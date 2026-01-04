Syksyn englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin haetaan 21.1. mennessä

Kansallinen uudistus on, että koulutuksissa on käytössä täydet lukuvuosimaksut EU- ja ETA-valtioiden ulkopuolelta tuleville. Oulun yliopistossa apurahaan on mahdollisuus toisesta lukuvuodesta alkaen, mikäli opinnot etenevät hyvin. Kevään ensimmäiseen yhteishakuun osallistuu paljon myös suomalaisia – esimerkiksi viime vuonna valtakunnallisesti joka neljäs hakija oli Suomen kansalainen.

Oulun yliopistossa englanninkielisiä koulutuksia on tarjolla terveys- ja hyvinvointialoilla, tekniikassa ja arkkitehtuurissa, tietojenkäsittelyssä ja tietoliikenteessä (ICT-alat), kauppatieteissä, kasvatusaloilla ja luonnontieteissä.

ICT-alojen kaikki maisteriohjelmat ovat englanniksi, samoin kaivannaisalan maisteriohjelma on tarjolla vain englanniksi. Näihin ohjelmiin tulee hakea kevään ensimmäisessä yhteishaussa.

Maisteriohjelmiin ovat hakukelpoisia kandidaatin tutkinnon tai vastaavan suorittaneet hakijat kansalaisuuteen katsomatta. Kandidaattiohjelmiin edellytyksenä on toisen asteen tutkinto.

Kevään ensimmäisen yhteishaun hakulomake täytetään Opintopolku.fi-palvelussa keskiviikkoon 21.1.2026 klo 15.00 mennessä. Osa hakijoista valitaan suoraan hakemuksen perusteella, ja joihinkin hakukohteisin on lisäksi haastattelu.

Ensimmäisessä yhteishaussa ei ole ensikertalaiskiintiötä eli aloituspaikkoja ei varata hakijoille, jotka eivät ole ottaneet vastaan opiskelupaikkaa korkeakoulusta tai jotka eivät ole suorittaneet tutkintoa suomalaisessa korkeakoulussa.

Hakemisen yhteydessä muilta kuin EU/ETA-alueen kansalaisilta tai heihin rinnastettavilta kerätään hakemusmaksu. Suomalaisilta tai muilta EU-kansalaisilta hakemusmaksua ei peritä. Hakemusmaksu tuli kansallisesti käyttöön viime vuonna.

Opiskelijavalinnat kansainvälisiin ohjelmiin julkaistaan huhti-toukokuussa. Koulutukset alkavat syksyllä 2026.

Oulun yliopiston englanninkieliset tutkinto-ohjelmat ja hakuohjeet.

Suomenkielisiin kandidaatti- ja maisterikoulutuksiin haetaan kevään toisessa yhteishaussa 10.−24.3.2026.

Korkeakoulujen yhteishaku

Lisätietoja medialle:

Kehittämispäällikkö Sara Kiljander, Oulun yliopisto

Sara.Kiljander@oulu.fi

050 477 7913