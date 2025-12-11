Rauhallista joulua jokaiseen taloyhtiöön!

Hallitus ja isännöitsijä saavat uutta apua ikääntyvien huomioimiseen taloyhtiössä 11.12.2025 09:21:04 EET | Tiedote

Ikääntyneiden asukkaiden keskeisiä haasteita taloyhtiöissä ovat liikkumisen vaikeudet, kaatumiset, teknologian käytön ongelmat sekä muistisairauteen liittyvät oireet, kuten avainten unohtuminen ja arjen muistamattomuus. Myös yksinäisyys ja huoli asukkaiden pärjäämisestä nousevat esiin yhä useammassa taloyhtiössä. Valtakunnallinen Ikä- ja muistiystävällinen taloyhtiö -hanke kokosi kahden vuoden aikana kattavan kokonaiskuvan siitä, miten väestön ikääntyminen näkyy taloyhtiöiden arjessa.