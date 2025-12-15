Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 15.12.2025
Tieliikenneonnettomuus; keskisuuri, Uuraistentie, Saarijärvi
Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuureen liikenneonnettomuuteen Saarijärvelle Uuraistentielle.
Kohteessa rekan kärry on kaatunut ja vetoauto pysynyt pystyssä. Kaatuneessa kärryssä on lastina traktori.
Tie on kokonaan poikki. Onnettomuudessa ei ollut osallisena muita ajoneuvoja.
Onnettomuudessa ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.12.2025 18:03:28 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.12.2025 Tieliikenneonnettomuus keskisuuri, Koskenpääntie, Jämsä Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuureen liikenneonnettomuuteen Jämsään. Kohteessa on tapahtunut kahden henkilöauton kolari ja pelastustoiminta on käynnissä. Koskenpääntie on suljettu kokonaan liikenteeltä. Lisätietoja: klo 19:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.12.2025 16:12:46 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.12.2025 Rakennuspalo keskisuuri, Keljonkankaantie, Jyväskylä Pelastuslaitos hälytettiin keskisuureen rakennuspaloon Jyväskylään, Keljonkankaantielle. Kohteessa hälytyksen aiheutti sähkölaitteen vikaantuminen ja kohteessa ei ollut paloa. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Nuorten mielen hyvinvointia työelämässä tukenut Mielihyvin duunissa -hanke päättyy15.12.2025 13:16:10 EET | Tiedote
Nuorten mielen hyvinvoinnin tuki työelämässä ja työelämän siirtymävaiheessa – Mielihyvin duunissa 2.0 (RRP5) -hanke päättyy tämän vuoden lopussa. Hankkeen kansallisena tavoitteena on ollut lisätä nuoria työllistävien työpaikkojen ja koulutussektorin tietoisuutta nuorten mielen hyvinvointia vahvistavista toimintatavoista ja menetelmistä sekä mielenterveyden haasteista. Keski-Suomessa hankkeella on vahvistettu myös hyvinvointialueen ja työkykyä ja työllistymistä tukevien tahojen välistä yhteistyötä ja osaamista mielen hyvinvoinnin tukemisessa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote14.12.2025 22:45:27 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 14.12.2025 Rakennuspalo Keskisuuri: Jämsä Pieni kevytrakenteisen saunarakennuksen terassilla oli syttynyt tulipalo. Naapuri havaitsi palon ja hälytti pelastuslaitoksen. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle, oli saunarakennus täydenpalon vaiheessa. Saunarakennus tuhoutuu palossa täysin. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi palon leviämisen estäminen sekä vahinkojen rajoittaminen.
HYVÄKS- terveydenhuollon Chat ei toimi !!14.12.2025 12:44:55 EET | Tiedote
Keski-Suomen Hyvinvointialueen potilaita palvelevassa sairaanhoitajan terveyspalvelu chatissä on häiriö.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme