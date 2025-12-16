Arto Kettunen on Deadline Kustannuksen uusi toimitusjohtaja

Kettunen on ollut tuotantopäällikkönä ja yhtiön hallituksessa alusta lähtien, ja siten hän tuntee erittäin hyvin kustantamon toiminnan.

Kettunen on projektinhallinnan sekä -suunnittelun ammattilainen, ja lisäksi hänellä on vahva operatiivinen tausta. Kettusella on myös vahva näyttö menestyksekkäästä johtamisesta.

Deadline Kustannuksen johto katsoo, että luottamus, aiempi työkokemus sekä vahva sitoutuminen yhtiön tulevaisuuden kasvuun ovat ensisijaisia yhtälöitä uudessa nimityksessä.

Kustantamon nykyinen toimitusjohtaja, Deadline Kustannuksen perustaja Vera Miettinen jatkaa yhtiössä kustannusjohtajana.

– Deadline Kustannus tarvitsee uuden toimitusjohtajan, ja oikeaa henkilöä on etsitty pitkään. Hallituksella on erittäin vahva luottamus Kettuseen.

Deadline Kustannuksen johdolla ja Kettusella on selkeät suuntaviivat tulevaisuudelle.

– Minulla on ollut kunnia seurata läheltä yrityksen vahvaa alkua ja menestyksekästä toimintaa perustamisesta asti. Nyt saan olla iso osa yrityksen toimintaa ja mukana kasvattamassa yhtiötä. Odotan innolla pääseväni jatkamaan hyvää yhteistyötä asiakkaiden, kirjailijoiden sekä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa, Kettunen toteaa.

Uuden toimitusjohtajan myötä Miettisen omaa aikaa vapautuu nykyisille kirjailijoille ja kustannusohjelman suunnitteluun.

– Tarkoituksena on kasvaa, mutta maltillisesti. Meille ensisijaisen tärkeää on, että kirjailijat saavat samanvertaisen huomion kustantamosta, eivätkä huku massaan. Toimitusjohtajan nimitys vahvistaa kustantamon kykyä palvella kirjailijoitaan, Miettinen toteaa.