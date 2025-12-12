Korteilla maksettiin heinä-syyskuussa 2025 aiempaa enemmän kulttuuri- ja vapaa-ajan myyjille
Korteilla maksettiin heinä-syyskuussa 2025 aiempaa enemmän. Toimialakohtaisesti kasvu selittyy pääasiassa kolmella toimialalla: kulttuurilla ja vapaa-ajalla, elintarvikkeilla sekä muilla tavaroilla ja palveluilla. Kahdella toimialalla korttimaksujen kokonaissumma vähentyi heinä-syyskuussa 2025.
Asiakkaat maksoivat suomalaisilla korteilla yhteensä 20,5 mrd. euron edestä vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä, mikä oli 943 milj. euroa (4,8 %) enemmän kuin edeltävänä vuonna vastaavana ajankohtana. Toimialakohtaisesti kasvu selittyy pääasiassa kolmella toimialalla: kulttuurilla ja vapaa-ajalla, elintarvikkeilla sekä muilla tavaroilla ja palveluilla. Korteilla maksettiin heinä-syyskuussa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan myyjille yhteensä 2,2 mrd. euron edestä, mikä oli 245 milj. euroa eli 13 % enemmän kuin vuosi sitten. Vastaavasti korteilla maksettiin 297 milj. euroa enemmän elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien myyjille, mikä oli 5 % enemmän kuin vuosi sitten.
Asiakkaiden maksuista meni viidelle toimialalle 86 %. Maksuista 29 % käytettiin elintarvikkeisiin ja alkoholittomiin juomiin, muihin tavaroihin ja palveluihin[1] 20 %, liikenteeseen 15 %, ravintoloihin ja hotelleihin 11 % sekä kulttuuriin ja vapaa-aikaan 11 %. Korttimaksut luokitellaan myyjän toimialan mukaan eikä yksittäisen ostoksen sisällön perusteella. Tämä voi osaltaan selittää elintarvikekauppojen suurta osuutta, sillä ruokakaupoista ostetaan usein muunkinlaisia tavaroita. Asiakkaat ostivat elintarvikkeita ja alkoholittomia juomia 5,9 mrd. euron edestä vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä, mikä oli 5,4 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Asiakkaat maksoivat kolmannella vuosineljänneksellä yhteensä 4,1 mrd. euroa muista tavaroista ja palveluista eli 297 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.
Kahdella toimialalla korttimaksujen kokonaissumma vähentyi heinä-syyskuussa 2025. Asiakkaat maksoivat yhteensä 308 milj. euroa alkoholijuomien ja tupakan myyjille, mikä oli 8 milj. euroa vähemmän (−2,4 %) kuin vuosi sitten kolmannella neljänneksellä. Toimialalla asuminen, vesi, sähkö ja muut polttoaineet toimiville myyjille maksettiin korteilla yhteensä 317 milj. euroa, mikä oli 5 milj. euroa vähemmän (−1,5 %) kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana.
Osa tiedotteessa käsitellyistä luvuista on julkaistu maksuliiketilastojen dashboardissa.
Seuraava maksuliiketilastojen neljännesvuosittainen tiedote julkaistaan 5.3.2026 klo 10.
Lisätietoja
- Usva Topo, puh. 09 183 2056, sähköposti: usva.topo(at)bof.fi,
- Olli Tuomikoski, puh. 09 183 2925, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi.
[1] COICOP-luokituksessa on yhteensä 13 luokkaa ja oma luokka maksuille, joilta puuttuu toimiala. Lisätietoa luokituksesta löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta.
