ChemBio Finland esittelee huhtikuussa kemian- ja bioalan maailmaa mullistavia ratkaisuja

Monipuoliset aihepiirit näkyvät ChemBio Finlandin kattavan näyttelyn lisäksi laadukkaassa Kemian Päivien ja FinBio:n seminaarikokonaisuudessa, joka tarjoaa mahdollisuuden ammatillisen osaamisen päivittämiseen ja uusiin ideoihin. Ohjelmat pureutuvat sisällöissään alan ajankohtaisiin aiheisiin kuten tekoälyyn, osaamiseen, bioteknologian historiaan, synteettiseen biologiaan, kiertotalouteen, uusiutuvaan energiaan, varautumiseen, terveysturvallisuuteen ja terveysalan tutkimukseen.

Kemian Päivien ja FinBio seminaarikokonaisuus on suunniteltu Kemian ja bioteknologian asiantuntijoille sekä päättäjille teollisuudesta, terveyshuollosta, yliopistoista, tutkimuslaitoksista sekä elintarvike- ja ympäristöalan laboratoriosta. Lisäksi näiden alojen opiskelijat ovat tärkeässä roolissa.

ChemBio Finland järjestetään yhdessä Suomalaisten Kemistien Seuran, Suomen Bioteollisuus ry:n ja Kemianteollisuus ry:n kanssa.

Huippupuhujissa mm. Nobelin Kemian palkinnon saaja

FinBio-ohjelmassa on luvassa mm. Nobelin Kemian palkinnon 2022 klik-kemian kehittämisestä saanut Morten Meldalin esitys. Lisäksi kuullaan historioitsija Eve-Riina Hyrkäksen puheenvuoro suomalaisen biotieteen historiasta.

Kemianpäivien seminaariohjelma puhutaan mm. seuraavista aiheista:

Koneoppiminen ja tekoäly mullistaa massaspektrometriaan perustuvan tutkimuksen

Moderni teknologia kemian tiedekasvatuksessa: Tekoäly ja virtuaalilaboratoriot

Tshernobyl 40 vuotta – ydin- ja säteilyturvallisuus silloin ja nyt

Machine Learning in Chemistry

Bioteknologian mahdollisuudet vesihuollossa

From Idea to factory.

”Toimialalle on jälleen kerran tulossa erittäin mielenkiintoinen ohjelma. Kemian Päivien puolesta on tarjolla yhteensä 13 seminaaria. Seminaarit käsittelevät ajankohtaisia teemoja kemian alalta, kuten esimerkiksi kemia kestävän tulevaisuuden edistäjänä ja tekoälyn hyödyntäminen kemian tutkimuksessa. Kaikki paikalle oppimaan ja verkostoitumaan”, sanoo suunnitteluryhmän puheenjohtaja, Johannes Pernaa, yliopistonlehtori, Helsingin yliopiston kemian osastolta.

”Bioteknologian ja bioalan kehitys on ollut viime vuosina nopeaa sekä tutkimuksessa että yrityksissä. FinBio-ohjelmakokonaisuus antaa hienon läpileikkauksen alan ajankohtaisiin teemoihin tarjoten mahdollisuuden oppia uutta ja laajentaa verkostoja”, kertoo Suomen Bioteollisuus ry:n toimitusjohtaja, Alexandra Peth.

Kemianalalla tarvitaan tulevaisuudessa lisää työvoimaa. Tapahtumassa järjestetään jälleen ohjelmaa opiskelijoille ja muille kemian ja bioalan parissa uraa suunnitteleville.

Koko kansainvälinen kemianala ja sähköala Messukeskuksessa ensi huhtikuussa

ChemBio Finland järjestetään samaan aikaan kemianalan kansainvälisen Helsinki Chemicals Forumin ja Pulp & Beyondin ja Sähkö–Electricityn kanssa, mikä tekee tapahtumakokonaisuudesta kansainvälisesti entistä houkuttelevamman alan johtaville ammattilaisille.

Helsingin Messukeskus järjestää Pohjoismaiden johtavan kemian ja bioalan ChemBio Finland 2026 -tapahtuman yhteistyössä Suomalaisten Kemistien Seuran, Suomen Bioteollisuus ry:n ja Kemianteollisuus ry:n kanssa 15.–16.4.2026.