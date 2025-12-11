Kiinteistöliitto

Rauhallista joulua jokaiseen taloyhtiöön!

16.12.2025 08:15:00 EET | Kiinteistöliitto | Tiedote

Jotta joulu sujuisi taloyhtiöissä turvallisesti ja sopuisasti, on hyvä muistaa muutama tuttu, mutta tärkeä ohje joulunviettoon.

Älä jätä kynttilöitä palamaan valvomatta

Kynttilöitä ja ulkotulia täytyy pitää silmällä, jotta ne eivät aiheuta vaaratilanteita. Varmistathan, että palovaroitin toimii!

Kinkunrasva ei kuulu viemäriin

Kinkun paistorasva tukkii jäähtyessään viemärit, joten sitä ei saa kaataa viemäriin eikä vessanpönttöön. Hyytyneen rasvan voi hävittää biojätteenä ja nestemäisen rasvan suljetussa pakkauksessa sekajätteenä.

Hävitä oikein joululahjapaperit ja -pakkaukset

Lahjapaperit kuuluvat useimmiten sekajätteeseen, koska ne eivät yleensä kelpaa keräyspaperiksi. Taloyhtiön jäteastiat täyttyvät joulun aikaan nopeasti, joten muistathan litistää pakkauslaatikot ennen kuin laitat ne kartonginkeräysastiaan. Kaikkia roskia ei ole välttämätöntä viedä jätehuoneeseen heti jouluna.

Suo naapureille joulurauha

Vaikka et itse viettäisi joulua, naapureille se on todennäköisesti tärkeä juhlapyhä. Vältä kovaäänisiä askareita, kuten remontointia. Myös isännöitsijä ja taloyhtiön hallitus ovat ansainneet joulurauhansa, joten jätäthän hallinnolliset asiat odottamaan arkea. Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä huoltoyhtiön päivystykseen tai hätänumeroon.

Hyvää ja turvallista joulua!

Vuonna 1907 perustetun Kiinteistöliiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat ry. Kiinteistöliittoon kuuluu noin 30 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä.

Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut. Lue lisää Kiinteistöliiton valtakunnallisista ja alueellisista palveluista www.kiinteistoliitto.fi

