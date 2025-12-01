ELY-keskus myönsi Pohjois-Karjalan yrityksille ja yhteisöille kehittämisrahoitusta heinä–marraskuussa 2025 n. 5,2 miljoonaa euroa

ELY-keskus myönsi vuoden 2025 heinä–marraskuussa Pohjois-Karjalan yrityksille ja yhteisöille yhteensä noin 5,2 miljoonaa euroa erilaista kehittämisrahoitusta. EU:n rakennerahastojen yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin yli 2,3 miljoonaa euroa. Maaseuturahastosta myönnettiin maaseudun yritys-, investointi- ja kehittämishankkeisiin rahoitusta yhteensä yli 2,7 miljoonaa euroa.

”Ilahduttavaa on todeta, että yrityksissä on edelleen vahva tahtotila kehittää toimintaansa”, kommentoi yksikön päällikkö Timo Tanskanen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

ELY-keskuksen avustukset ja tuet ovat olleet merkittävimpiä julkisia rahoitusvälineitä Pohjois-Karjalan pk-yritysten ja alueen kehittämisessä.

Valtion aluehallintouudistuksen myötä ELY-keskusten toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa ja ELY-keskusten rahoitus- ja kehitystehtävät siirtyvät 1.1.2026 toimintansa aloittaville elinvoimakeskuksille. Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon ELY-keskuksista muodostettava Itä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa jatkossa valtion aluehallinnon rahoitustehtäviä näiden kolmen maakunnan alueella.

Lisätietoja ja tarkemmat tiedot rahoituspäätöksistä ajalta 1.7.–30.11.2025 löytyvät tiedotteen liitteenä olevasta rahoituskatsauksesta.

Yrityksen kehittämisavustuksella tukea investointeihin ja puhtaaseen siirtymään

ELY-keskus myönsi 1.7–30.11.2025 yrityksen kehittämisavustusta Pohjois-Karjalaan yhteensä 2 352 488 euroa 15 eri hankkeelle.

Ajankohdan suurin yksittäinen avustus, 444 227 euroa, myönnettiin outokumpulaiselle Okun Hammaspyörä Oy:lle investointeihin. Toiseksi suurin päätös, 373 807 euroa, kohdistui kontiolahtelaiselle Plasthill Oy:lle uuden tuotantoteknologian investointeihin. Joensuulainen Lakka Rakennustuotteet Oy sai 336 016 euroa tukea puhtaan siirtymän hankkeeseen.

Maaseuturahastosta tukea mm. golf-kentälle, matkailuun ja elintarviketuotantoon

ELY-keskus myönsi 1.7.–30.11.2025 maaseuturahaston yritystukea Pohjois-Karjalaan yhteensä 951 433 euroa 36 eri hankkeelle.

Maaseuturahaston maatilojen investointitukea myönnettiin yhteensä 816 126 euroa 12 eri hankkeelle.

Maaseuturahaston hanketukea myönnettiin yhteensä 1 020 302 euroa 41 eri hankkeelle.

Nuoren viljelijän aloitustukea myönnettiin kahdelle hakijalle yhteensä 80 000 euroa.

Maaseuturahoituksen hakemusten määrä vilkastui loppuvuodesta. Hakemusten käsittely jatkuu vielä joulukuussa ja osa saapuneista hakemuksista ratkaistaan vuoden 2026 puolella.

Suurimmat yritystuet myönnettiin kontiolahtelaiselle Kontiolahti Golf Oy:lle huoltohallin rakentamiseen ja kentänhoidon automatisointiin (186 600 euroa), ilomantsilaiselle Joukiisenrannan Sonkajan huvilaan (165 259 euroa), sekä rääkkyläläiselle Vihannes Lamminsalo Oy:lle investointihankkeeseen (155 582 euroa).

Valtion aluehallinnon uudistuksen myötä maaseuturahoitukseen tulee muutoksia. ELY-keskusten aikana valintajaksokohtaiset rahoituspäätökset on tehty kunkin ELY-keskuksen alueella kunkin ELY-keskuksen rahoituskiintiöstä. Jatkossa rahoituspäätökset tehdään koko Itä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella yhteisestä kiintiöstä.

Hankerahoituksella tuettiin mm. kaavoituksen kehittämistä ekologisemmaksi

EU:n hankerahoituksen (Euroopan sosiaalirahasto ESR+, Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF) viimeisin hakujakso päättyi 30.9.2025, eikä heinä–marraskuun aikana tehty yhtään rahoituspäätöstä.

Syyskuussa päättyneen hakujakson merkittävin hanke on Joensuun kaupungin hakema TOIMI-hanke, josta tehtiin rahoituspäätös 11.12.2025. Hanke sai rahoitusta 6 901 089 euroa ja sen kesto on 1.3.2026–30.9.2029.

Hankkeen toteuttamiseen on sitoutunut maakunnan kaikki 13 kuntaa ja sen tavoitteena on rakentaa toimivat välityömarkkinat Pohjois-Karjalaan ja luoda yli 5000 pitkäaikaistyöttömälle uusia mahdollisuuksia ja yksilöllisiä ratkaisuja.