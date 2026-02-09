Haluatko myyntiä? Aloita puhtaista tiloista
18.2.2026 08:00:00 EET | Wash Up Oy | Artikkeli
Kun asiakas astuu yrityksen toimitiloihin, ensivaikutelma syntyy sekunneissa. Tutkimusten mukaan siisti ja huoliteltu toimitila lisää luottamusta, viihtyvyyttä ja ostohalukkuutta jo ennen kuin tuotteisiin tai palveluihin on ehditty tutustua.
Jo pieni epäjärjestys toimitiloissa voi laskea asiakkaiden luottamusta, kun taas siisti ja järjestetty ympäristö viestii ammattimaisuutta ja luotettavuutta.
Asad ym. (2023) osoittavat, että asiakkaat kokevat siisteyden suoraan vaikuttavan tyytyväisyyteen ja haluun palata uudelleen. Servicescape-malli (Booms & Bitner, 1981) tukee tätä: jo ennen kuin asiakas tapaa henkilöstön tai palvelun, toimitilan ilme luo odotuksia palvelun laadusta.
Chawlan (2024) mukaan asiakkaat viettävät enemmän aikaa siisteissä tiloissa ja katsovat tarjontaa tarkemmin, mikä lisää ostopäätösten todennäköisyyttä. Siisti ympäristö vaikuttaa myös henkilöstöön: stressi vähenee ja työ sujuu paremmin.
Siisteys ei siis ole vain siistiä pintaa – se on työkalu, joka rakentaa luottamusta, asiakasuskollisuutta ja parempaa liiketoimintaa. WashUpin järjestelmällinen ja laadukas puhtaanapito auttaa varmistamaan, että toimitilat tukevat mainetta, myyntiä ja henkilöstön hyvinvointia, ja että ne kertovat asiakkaille, että yritys on luotettava ja ammattimainen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saija OittinenPalvelupäällikkömarkkinointi@washup.fiwashup.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Wash Up Oy
Arjen näkymätön stressitekijä löytyy usein kotoa - ammattilaisten näkökulma9.2.2026 08:00:00 EET | Artikkeli
Monissa perheissä arjen pienet asiat muuttuvat yllättävän helposti suuriksi ongelmiksi. Lattialle jääneet sukat, lelut olohuoneessa tai murut keittiössä eivät ole vain siisteyskysymyksiä – ne voivat olla jatkuvan ärsytyksen ja ristiriitojen lähde.
Kun ajan arvo ylittää siivouksen hinnan23.1.2026 08:00:00 EET | Artikkeli
Joka viikko käytämme tunteja tehtäviin, jotka eivät tuota todellista arvoa. Arjen rutiinit vievät aikaa, jonka voisi käyttää työn viimeistelyyn, liikuntaan, palautumiseen tai läheisten kanssa olemiseen. Yhä useammin ihmiset pysähtyvät kysymään: mihin aikani todella kannattaa käyttää?
Kasvu ilman markkinointia ja myyntiosastoa – onko se mahdollista?5.1.2026 08:00:00 EET | Artikkeli
Usein ajatellaan, että liiketoiminnan kasvu vaatii vahvaa markkinointia ja ammattimaisen myyntitiimin. Entä jos todellinen kasvu syntyykin aivan toisaalta – asiakkaiden luottamuksesta ja suositteluista?
Kun asenne ratkaisee: miten maahanmuuttajat nostavat siivousalan tasoa15.12.2025 13:36:27 EET | Artikkeli
Siivousala nähdään usein työnä, jonka kuka tahansa voi tehdä. Todellisuudessa kyse on ammatista, jossa henkilökohtaiset ominaisuudet ratkaisevat lopputuloksen. Monille maahanmuuttajille ala tarjoaa mahdollisuuden näyttää osaamisensa – ja samalla muuttaa koko alan laatustandardeja.
washUP tuo siivousalalle ratkaisun ikuiseen ongelmaan: tasainen 5 tähden laatu jokaisella siivouskerralla25.8.2025 13:28:40 EEST | Tiedote
Siivouspalvelualan suurin haaste on ollut vaihteleva työn jälki. WashUP on kehittänyt toimintamallin, joka takaa 5 tähden siivouskokemuksen jokaiselle asiakkaalle – riippumatta siitä kuka työn tekee.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme