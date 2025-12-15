ChemBio Finland esittelee huhtikuussa kemian- ja bioalan maailmaa mullistavia ratkaisuja
Pohjoismaiden suurimmassa kemian ja bioteknologia-alan tapahtumassa korostuvat tekoälyn vaikutukset tutkimukseen sekä toimialojen ratkaisut globaaleihin ongelmiin, kuten vesihuoltoon. ChemBio Finland järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 15.–16.4.2026
Monipuoliset aihepiirit näkyvät ChemBio Finlandin kattavan näyttelyn lisäksi laadukkaassa Kemian Päivien ja FinBio:n seminaarikokonaisuudessa, joka tarjoaa mahdollisuuden ammatillisen osaamisen päivittämiseen ja uusiin ideoihin. Ohjelmat pureutuvat sisällöissään alan ajankohtaisiin aiheisiin kuten tekoälyyn, osaamiseen, bioteknologian historiaan, synteettiseen biologiaan, kiertotalouteen, uusiutuvaan energiaan, varautumiseen, terveysturvallisuuteen ja terveysalan tutkimukseen.
Kemian Päivien ja FinBio seminaarikokonaisuus on suunniteltu Kemian ja bioteknologian asiantuntijoille sekä päättäjille teollisuudesta, terveyshuollosta, yliopistoista, tutkimuslaitoksista sekä elintarvike- ja ympäristöalan laboratoriosta. Lisäksi näiden alojen opiskelijat ovat tärkeässä roolissa.
ChemBio Finland järjestetään yhdessä Suomalaisten Kemistien Seuran, Suomen Bioteollisuus ry:n ja Kemianteollisuus ry:n kanssa.
Huippupuhujissa mm. Nobelin Kemian palkinnon saaja
FinBio-ohjelmassa on luvassa mm. Nobelin Kemian palkinnon 2022 klik-kemian kehittämisestä saanut Morten Meldalin esitys. Lisäksi kuullaan historioitsija Eve-Riina Hyrkäksen puheenvuoro suomalaisen biotieteen historiasta.
Kemianpäivien seminaariohjelma puhutaan mm. seuraavista aiheista:
-
Koneoppiminen ja tekoäly mullistaa massaspektrometriaan perustuvan tutkimuksen
-
Moderni teknologia kemian tiedekasvatuksessa: Tekoäly ja virtuaalilaboratoriot
-
Tshernobyl 40 vuotta – ydin- ja säteilyturvallisuus silloin ja nyt
-
Machine Learning in Chemistry
-
Bioteknologian mahdollisuudet vesihuollossa
-
From Idea to factory.
”Toimialalle on jälleen kerran tulossa erittäin mielenkiintoinen ohjelma. Kemian Päivien puolesta on tarjolla yhteensä 13 seminaaria. Seminaarit käsittelevät ajankohtaisia teemoja kemian alalta, kuten esimerkiksi kemia kestävän tulevaisuuden edistäjänä ja tekoälyn hyödyntäminen kemian tutkimuksessa. Kaikki paikalle oppimaan ja verkostoitumaan”, sanoo suunnitteluryhmän puheenjohtaja, Johannes Pernaa, yliopistonlehtori, Helsingin yliopiston kemian osastolta.
”Bioteknologian ja bioalan kehitys on ollut viime vuosina nopeaa sekä tutkimuksessa että yrityksissä. FinBio-ohjelmakokonaisuus antaa hienon läpileikkauksen alan ajankohtaisiin teemoihin tarjoten mahdollisuuden oppia uutta ja laajentaa verkostoja”, kertoo Suomen Bioteollisuus ry:n toimitusjohtaja, Alexandra Peth.
Kemianalalla tarvitaan tulevaisuudessa lisää työvoimaa. Tapahtumassa järjestetään jälleen ohjelmaa opiskelijoille ja muille kemian ja bioalan parissa uraa suunnitteleville.
Koko kansainvälinen kemianala ja sähköala Messukeskuksessa ensi huhtikuussa
ChemBio Finland järjestetään samaan aikaan kemianalan kansainvälisen Helsinki Chemicals Forumin ja Pulp & Beyondin ja Sähkö–Electricityn kanssa, mikä tekee tapahtumakokonaisuudesta kansainvälisesti entistä houkuttelevamman alan johtaville ammattilaisille.
Lisätietoja: Tapahtumaviestintä, Helsingin Messukeskus, Anu-Eveliina Mattila, puh: +358 50 555 6183, anu-eveliina.mattila@messukeskus.com
Kuvia medialle edellisestä tapahtumasta: http://mediabank.messukeskus.com
Helsingin Messukeskus järjestää Pohjoismaiden johtavan kemian ja bioalan ChemBio Finland 2026 -tapahtuman yhteistyössä Suomalaisten Kemistien Seuran, Suomen Bioteollisuus ry:n ja Kemianteollisuus ry:n kanssa 15.–16.4.2026.
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
