ehdottomasti suomalaiseen jouluun! Kala on tärkeä osa juhlapöydän kattausta, ja kalaa laitetaan pöytään usein monessa eri lajissa. Tänä vuonna olemme panostaneet kalapöydän antimiin: klassikoiden lisäksi meiltä löytyy muun muassa maustettuja rapusalaatteja piparjuurella tai dijon-sinapilla sekä Deluxe-kylmäsavulohta herkullisella liekityskerroksella. Mädin suosioon vastaamme uudella Deluxe-tuplapakkauksella, joka sisältää kahta erilaista mätiä, jatkaa Heinrichs.

Laatikot ostetaan mieluummin kaupasta, riisipuuro keitetään itse

Myös laatikoiden ja riisipuuron suosio kertoo vahvojen perinteiden suosiosta. Riisipuuro on edelleen ruoka, joka halutaan keittää itse, sillä yli 60 prosenttia vastaa riisipuuron kysyttäessä ”Onko joitain tiettyjä ruokia, jotka pitää tehdä itse”. Tämä on korostunut vielä entisestään, sillä viime vuonna näin vastasi 55 prosenttia.

Laatikoiden kohdalla tilanne on taas päinvastainen. Laatikot ovat ykkösenä 35 prosentilla, kun kysytään ”Onko joitain tiettyjä ruokia, jotka pitää ostaa kaupasta?” Tärkeimpiä jouluruokia kysyttäessä kävi ilmi, että laatikoista suosituin on lanttulaatikko (25 prosenttia) ja vahvaa hopeapokaalia pitelevät porkkana ja peruna (molemmat 21 prosenttia).

– Suomalaiset rakastavat jouluruokia, mutta eivät halua tehdä kaikkea itse. Nykyajan kuluttaja arvostaa helppoja ratkaisuja myös joulun ruokiin. Kysyttäessä tekeekö mieluiten jouluruoat itse vai ostaako valmiina kaupasta, paljastuu, että perinteet ja helppous kulkevat käsi kädessä, sillä 44 prosenttia yhdistää kotikokkailun ja kaupan valmiit tuotteet. Silti moni pitää kiinni perinteistä: 35 prosenttia tekee jouluruoat pääosin itse, kun taas viidennes luottaa kaupan valikoimaan. Perinteet ja helpot ruokaratkaisut voi mainiosti yhdistää. Me tarjoamme molemmat vaihtoehdot, laadukkaat raaka-aineet kotikokeille ja valmiit klassikot kiireisille joulunviettäjille, kertoo Heinrichs.

Perinteiden pysyvyys näkyy myös siinä, että 50 prosenttia ei aio kokeilla mitään uutta joulupöydässä. Sama ilmiö näkyi jo viime vuoden tutkimuksessa: kinkku, kala ja riisipuuro olivat silloinkin ylivoimaisia suosikkeja. Toisaalta taas 20 prosenttia on kiinnostunut kokeilemaan uusia makuja. Noin 30 prosenttia pohtii vielä kokeilisiko tänä vuonna jotain uutta. Suosittuja ovat perinteisistä jouluruoista twistatut versiot. Esimerkiksi luumutäytteisen joulutortun rinnalla asiakkaita kiinnostaa kokeilla myös muita makuja. Lidlin paistopisteellä on tänä vuonna tarjolla luumutortun lisäksi appelsiini-, keksikreemi- sekä feta-pinaattitäytteisiä torttuja, jotka ovat olleet asiakkaiden keskuudessa pidettyjä.

– Meiltä saa kaiken perinteisen suomalaiseen joulupöytään. Olemme panostaneet kattavaan ja edulliseen jouluvalikoimaan kinkkuineen ja laatikoineen. Uutuuksien rakastajille ja kokeilijoille tarjoamme paljon kiinnostavia uutuuksia ja yllättäviäkin vaihtoehtoja joulupöytään, Heinrichs kertoo.

*Tulokset perustuvat Lidlin teettämään verkkokyselyyn joka toteutettiin viikolla 44 vuonna 2025. Kyselyyn vastasi noin tuhat suomalaista kuluttajaa. Aineisto on suomalaista aikuisväestöä edustava otos.