Kasvualusta- ja kuiviketuotannon kehittämisohjelman hankehaku on nyt auki
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (1.1.2026 alkaen Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus) on avannut uuden rahoitushaun ajalle 15.12.2025 – 15.2.2026. Hakuun on varattu varoja n. 800 000 €. Rahoituksen myöntää maa- ja metsätalousministeriö.
Rahoitusohjelman tavoitteena on turvata kotimaisten kasvualustojen ja kuivikkeiden saatavuus tulevaisuudessa. Ensimmäisellä hakujaksolla tukea voidaan myöntää TKI-hankkeille, jotka tukevat kansallisen kasvualusta- ja kuiviketuotannon huoltovarmuuden varmistamista sekä turvetta täydentävien tai korvaavien tuotteiden kehittämistä- ja käyttöönottoa. Tavoitteena on tuotannon, tuotekehityksen, logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen.
Hakeminen
Haku on avoinna 15.12.2025 – 15.2.2026. Hakuajan päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä. Rahoitusta haetaan täyttämällä sähköinen hakemuslomake Valtiokonttorin VA-hakujärjestelmässä haeavustuksia.fi Hakuilmoitus valintaperusteineen löytyy myös osoitteesta haeavustuksia.fi (Hakusana Kasvu-alusta- ja kuiviketuotannon kehittämisohjelma)
Avustusta voidaan myöntää pk-yrityksille ja julkis- ja yksityisoikeudellisille yhteisöille. Tukitaso vaihtelee hanketyypin ja hakijan mukaan 25 - 80 %.
Yhteyshenkilöt
Anja Norja, asiantuntija, yritysrahoitus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh: 0295 027 587
Hanna Mäkimantila, kehittämispäällikkö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh: 0295 027 701
Sanna Tikander, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
etunimi.sukunimi@gov.fi
puh: 0295 162 178
