Kreaten loppuvuosi jatkuu vahvana: noin 40 miljoonan euron urakka Helsinki–Riihimäki-hankkeelta tilauskantaan
Kreate on allekirjoittanut Väyläviraston kanssa noin 40 miljoonan euron arvoisen sopimuksen Helsinki–Riihimäki-hankkeesta Järvenpään Purolan ja Tuusulan Nuppulinnan välille. Suomen vilkkaimmin liikennöidyllä rataosalla sijaitseva urakka on jatkoa kuudelle aikaisemmalle, joita Kreate on rakentanut Keravan ja Järvenpään välisellä rataosuudella. Uudessa urakassa on rata- ja sähköratatöiden lisäksi vaativia kalliolouhintoja. Kreaten Helsinki–Riihimäki-hankkeelta voitettujen urakoiden yhteisarvo nousee jo lähes 100 miljoonaan euroon.
Infrarakentaja Kreaten voittama rakennusurakka Purolan ja Nuppulinnan välillä on osa mittavaa Helsinki–Riihimäki-hanketta, jossa parannetaan pääradan toimintavarmuutta, mahdollistetaan henkilöliikenteen lisääminen sekä edistetään tavaraliikenteen kilpailukykyä. Purola–Nuppulinna-urakassa toteutetaan kaikki rakennustyöt täysin valmiiksi asti, kuten pohjarakennustyöt, alus- ja päällysrakennetyöt, sähkörata-, vahvavirta- ja valaistustyöt, turvalaitteiden ulkolaitetyöt, melusuojarakenteet ja taitorakennetyöt.
– Rakennusurakan voittaminen tuntuu aina mahtavalta, ja erityisesti nyt kun yhteistyö tilaajan kanssa on sujunut erinomaisissa merkeissä kaikissa kuudessa aikaisemmassa urakassa. Tämän urakan aloittaminen on normaalia tehokkaampaa, kun meillä on aiempien hankkeiden osaava henkilöstö, koneet ja laitteet jo valmiina. Käytännössä jatkamme eteenpäin aiemmilla hankkeilla rakentamaamme raidetta, kertoo hankkeen työpäällikkö Veli-Matti Aaltonen Kreatelta.
– Uuden raiteen rakentaminen pääradalla ei ole helpoin mahdollinen yhtälö. Työt tehdään haastavissa pohjaolosuhteissa ja erittäin vilkkaan liikenteen keskellä. Kreaten ratkaisukeskeinen asenne ja hyvä tekemisen meininki aiemmissa urakoissa ovat auttaneet selättämään haasteet hyvässä yhteistyössä tilaajan kanssa, kertoo projektipäällikkö Riitta Parviainen Väylävirastosta.
Usean rakentamislajin monipuolinen urakka
Kreate on keskittynyt rakentamaan hankkeita, joissa se voi hyödyntää sekä vaativan infran osaamistaan että useampaa eri rakentamisen lajeja. Kuten aiemmillakin Helsinki–Riihimäki-hankkeen urakoilla, myös nyt voitetulla hankkeella Kreate ottaa käyttöön monipuolisen osaamisensa.
– Toteutamme erikoispohjarakenteita, kuten kuusi paalulaattaa, joihin tulee yhteensä 30 kilometriä teräsbetonipaaluja sekä 2,5 kilometriä teräsputkipaalujen ja tukimuurien varaan perustettua meluseinää, Aaltonen luettelee pohjarakentamisen töitä.
Urakkaan kuuluu myös Kreaten aiemmassa urakassa rakentamien esikuormituspenkereiden purku. Ratarakentamisen parissakin riittää tekemistä, kun toteutettavana on uutta rataa alus- ja päällysrakenteineen sekä kaksi uutta sähkörataraidetta 4,8 kilometrin matkalle.
– Tämän lisäksi rakennamme 49 sähkörataperustusta, seitsemän uutta vaihdetta ja suoritamme alitusporauksia.
Suomen johtava sillanrakentaja pääsee myös toteuttamaan siltoja, sillä urakassa korjataan Purolan ja Nuppulinnan ylikulkusillat sekä rakennetaan paikallavalumenetelmällä Tyynelän läntinen alikulkusilta.
– Siltayksikkömme pääsee taas ensi vuonna tunkkaustöihin, sillä Tyynelän itäinen alikulkusilta rakennetaan siirtomenetelmällä. Se sujuu varmasti hyvällä rutiinilla, kun tänäkin vuonna he ovat tunkanneet eri puolella Suomea viisi siltaa niin sivuttais- kuin pystysuunnassa, Aaltonen paljastaa.
Korkeat kallioleikkaukset radan vieressä vaativat huolellisuutta
Aiempiin Kreaten toteuttamiin Helsinki–Riihimäki-hankkeen urakoihin verrattuna yhtiö saa uuteen urakkaan yhden rakentamislajin lisää. Purolan ja Nuppulinnan välisellä rataosuudella sijaitsee Hornankallio, jonka louhintaan tarvitaan kalliorakentamisen osaamista.
– Korkeimmillaan yli kymmeneen metriin yltävän ja sähköratarakenteiden ylittävän Hornankallion louhinnat ovat poikkeuksellisen vaativia. Kallio sijaitsee rautatien välittömässä läheisyydessä, eivätkä louhinnat saa aiheuttaa rautatieliikenteelle mitään haittaa, kertoo louhinnoista vastaava työpäällikkö Samuel Laitinen Kreatelta.
Kreate louhii urakassa yhteensä 10 000 kuutiota kalliota ja louhinta on suunniteltu tehtävän noin kolmen metrin kerroksissa.
– Ennen louhintaa lujitamme kallion reunan ennakkopulteilla ja louhinnan jälkeen lujitamme kallioseinämän harjateräspulteilla. Korkeimman kohdan kallioseinämän lujitamme ennen seuraavan kerroksen louhintaa. Rataa lähimpänä olevan kallion reunan eli noin 3,5 metriä leveän kannaksen irrotamme kiilaamalla tai rammeroimalla ilman räjähdysaineita, kertaa Laitinen louhinnan työvaiheita.
Koska töitä tehdään rautatieliikenteen ehdoilla, Kreate joutuu toteuttamaan osan louhinnoista yöaikaan ratakatkoissa.
– Katselmoimme lähikiinteistöt ennen ja jälkeen louhintojen. Mittaamme tärinää koko louhintojen ajan lähimmissä kiinteistöissä ja radan rakenteissa. Huolehdimme siitä, että tieto kulkee niin lähialueen asukkaille kuin muille toimijoille, Laitinen vakuuttaa.
Ratarakentamisen työkanta vahva – voitettu urakka valmistuu lokakuussa 2028
Kreate on panostanut viime vuodet rata- ja ratikkarakentamiseen, jonka se on linjannut yhdeksi kasvusuunnakseen. Yhtiö rakentaa parhaillaan useampaa merkittävää rata- ja ratikkahanketta, kuten Vantaan ratikan itäosaa, Tampereen henkilöratapihan rataosuuksia sekä Koskelan raitiotievarikkoa, joka pitää sisällään rata- ja sähköratatyöt, vaihteiden ohjausjärjestelmän sekä kiertotalouden ratkaisut.
– Meillä on ollut hyvä vauhti päällä ja olemme onnistuneet kasvattamaan ratarakentamisen liiketoimintaa sähkörata- ja turvalaitepuolineen merkittävästi. Henkilöstömme osaamisen kehittäminen, onnistuneet rekrytoinnit ja panostukset kalustoon sekä kehittämämme ainutlaatuinen ratanosturi alleviivaavat kaikki vahvaa tekemisen meininkiämme, Aaltonen summaa.
Helsinki–Riihimäki-hankkeen rakennusurakka 1 Järvenpään Purolan ja Tuusulan Nuppulinnan välille on määrä olla valmis lokakuun 2028 loppuun mennessä. Työt käynnistyvät tammikuussa 2026. Tilaajana on Väylävirasto ja Kreate kirjaa sopimuksen 40 miljoonan euron arvon neljännen vuosineljänneksen tilauskantaansa.
Kreaten urakat Helsinki–Riihimäki-hankkeella
Käynnissä:
- Joulukuussa 2025 voitettu HERI2 Purola-Nuppulinna -rakennusurakka 1 on Kreaten seitsemäs urakka mittavalla hankkeella. Kreate rakentaa muun muassa 49 uutta sähkörataperustusta, kaksi siltaa sekä uutta rataa ja sähkörataa 4,8 kilometrin matkalle. Urakkasopimuksen arvo noin 40 miljoonaa euroa ja valmista tulee olla vuoden 2028 loppuun mennessä.
- Kesäkuussa 2024 käynnistynyt neljäs urakka valmistuu heinäkuuhun 2027 mennessä. Urakassa Kreate rakentaa Kytömaan ja Järvenpään välille 4 kilometriä uutta läntistä raidetta, 5 siltaa ja 6 vaihdetta. Urakan arvo on yli 34 miljoonaa euroa.
Valmistuneet:
- Maaliskuussa 2025 alkaneessa kuudennessa urakassa Kreate rakensi sähköradan pylväsperustukset välille Purola–Nuppulinna. Lähes 2 miljoonan euron urakka valmistui elokuussa 2025.
- Kreaten viides urakka käynnistyi syyskuussa 2024 ja siinä rakennettiin esikuormitukset ja sähkörataperustukset Purolan ja Nuppulinnan välille. Valmistelut tehtiin nyt voitettua rataurakkaa varten. Urakan arvo oli 5 miljoonaa euroa ja se valmistui toukokuussa 2025.
- Toisessa rataurakassa ja samaan aikaan kesäkuussa 2023 voitetussa sähkörataurakassa Kreate rakensi Ainolan uuden seisakkeen itäisen laiturin rakenteet, hissikuilun ja alikäytävän sillan, suunnitteli ja sähköisti noin 3,5 kilometriä rataa sekä teki yli 7 kilometriä ajojohdintöitä. Urakoiden yhteisarvo oli lähes 7 miljoonaa euroa ja ne valmistuivat joulukuussa 2024.
- Kreaten ensimmäinen rataurakka Helsinki–Riihimäki-hankkeella käynnistyi toukokuussa 2023. Yhtiö rakensi Keravan Kytömaan ja Järvenpään Ainolan välille yli 3 kilometriä raidetta, neljä siltaa ja yhdeksän vaihdetta. Urakan arvo oli yli 10 miljoonaa euroa ja se valmistui joulukuussa 2024.
Veli-Matti Aaltonen
Työpäällikkö
Kreate Oy
Puh:+358 400 497 284
veli-matti.aaltonen@kreate.fi
Riitta Parviainen
Projektipäällikkö
Väylävirasto
Puh:029 534 3034
etunimi.sukunimi@vayla.fi
Kirsi-Marjut Dickman
Viestintäpäällikkö
Kreate Oy
Tietoja julkaisijasta
Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 275 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 500 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.
