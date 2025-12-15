Elinkeinoelämän ansioristi OP Pohjolan pääjohtajalle Timo Ritakalliolle

15.12.2025 15:04:32 EET | Keskuskauppakamari | Tiedote

Jaa

Keskuskauppakamarin ansiomerkkilautakunta on myöntänyt Elinkeinoelämän ansioristin OP Pohjolan pääjohtajalle, vuorineuvos Timo Ritakalliolle tunnustuksena ansiokkaasta työstä talouden vapauden ja Suomen elinkeinoelämän toimintaedellytysten puolesta. Elinkeinoelämän ansioristin ovat aiemmin saaneet muun muassa Esko Aho, Jussi Pesonen ja Kari Jordan.

Vasemmalta: SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja Saku Sipola, hallituksen puheenjohtaja Pekka Tiitinen, OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio, Mantsinen Group Ltd Oy:n toimitusjohtaja Mia Mantsinen ja SOK:n pääjohtaja Hannu Krook.
Vasemmalta: SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja Saku Sipola, hallituksen puheenjohtaja Pekka Tiitinen, OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio, Mantsinen Group Ltd Oy:n toimitusjohtaja Mia Mantsinen ja SOK:n pääjohtaja Hannu Krook. Kuva: Alessandro Rampazzo

Keskuskauppakamari myönsi myös muita elinkeinoelämän ansiomerkkejä kauppakamarien gaalassa 12.12.

Ansiomerkillä palkitut:

VR Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Elisa Markula, Kauppakamarin ansioristi

Lujabetoni Oy:n toimitusjohtaja Mikko Isotalo, Kauppakamarin ansioristi

Hallituksen puheenjohtaja Ari Vuorentausta, Kauppakamarin ansioristi

Johtaja Arja Lehtonen, Kauppakamarin ansioristi

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Tiitinen, Rautainen ansiomerkki ratastunnuksella

SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja Saku Sipola, Rautainen ansiomerkki ratastunnuksella

Mantsinen Group Ltd Oy:n toimitusjohtaja Mia Mantsinen, Rautainen ansiomerkki ratastunnuksella

SOK:n pääjohtaja Hannu Krook, Rautainen ansiomerkki ratastunnuksella

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye