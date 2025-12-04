Tekoälyyn liittyvät kurssit hakulistan kärjessä – avoimet korkeakouluopinnot kiinnostavat suomalaisia
Data paljastaa ajankohtaista tietoa suomalaisia eniten kiinnostavista oppimisaiheista. Tekoälyn lisäksi suosituimpien hakujen joukossa ovat vuoden 2025 aikana olleet ruotsi, psykologia ja johtaminen. Laajemmista teemoista suosituimpia ovat Hyvinvointi ja terveys, Uudet teknologiat sekä Kulttuuri ja luovuus. Data on peräisin Opin.fi-palvelusta, joka kokoaa yhteen 37 suomalaisen yliopiston ja korkeakoulun avoimet opinnot. Kursseja palvelussa on noin 5 700.
Keväällä 2025 avattu Opin.fi-palvelu on kerännyt huhti-marraskuun aikana jo yli 330 000 käyntiä. Täysin uudenlainen digitaalinen palvelu kokoaa ensimmäistä kertaa suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen avointa opintotarjontaa yhteen paikkaan. Opin.fi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää osaamistaan – etsiä uusia taitoja, täydentävää koulutusta tai tutustua korkeakouluopintoihin.
”Työelämä edellyttää jatkuvaa osaamisen kehittämisestä, ja siihen Opin.fi tuo ratkaisuja. Kiinnostus uusiin teknologioihin ja digitaalisiin taitoihin näkyy hakutuloksissa. Tekoälykurssien lisäksi marraskuussa suosittujen hakujen joukkoon nousivat myös 3D-mallinnuksen ohjelmat ja ohjelmointikielet”, kertoo Digivisio2030-hankejohtaja Hanna Nordlund.
Kurssitarjonnan ohella Opin.fi-palvelun teemasivut kokoavat yhteen ajankohtaisia ja kiinnostavia opintokokonaisuuksia.
”Hyvinvointiin ja terveyteen, kulttuuriin ja luovuuteen sekä johtamiseen liittyvät teemat ja kielet ovat kuukaudesta toiseen suosittuja kurssihakuja, mikä kertoo osaamistarpeiden monipuolisuudesta”, Nordlund jatkaa.
Tuhansien kurssien laajuinen koulutustarjonta kasvaa jatkuvasti kaikkien sen kehityksessä mukana olevien suomalaisten korkeakoulujen liittyessä mukaan vuoden 2025 aikana. Palvelun rakentamisesta ja kehittämisestä vastaa korkeakoulujen yhteinen Digivisio 2030 -hanke, ja sen operoinnista huolehtii HigherEd Hub Finland Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna Nordlund, hankejohtajaCSC, Digivisio 2030Puh:050 354 0052hanna.nordlund@csc.fi
Rauha Kiljunen-Ruotsalainen, viestintäpäällikköCSC, Digivisio 2030Puh:0405117903rauha.kiljunen-ruotsalainen@csc.fiopin.fi/fi
Linkit
Digivisio
Tulevaisuudessa yhteiskuntamme tarvitsee yhä monipuolisempaa osaamista. Digivisio 2030 -hankkeessa suomalaiset korkeakoulut rakentavat yhdessä oppimiselle tulevaisuutta. Tavoitteena on oppimisen uusi aikakausi, jonka ytimessä on digipedagogiikan jatkuva kehittäminen ja jossa jokainen meistä voi helpommin oppia ja kerryttää osaamistaan muuttuvassa maailmassa.
Muut kielet
