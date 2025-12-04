Tekoälyyn liittyvät kurssit hakulistan kärjessä – avoimet korkeakouluopinnot kiinnostavat suomalaisia

Keväällä 2025 avattu Opin.fi-palvelu on kerännyt huhti-marraskuun aikana jo yli 330 000 käyntiä. Täysin uudenlainen digitaalinen palvelu kokoaa ensimmäistä kertaa suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen avointa opintotarjontaa yhteen paikkaan. Opin.fi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää osaamistaan – etsiä uusia taitoja, täydentävää koulutusta tai tutustua korkeakouluopintoihin.

”Työelämä edellyttää jatkuvaa osaamisen kehittämisestä, ja siihen Opin.fi tuo ratkaisuja. Kiinnostus uusiin teknologioihin ja digitaalisiin taitoihin näkyy hakutuloksissa. Tekoälykurssien lisäksi marraskuussa suosittujen hakujen joukkoon nousivat myös 3D-mallinnuksen ohjelmat ja ohjelmointikielet”, kertoo Digivisio2030-hankejohtaja Hanna Nordlund.

Kurssitarjonnan ohella Opin.fi-palvelun teemasivut kokoavat yhteen ajankohtaisia ja kiinnostavia opintokokonaisuuksia.

”Hyvinvointiin ja terveyteen, kulttuuriin ja luovuuteen sekä johtamiseen liittyvät teemat ja kielet ovat kuukaudesta toiseen suosittuja kurssihakuja, mikä kertoo osaamistarpeiden monipuolisuudesta”, Nordlund jatkaa.

Tuhansien kurssien laajuinen koulutustarjonta kasvaa jatkuvasti kaikkien sen kehityksessä mukana olevien suomalaisten korkeakoulujen liittyessä mukaan vuoden 2025 aikana. Palvelun rakentamisesta ja kehittämisestä vastaa korkeakoulujen yhteinen Digivisio 2030 -hanke, ja sen operoinnista huolehtii HigherEd Hub Finland Oy.