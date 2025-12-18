Hautaamiseen liittyvät maksut nousevat Espoossa
Hautaamiseen liittyvät maksut ovat nousemassa Espoon, Helsingin ja Vantaan alueella vuodelle 2026. Espoossa ne nousevat 1.2.2026 alkaen. Korotuspaineita tulee todennäköisesti olemaan myös vuodelle 2027.
Muutokset perustuvat valtion rahoituksen vähentämisen lisäksi kirkolliskokouksen omiin päätöksiin valtion rahoituksen jakamisesta seurakuntatalouksien kesken.
Valtion rahoitusta seurakunnille on vähennetty merkittävästi viime vuosina. Pääkaupunkiseudun evankelisluterilaisten seurakuntayhtymien osalta vähennys on yhteensä noin 9,6 miljoonaa euroa eli noin 39 % vuodesta 2024 vuoteen 2026 verrattuna. Tämä vaikuttaa suoraan myös hautaustoimen rahoitukseen.
Espoon yhteinen kirkkovaltuusto päätti hinnastoista 17.12. kokouksessaan
Espoossa eniten korotustarvetta on muistolehtohautauksen kokonaiskustannuksissa sekä tuhkausmaksuissa.
- uurnahaudan lunastus ja hautaus 489 eurosta 665 euroon,
- sirottelun ja muistolehtohautauksen hinta nousee 381 eurosta 590 euroon.
- arkkuhaudan lunastus ja hautaus nousee 1 040 eurosta 1 320 euroon.
Ulkopaikkakuntalaisilta perittävät maksut ovat esitetyssä hinnastossa korkeammat.
Vuoden 2027 osalta varaudutaan koko pääkaupunkiseudulla jälleen mahdollisiin lisätarkistuksiin, mikäli suunnitellut muutokset valtion rahoituksen jakoperusteisiin toteutuvat.
Hautaustoimissa on jo toteutettu kustannuksia hillitseviä toimia, ja vuoden 2026 aikana kartoitetaan tarvittaessa uusia säästökeinoja, jotta hinnankorotukset eivät muodostuisi omaisille kohtuuttomiksi.
Hautaustoimi palvelee kaikkia Suomessa asuvia
Hautaustoimi on seurakunnille annettu lakisääteinen tehtävä, jota valtio osittain rahoittaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain evankelisluterilaiselle kirkolle rahoitusta hautaustoimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyviin laissa säädettyihin tehtäviin.
Hautaustoimen kustannukset katetaan valtion rahoituksella ja hautausmaksuilla. Näiden tulee olla samansuuruisia sekä kirkkoon kuuluville että kirkkoon kuulumattomille. Kirkollisveroilla ei voida kattaa hautaustoimen kustannuksia eikä hautausmaiden ylläpitoa.
Hautaustoimilain (6 §) mukaan seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista sekä haudan hoidosta. Maksut ja valtion rahoitus yhteensä saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset eli hautaus ei tuota eikä se voikaan tuottaa voittoa.
Maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakuntayhtymän hautausmaalle, eli kaikille kaupungin asukkaille kirkon jäsenyydestä riippumatta. Rintamaveteraanit ja heidän puolisonsa vapautetaan haudan lunastusmaksuista kokonaan.
Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan hautaustoimen maksutuloilla on katettava noin puolet seurakuntatalouksien hautaustoimen kokonaiskustannuksista. Loput kustannuksista katetaan valtion rahoituksella, joka perustuu lakiin valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin.
Nyt tehdyt korotukset Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla ovat perustuneet sekä kirkkohallituksen suosituksiin että jo päätettyihin valtion rahoituksen vähennyksiin. Kirkolliskokouksen tekemät muutokset rahoituksen jakoperusteisiin kohdistuvat kaikkiin seurakuntatalouksiin, mutta muutosten seurauksena rahoitus vähenee eniten suurissa seurakuntayhtymissä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha OllilaHautaustoimen päällikköEspoon seurakuntayhtymäPuh:050 594 5304juha.ollila@evl.fi
Risto HämäläinenYhtymän johtajaEspoon seurakuntayhtymä / Esbo kyrkliga samfällighetPuh:(09) 80501Puh:+ 358 50 350 9595risto.hamalainen@evl.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 156 053 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon seurakuntayhtymä
Avgifterna för begravning stiger i Esbo18.12.2025 08:40:31 EET | Pressmeddelande
Avgifterna för begravning stiger i Esbo, Helsingfors och Vanda år 2026. I Esbo stiger de från och med den 1 februari 2026. Man kommer sannolikt att vara tvungen att höja avgifterna också 2027.
Renovations to the Espoo Cathedral Are Underway – Christmas Services Held in Other Churches and Chapels in Espoo8.12.2025 15:19:15 EET | Press release
The renovation project of the Espoo Cathedral is underway. The Cathedral was closed after Easter last spring for the duration of the renovations. District heating pipes have been installed. The installation of the district heating system will begin after the cathedral protections have been completed. The roof covering will also be repainted according to the instructions issued by the Finnish Heritage Agency. Window and drain repairs can begin in spring 2026.
Renoveringen av Esbo domkyrka pågår – julandakterna i andra lokaler8.12.2025 11:30:00 EET | Pressmeddelande
Kyrkan stängdes efter påsken förra våren för renovering. Avsikten är att renovera kyrkans yttertak och fönster samt förbättra belysningen och ljudåtergivningen inomhus. Kyrkans uppvärmningssystem byts ut till fjärrvärme.
Espoon tuomiokirkon korjaukset ovat käynnissä – joulukirkot muissa tiloissa8.12.2025 11:30:00 EET | Tiedote
Kirkko suljettiin pääsiäisen jälkeen viime keväänä korjausten ajaksi. Korjausten tarkoituksena on kunnostaa kirkon vesikatto ja ikkunat sekä parantaa sisätilojen valaistusta ja äänentoistoa. Kirkon lämmitysjärjestelmä vaihdetaan kaukolämmöksi.
Omkring 300 år gamla kvarlevor gravsattes på kyrkogård i Esbo3.12.2025 14:06:39 EET | Pressmeddelande
Kvarlevor av tre personer som troligen levde på 1700-talet har i dag fått sin sista viloplats i en grav på Kyrkans begravningsplats vid Esbo domkyrka. Kvarlevorna hittades i samband med grävarbeten, när Esbo domkyrka för tillfället genomgår en omfattande renovering. Esbo svenska församling ombesörjde gravläggningen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme