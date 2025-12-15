Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhan aluehallituksen 15.12.2025 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja

15.12.2025 14:58:46 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.

Kokouksessa tehtävä, tarkastamaton pöytäkirja toimitetaan medialle suomen kielellä. Pöytäkirja julkaistaan Varhan verkkosivuilla kahdella kielellä kun pöytäkirja on tarkastettu.

aluehallitus, päätöksenteko

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

