Silmukka silmukalta hyvää: Lahjoita Lämpöä -lahjoitukset lämmittivät tuhansia

15.12.2025 14:11:45 EET | A-klinikkasäätiö | Tiedote

A-klinikkasäätiön ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lahjoita Lämpöä -kampanja keräsi 1.9.–30.11.2025 välisenä aikana villasukkia ja lapasia, jotka lahjoitetaan apua tarvitseville. Neulojien käsissä syntyi tänä vuonna yli 10 000 paria villasukkia, lapasia ja muita neuloksia, jotka tuovat konkreettista lämpöä ja iloa apua tarvitseville ympäri Suomen. Keräyspisteitä oli mukana ennätysmäärä, noin 150.

Kolme sinistä koria täynnä erivärisiä neulottuja villasukkia.

Kampanjan idea on yksinkertainen, mutta vaikutus suuri. Neulojilta saadussa palautteessa toistui ajatus siitä, että lapaset tai sukat eivät tarjoa vain fyysistä lämmikettä, vaan myös viestin siitä, että niiden vastaanottajasta välitetään.

”Toivon, että neulomani lapaset viestivät niiden saajalle, että hän on arvokas ja että olen ajatellut häntä lämmöllä neuloessani.”

Myös hyödyn molemminpuolisuus nousi esiin useissa vastauksissa: ”Saan itse nauttia neulomisesta ja samalla tuoda apua tarvitseville”, ”Tuo myös itselle iloa, kun voi auttaa muita”.

Lämpöä perille jo ensimmäisten pakkasten aikaan

Villasukkien ja lapasten jakaminen aloitettiin heti kampanjan aikana, ja lahjoitukset pääsivät saman tien käyttöön.

”Villasukat ja lapaset menevät suoraan ihmisille, jotka viettävät ilman omaa kotia päiviään ja iltojaan ulkona. Ensimmäisten pakkasten aikaan lämpimät sukat ovat ihan perusasia – ne ehkäisevät paleltumia, helpottavat kipua ja tekevät liikkumisesta mahdollista. Moni on pyytänyt sanomaan neulojalle ’kiitos, nyt tarkenee’”, kertoo A-klinikkasäätiön Katuklinikan johtava asiantuntija Helena Lammi.

Kampanjan suosio ei ole hiipunut

Lahjoita lämpöä -kampanjaa on toteutettu jo kahdeksan kertaa ja joka vuosi suomalaiset ovat osoittaneet, kuinka valtavasti hyvää voidaan saada aikaan yhdessä. Joissakin keräyspisteissä onkin oltu hämmentyneitä siitä, miten keräykseen tuotujen tuotteiden määrä on kasvanut viime vuodesta.

”Lahjoitetut tuotteet ovat olleet todella upeita ja lämpimän näköisiä. On ollut sykähdyttävää huomata, kuinka neulojat ovat panostaneet sukkien ja lapasten koristeluihin ja ajatelleet mielessään ilahduttavansa näin ihmistä, jonka elämässä kauneutta voi olla aivan liian vähän.” toteaa kampanjaa koordinoinut EHYT ry:n järjestöviestinnän asiantuntija Nikki Pesonen.

A-klinikkasäätiö ja EHYT ry kiittävät lämpimästi jokaista kampanjaan osallistunutta – neulojaa, keräyspistettä ja lahjoittajaa.

Avainsanat

lahjoitusyhteisöllisyysasunnottomuusvapaaehtoisetlämpö

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kolme laatikkoa täynnä värikkäitä villasukkia.
Lataa

A-klinikkasäätiö

A-klinikkasäätiö on addiktioiden asiantuntijaorganisaatio, jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihde- ja riippuvuushaittoja. Rakennamme inhimillisempää yhteiskuntaa ja keskitymme toiminnassamme etenkin kohtaavaan työhön, verkkoauttamiseen ja addiktiotutkimukseen.

Ehkäisevä päihdety Ehyt ry

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on valtakunnallinen kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka ehkäisee ja vähentää päihde- ja pelihaittoja. EHYT tukee yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointia sekä vahvistaa sosiaalisesti kestävää kehitystä. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin.

www.ehyt.fi 

