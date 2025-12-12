Bergqvist budjetin palautekeskustelussa: Panostuksia kasvuun, nuoriin ja tulevaisuudenuskoon
Eduskunta käsittelee tällä viikolla hallituksen vuoden 2026 budjettiesitystä. RKP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sandra Bergqvist käytti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron budjetin palautekeskustelussa.
Vuoden 2026 budjetti antaa Suomelle tärkeitä välineitä kasvun vahvistamiseen, osaamisen kehittämiseen ja tulevaisuudenuskon rakentamiseen useiden epävarmojen vuosien jälkeen. RKP korostaa, että kestävä hyvinvointi edellyttää enemmän työpaikkoja, vahvempaa yritystoimintaa ja investointeja tulevaisuuteen.
– Hyvinvoinnin turvaamiseksi myös pitkällä aikavälillä meidän on saatava kasvu käyntiin. Siksi hallitus jatkaa toimia, joilla vahvistetaan työllisyyttä, kevennetään työn verotusta ja parannetaan yritysten edellytyksiä kasvaa ja investoida, Bergqvist sanoo.
Tutkimus- ja investointitoiminnan rahoitus nostetaan jälleen historiallisesti korkealle tasolle. Panostuksia pidetään ratkaisevina Suomen kilpailukyvyn, tuottavuuden ja uusien ideoiden kehittämisen kannalta. Samalla vihreä siirtymä luo uusia mahdollisuuksia teollisille investoinneille eri puolille maata, ja vuoden 2026 budjetti tukee tätä kehitystä.
Keskeinen osa budjettia ovat panostukset lapsiin ja nuoriin. Hallitus ottaa käyttöön nuorisosetelin, jonka tarkoituksena on helpottaa yritysten mahdollisuuksia palkata nuoria ja tarjota heille ensikosketus työelämään.
– Nuorisoseteli toimii siltana työtä etsivien nuorten ja työvoimaa tarvitsevien työnantajien välillä. Se vahvistaa nuorten itseluottamusta ja luo konkreettisia väyliä työelämään samalla, kun se helpottaa työvoimapulaa monilla aloilla, Bergqvist sanoo.
Hallitus jatkaa myös harrastamisen Suomen mallin kehittämistä. Kyseessä on panostus, joka on tuottanut selkeitä ja mitattavia tuloksia. Malli vähentää kiusaamista, vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia sekä lisää yhteisöllisyyttä. Tutkimusten mukaan 16 prosenttia osallistujista ei olisi harrastanut ilman tätä mallia. Tämä osoittaa, että panostukset tuottavat todellista hyötyä – ja siksi malli laajennetaan nyt myös toiselle asteelle.
Budjetti sisältää lisäksi useita muita tulevaisuuteen suuntautuvia panostuksia. Opiskelijoiden asemaa vahvistetaan parantamalla ateriatuen tasoa, äitiyspakkauksen arvoa korotetaan ja turvakotien resursseja lisätään. Vakavassa turvallisuustilanteessa Suomi investoi samalla määrätietoisesti puolustukseen kansallisen turvallisuuden pitkäjänteisen vahvistamiseksi.
– Talous ei ole pelkkiä numeroita, vaan kyse on myös luottamuksesta ja tulevaisuudenuskosta. Vuoden 2026 budjetilla valitsemme kasvun, tuottavuuden ja investoinnit koko maahan. Budjetti ei ole täydellinen, mutta se vie Suomea askel askeleelta oikeaan suuntaan, Bergqvist sanoo.
Yhteyshenkilöt
Sandra BergqvistKansanedustajaPuh:040 534 1108
