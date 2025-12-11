Rauhallista joulua jokaiseen taloyhtiöön!
Jotta joulu sujuisi taloyhtiöissä turvallisesti ja sopuisasti, on hyvä muistaa muutama tuttu, mutta tärkeä ohje joulunviettoon.
Älä jätä kynttilöitä palamaan valvomatta
Kynttilöitä ja ulkotulia täytyy pitää silmällä, jotta ne eivät aiheuta vaaratilanteita. Varmistathan, että palovaroitin toimii!
Kinkunrasva ei kuulu viemäriin
Kinkun paistorasva tukkii jäähtyessään viemärit, joten sitä ei saa kaataa viemäriin eikä vessanpönttöön. Hyytyneen rasvan voi hävittää biojätteenä ja nestemäisen rasvan suljetussa pakkauksessa sekajätteenä.
Hävitä oikein joululahjapaperit ja -pakkaukset
Lahjapaperit kuuluvat useimmiten sekajätteeseen, koska ne eivät yleensä kelpaa keräyspaperiksi. Taloyhtiön jäteastiat täyttyvät joulun aikaan nopeasti, joten muistathan litistää pakkauslaatikot ennen kuin laitat ne kartonginkeräysastiaan. Kaikkia roskia ei ole välttämätöntä viedä jätehuoneeseen heti jouluna.
Suo naapureille joulurauha
Vaikka et itse viettäisi joulua, naapureille se on todennäköisesti tärkeä juhlapyhä. Vältä kovaäänisiä askareita, kuten remontointia. Myös isännöitsijä ja taloyhtiön hallitus ovat ansainneet joulurauhansa, joten jätäthän hallinnolliset asiat odottamaan arkea. Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä huoltoyhtiön päivystykseen tai hätänumeroon.
Hyvää ja turvallista joulua!
