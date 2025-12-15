Elinkeinoelämän ansioristi OP Pohjolan pääjohtajalle Timo Ritakalliolle
Keskuskauppakamarin ansiomerkkilautakunta on myöntänyt Elinkeinoelämän ansioristin OP Pohjolan pääjohtajalle, vuorineuvos Timo Ritakalliolle tunnustuksena ansiokkaasta työstä talouden vapauden ja Suomen elinkeinoelämän toimintaedellytysten puolesta. Elinkeinoelämän ansioristin ovat aiemmin saaneet muun muassa Esko Aho, Jussi Pesonen ja Kari Jordan.
Keskuskauppakamari myönsi myös muita elinkeinoelämän ansiomerkkejä kauppakamarien gaalassa 12.12.
Ansiomerkillä palkitut:
VR Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Elisa Markula, Kauppakamarin ansioristi
Lujabetoni Oy:n toimitusjohtaja Mikko Isotalo, Kauppakamarin ansioristi
Hallituksen puheenjohtaja Ari Vuorentausta, Kauppakamarin ansioristi
Johtaja Arja Lehtonen, Kauppakamarin ansioristi
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Tiitinen, Rautainen ansiomerkki ratastunnuksella
SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja Saku Sipola, Rautainen ansiomerkki ratastunnuksella
Mantsinen Group Ltd Oy:n toimitusjohtaja Mia Mantsinen, Rautainen ansiomerkki ratastunnuksella
SOK:n pääjohtaja Hannu Krook, Rautainen ansiomerkki ratastunnuksella
