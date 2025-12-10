Vantaan ja Keravan hyvinvointialueVantaan ja Keravan hyvinvointialue

Pelastuslautakunnassa ensihoitopalveluiden järjestämissopimus

15.12.2025 13:23:52 EET | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastuslautakunta kokoontuu tiistaina 16.12.2025 kello 16 Vantaan Pelastuskeskuksessa. Kokouksessa käsitellään useita alueen turvallisuuteen ja pelastustoimen kehittämiseen liittyviä asioita.

Paloauto ajaa talviauringossa.
Henna Inkinen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Käsiteltävänä on HUS-yhtymän ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen välinen ensihoitopalveluiden ja ensivastetoiminnan järjestämisen palvelusopimus. Sopimuksen kohteena on HUSin järjestämisvastuulla olevien ensihoito- ja ensivastepalveluiden tuottaminen sekä ensihoito- ja ensivastevalmiuden ylläpitäminen Vantaa-Keravan ja Keski-Uudenmaan toiminta-alueilla.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 25 §:n mukaan pelastuslautakunnan toimivaltaan kuuluu päättää ensihoitopalvelua ja ensivastetoimintaa koskevan yhteistoimintasopimuksen tekemisestä HUS-yhtymän kanssa molempien hyvinvointialueiden osalta.

Kokouksessa päätetään myös sopimuspalokuntien neuvottelukunnan tehtävien ja toimintatapojen päivittämisestä sekä uusien jäsenten nimeämisestä toimikaudelle 2026–2027.

Pelastuslautakunta käsittelee kokouksessa pelastuspäällikön virkanimikkeen muuttamista palopäälliköksi. Muutos liittyy hyvinvointialueen johtamis- ja organisaatiouudistukseen ja astuu voimaan 1.2.2026.

Lisäksi kokouksessa käsitellään kaksi oikaisuvaatimusta valmiussuunnittelijan ja valmiuspäällikön virkojen täyttämisestä sekä päätetään pelastuslautakunnan kevään 2026 kokousaikataulusta.

Avainsanat

pelastuslautakunta

Kuvat

Paloauto ajaa talviauringossa.
Henna Inkinen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Lataa

Linkit

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Tehtävänämme on pelastustoiminnan järjestäminen, onnettomuuksien ehkäisy sekä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen toiminta-alueellamme.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kuuluu hallinnollisesti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueeseen, mutta palvelee myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Toimimme kahdeksan kunnan alueella tiiviissä yhteistyössä lähialueiden pelastuslaitosten ja muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Kolme paloautoa ja kaksi ambulanssia vierekkäin paloaseman pihalla.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye