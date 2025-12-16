Vammaisten lasten lyhytaikaishoidon yksikkö Pikku-Koivu suljetaan tilapäisesti

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on havainnut puutteita vammaisten lasten lyhytaikaishoidon yksikön Pikku-Koivun toiminnassa, joten yksikkö on päätetty sulkea tilapäisesti. Yksikön toiminnan puutteet ovat tulleet esille hyvinvointialueen oman laadunvalvonnan yhteydessä.

Yksikössä on myös ollut tilanteita, joissa asiakasturvallisuus on vaarantunut. Näistä tilanteista on tehty rikosilmoitukset poliisille ja ilmoitettu Aluehallintovirastoon.

”Suhtaudumme asiakasturvallisuuteen hyvin vakavasti. Haluamme yksikön tilapäisellä sulkemisella taata asiakkaidemme ja työntekijöidemme turvallisuuden. Varmistamme muun muassa ohjeiden, toimintatapojen ja osaamisen ajantasaisuuden sekä asiakasryhmien tarkoituksenmukaisen suunnittelun”, kertoo vammais- ja vanhuspalvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen.

Hyvinvointialueen johtamisrakenteeseen on tehty tämän syksyn aikana muutoksia, ja Pikku-Koivun toimintaan on lähdetty samaan aikaan tekemään korjaustoimenpiteitä. Yksikkö on nyt päätetty tilapäisesti sulkea, jotta kaikki tarvittavat muutokset voidaan tehdä ja asiakkaat voivat palata turvallisesti yksikköön.

Asiakkaille palvelut jatkuvat

Hyvinvointialue on varmistanut asiakkaiden palvelujen jatkuvuuden, eli Pikku-Koivun asiakkaat eivät jää ilman palveluja. Asiakkaille järjestetään korvaavia palveluja, ja niistä sovitaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Omaiset ovat tietoisia tilanteesta.

”Ymmärrämme, että tilapäisjärjestelyt ja toiminnan muutos voivat aiheuttaa ylimääräistä vaivaa asiakkaillemme. Tarjoamme asiakkaillemme tarvittavan tuen ja pyrimme tekemään muutokset mahdollisimman sujuvasti. Olen todella pahoillani tilanteesta”, Lahnalampi-Lahtinen toteaa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tavoitteena on avata yksikkö uudelleen, kun kaikki tarvittavat muutokset ja toimenpiteet on tehty.

Pikku-Koivu on vammaisten lyhytaikaishoidon yksikkö, joka tarjoaa tilapäishoitoa 3–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Yksikössä on paikkoja yhteensä kuudelle asiakkaalle.