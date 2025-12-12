Naantalin kasvihuonepäästöt laskivat viime vuodesta

Naantali on Hinku-kuntana sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2007 verrattuna Naantalin kokonaiskasvihuonekaasupäästöt ovat pienentyneet 62 prosenttia, kun koko maassa kehitys on ollut 46 prosenttia.

Vuonna 2024 naantalilaisten päästöjen määrä asukasta kohden on ollut 3.7 tCO2e, mikä on alhaisempi kuin koko maan keskiarvo (4.7 tCO2e / asukas). Vertailuvuodesta 2007 lähtien asukaskohtaiset päästöt ovat muuttuneet 66 prosenttia.

– Vaikka muutos edelliseen vuoteen ei ole merkittävä, on suunta kuitenkin oikea! Tekemistä riittää tulevillekin vuosille, jotta 80 prosentin päästövähennystavoite saavutetaan vuonna 2030. Onneksi kaupunki on tunnistanut jo monia keinoja, joita toteutetaan ja seurataan vuosittain Naantalin kaupungin ympäristö- ja ilmasto-ohjelman 2024–2030 mukaisesti, kertoo Naantalin kaupungin ympäristösuunnittelija Pilvi Virolainen.

Vuonna 2024 kolme suurinta Naantalin päästösektoria olivat tieliikenne, kulutussähkö ja vesiliikenne.

Naantalin kokonaispäästöistä tieliikenne on suurin päästölähde, noin 32 prosenttia. SYKE:n ennakkotietojen perusteella vuonna 2024 tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat jopa hieman nousussa vuodesta 2023. Tähän vaikuttavat muun muassa ajosuoritteiden määrä sekä käytettävät polttoaineet. Yksi keino vähentää tieliikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä on yksityisautoilun vähentäminen esimerkiksi suosimalla kimppakyytejä sekä julkista ja kevyttä liikennettä.

Naantalin kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman 2030 mukaisilla toimenpiteillä kaupunki kannustaa kuntalaisiakin suosimaan kevyen liikenteen käyttöä. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi pyöräteiden turvallisuuden parantaminen ja pyöräreittien lisääminen eri puolille Naantalia.

Energiatehokkuussopimus käsittelyssä

Hinku-verkostoon liittyneiltä kunnilta edellytetään liittymistä julkisen alan energiatehokkuussopimukseen (JETS). Naantalin tekninen lautakunta käsittelee liittymistä kokouksessaan 17.12.2025.

Solmittava sopimus on pitkälti samankaltainen kuin kunta-alan energiatehokkuussopimus (KETS), johon Naantali on liittynyt sopimuskaudella 2017–2025. Liittyminen JETS-sopimukseen sopimuskaudelle 2026–2035 on kirjattu myös kaupungin ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaan tälle vuodelle.

Tavoitteena on vähintään kymmenen prosentin energiansäästö sopimuskaudella, ja energiatehokkuustoimet voi edelleen valita vapaaehtoisesti. Energiatehokkuustoimenpiteiden kartoittamisella ja toteuttamisella on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä energiakustannuksista. Tehdyistä energiatehokkuustoimenpiteistä raportoidaan vuosittain seurantajärjestelmään.

Kehityssuunta valtakunnallisestikin oikea

Suomen ympäristökeskus tuottaa tietoa kuntien ja maakuntien kasvihuonekaasupäästöistä sekä koordinoi kuntien Hinku-verkostoa.

Vuoden 2024 ennakkolaskentatietojen perusteella Hinku-laskentasääntöjen mukaiset koko Suomen kasvihuonekaasupäästöt laskivat noin viisi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Pitkällä aikavälillä vuodesta 2005 lähtien päästöt ovat vähentyneet 40 prosenttia ja vuoteen 1990 verrattuna 43 prosenttia.

Eniten laskivat sähkön ja kaukolämmön päästöt. Kaukolämmön tuotannossa vähennettiin edelleen kivihiilen ja turpeen käyttöä. Sähkön tuotannossa tuulivoiman osuus jatkoi kasvuaan. Kulutussähkön päästöt pienenivät noin 24 prosenttia ja sähkölämmityksen päästöt noin 34 prosenttia. Kaukolämmön päästöt laskivat noin 19 prosenttia.

Myös muiden sektoreiden, kuten öljylämmityksen, teollisuuden ja jätteiden käsittelyn päästöt pienenivät hieman vuoteen 2023 verrattuna.