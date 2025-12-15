Pelastuslaitos tekee päätöksiä sopimuspalokuntaverkoston arvioinnin perusteella – seitsemän sopimuspalokuntasopimusta irtisanotaan
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) pelastuslaitos on jatkanut loppuvuonna 2025 käynnistettyä sopimuspalokuntaverkoston kokonaisarviota. Aiemmassa 14.11.2025 julkaistussa tiedotteessa kerrottiin enintään 13 sopimuspalokunnan, sivuaseman tai puolivakinaisen palokunnan toimintaedellytysten tarkastelusta.
Neuvottelujen tulokset
Pelastuslaitos on käynyt 19.11.–10.12.2025 välisenä aikana yksilölliset keskustelut 13 palokunnan kanssa. Neuvotteluissa on tarkasteltu muun muassa lähtövarmuutta, henkilöstörakennetta, toiminnan jatkuvuutta, alueellista palvelurakennetta sekä hyvinvointialueen palvelutarpeita.
Käytyjen keskustelujen ja tehdyn kokonaisarvion perusteella pelastuslaitos irtisanoo seitsemän (7) sopimuspalokuntasopimusta. Irtisanomiset tehdään vuoden 2025 aikana. Lähtökohtana on, että sopimusten päättyminen ajoittuu aiemmin linjatun pitkän siirtymäajan päähän, ellei yksittäisen palokunnan kanssa sovita toisin. Näin varmistetaan, että toiminta voidaan järjestää hallitusti ja pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaiset vasteajat turvataan muulla verkostolla.
Sopimuspalokunnat, joiden sopimukset irtisanotaan:
- Hirvelän seudun VPK
- Karjalan VPK
- Kustavin VPK
- Liedon VPK
- Raision VPK
- Vehmaan VPK
- Yläneen VPK (Uusikartano)
Niiden sopimuspalokuntien, joiden kanssa sopimusta ei irtisanota, yhteistyötä jatketaan normaalisti ja pelastuslaitos hakee yhdessä palokuntien kanssa keinoja toiminnan vahvistamiseen.
Neuvottelut jatkuvat irtisanottujen sopimuspalokuntien kanssa
Vaikka seitsemän sopimuspalokunnan sopimukset irtisanotaan, pelastuslaitos jatkaa sopimuspalokuntien kanssa aktiivista vuoropuhelua. Tavoitteena on seurata tilannetta, tukea vapaaehtoisia ja etsiä paikallisesti tarkoituksenmukaisia tapoja vahvistaa turvallisuutta myös siirtymäajan aikana ja sen jälkeen.
Sopimuspalokuntien kanssa käytävissä jatkokeskusteluissa noudatetaan pelastus- ja ensihoitopalvelulautakunnan asiaa koskevaa kannanottoa:
“Lautakunta toteaa kannanottonaan, että neuvottelujen kohteena oleville palokunnille tulee antaa riittävä tuki johdonmukaisesti heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaisesti, ja heitä tulee kohdella inhimillisesti päätöksenteossa. Päätösten tulee olla huolellisesti valmisteltuja ja perusteltuja, ja niiden tulee varmistaa, että pelastuspalvelut ovat turvattuja ja saatavilla kaikilla alueilla, ottaen huomioon alueiden riskit ja tarpeet.”
Pelastuslaitos korostaa, että päätösten valmistelussa on arvioitu sekä palvelukyvyn turvaamista koko alueella että sopimuspalokuntatoiminnan elinvoimaisuutta pitkällä aikavälillä.
Mitä tämä tarkoittaa asukkaille?
Asukkaiden näkökulmasta turvallisuus ja palvelujen saatavuus säilyvät:
- Hälytystehtävät hoidetaan jatkossakin pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisissa aikarajoissa.
- Päivittäinen pelastustoiminta ja ensihoito jatkuvat normaalisti.
- Mahdolliset muutokset toteutetaan vaiheittain, ja niiden vaikutuksia seurataan tiiviisti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa HalonenTulosaluejohtaja, pelastus- ja ensihoitopalvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:044 755 2799vesa.halonen@varha.fi
Sebastian HolmPelastuspäällikkö, pelastus- ja ensihoitopalvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:040 357 8137sebastian.holm@varha.fi
