Pelastuslautakunnassa ensihoitopalveluiden järjestämissopimus

Käsiteltävänä on HUS-yhtymän ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen välinen ensihoitopalveluiden ja ensivastetoiminnan järjestämisen palvelusopimus. Sopimuksen kohteena on HUSin järjestämisvastuulla olevien ensihoito- ja ensivastepalveluiden tuottaminen sekä ensihoito- ja ensivastevalmiuden ylläpitäminen Vantaa-Keravan ja Keski-Uudenmaan toiminta-alueilla.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 25 §:n mukaan pelastuslautakunnan toimivaltaan kuuluu päättää ensihoitopalvelua ja ensivastetoimintaa koskevan yhteistoimintasopimuksen tekemisestä HUS-yhtymän kanssa molempien hyvinvointialueiden osalta.

Kokouksessa päätetään myös sopimuspalokuntien neuvottelukunnan tehtävien ja toimintatapojen päivittämisestä sekä uusien jäsenten nimeämisestä toimikaudelle 2026–2027.

Pelastuslautakunta käsittelee kokouksessa pelastuspäällikön virkanimikkeen muuttamista palopäälliköksi. Muutos liittyy hyvinvointialueen johtamis- ja organisaatiouudistukseen ja astuu voimaan 1.2.2026.

Lisäksi kokouksessa käsitellään kaksi oikaisuvaatimusta valmiussuunnittelijan ja valmiuspäällikön virkojen täyttämisestä sekä päätetään pelastuslautakunnan kevään 2026 kokousaikataulusta.