Kasvualusta- ja kuiviketuotannon kehittämisohjelman hankehaku on nyt auki

Rahoitusohjelman tavoitteena on turvata kotimaisten kasvualustojen ja kuivikkeiden saatavuus tulevaisuudessa. Ensimmäisellä hakujaksolla tukea voidaan myöntää TKI-hankkeille, jotka tukevat kansallisen kasvualusta- ja kuiviketuotannon huoltovarmuuden varmistamista sekä turvetta täydentävien tai korvaavien tuotteiden kehittämistä- ja käyttöönottoa. Tavoitteena on tuotannon, tuotekehityksen, logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen.

Hakeminen

Haku on avoinna 15.12.2025 – 15.2.2026. Hakuajan päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä. Rahoitusta haetaan täyttämällä sähköinen hakemuslomake Valtiokonttorin VA-hakujärjestelmässä haeavustuksia.fi Hakuilmoitus valintaperusteineen löytyy myös osoitteesta haeavustuksia.fi (Hakusana Kasvu-alusta- ja kuiviketuotannon kehittämisohjelma)

Avustusta voidaan myöntää pk-yrityksille ja julkis- ja yksityisoikeudellisille yhteisöille. Tukitaso vaihtelee hanketyypin ja hakijan mukaan 25 - 80 %.