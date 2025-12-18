Hautaamiseen liittyvät maksut nousevat Espoossa

Espoon tuomiokirkon korjaukset ovat käynnissä – joulukirkot muissa tiloissa 8.12.2025 11:30:00 EET | Tiedote

Kirkko suljettiin pääsiäisen jälkeen viime keväänä korjausten ajaksi. Korjausten tarkoituksena on kunnostaa kirkon vesikatto ja ikkunat sekä parantaa sisätilojen valaistusta ja äänentoistoa. Kirkon lämmitysjärjestelmä vaihdetaan kaukolämmöksi.