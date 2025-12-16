Vammaisten lasten lyhytaikaishoidon yksikkö Pikku-Koivu suljetaan tilapäisesti
Vammaisten lasten lyhytaikaishoidon yksikkö Pikku-Koivu suljetaan tilapäisesti omavalvonnassa havaittujen puutteiden takia. Asiakkaille järjestetään korvaavat palvelut.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on havainnut puutteita vammaisten lasten lyhytaikaishoidon yksikön Pikku-Koivun toiminnassa, joten yksikkö on päätetty sulkea tilapäisesti. Yksikön toiminnan puutteet ovat tulleet esille hyvinvointialueen oman laadunvalvonnan yhteydessä.
Yksikössä on myös ollut tilanteita, joissa asiakasturvallisuus on vaarantunut. Näistä tilanteista on tehty rikosilmoitukset poliisille ja ilmoitettu Aluehallintovirastoon.
”Suhtaudumme asiakasturvallisuuteen hyvin vakavasti. Haluamme yksikön tilapäisellä sulkemisella taata asiakkaidemme ja työntekijöidemme turvallisuuden. Varmistamme muun muassa ohjeiden, toimintatapojen ja osaamisen ajantasaisuuden sekä asiakasryhmien tarkoituksenmukaisen suunnittelun”, kertoo vammais- ja vanhuspalvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen.
Hyvinvointialueen johtamisrakenteeseen on tehty tämän syksyn aikana muutoksia, ja Pikku-Koivun toimintaan on lähdetty samaan aikaan tekemään korjaustoimenpiteitä. Yksikkö on nyt päätetty tilapäisesti sulkea, jotta kaikki tarvittavat muutokset voidaan tehdä ja asiakkaat voivat palata turvallisesti yksikköön.
Asiakkaille palvelut jatkuvat
Hyvinvointialue on varmistanut asiakkaiden palvelujen jatkuvuuden, eli Pikku-Koivun asiakkaat eivät jää ilman palveluja. Asiakkaille järjestetään korvaavia palveluja, ja niistä sovitaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Omaiset ovat tietoisia tilanteesta.
”Ymmärrämme, että tilapäisjärjestelyt ja toiminnan muutos voivat aiheuttaa ylimääräistä vaivaa asiakkaillemme. Tarjoamme asiakkaillemme tarvittavan tuen ja pyrimme tekemään muutokset mahdollisimman sujuvasti. Olen todella pahoillani tilanteesta”, Lahnalampi-Lahtinen toteaa.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tavoitteena on avata yksikkö uudelleen, kun kaikki tarvittavat muutokset ja toimenpiteet on tehty.
Pikku-Koivu on vammaisten lyhytaikaishoidon yksikkö, joka tarjoaa tilapäishoitoa 3–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Yksikössä on paikkoja yhteensä kuudelle asiakkaalle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna Lahnalampi-LahtinenVanhuspalveluiden toimialajohtajaPuh:050 312 1815minna.lahnalampi-lahtinen@vakehyva.fi
Nina LinjaJärjestämisen tuen johtajaPuh:050 302 5195nina.linja@vakehyva.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aluehallitus päätti perustaa uusia virkoja ja siirtää toimipisteitä uusiin tiloihin16.12.2025 13:36:11 EET | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallitus kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa 16. joulukuuta 2025. Kokouksessa päätettiin muun muassa uusien lääkäreiden ja lastenvalvojan virkojen perustamisesta sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ja vammaispalvelujen toimipisteiden siirroista alkuvuodesta 2026.
Pelastuslautakunnassa ensihoitopalveluiden järjestämissopimus15.12.2025 13:23:52 EET | Tiedote
Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastuslautakunta kokoontuu tiistaina 16.12.2025 kello 16 Vantaan Pelastuskeskuksessa. Kokouksessa käsitellään useita alueen turvallisuuteen ja pelastustoimen kehittämiseen liittyviä asioita.
Mot hållbart och effektfullt välbefinnande – VAKEs nya riktlinje drar riktningen för framtiden10.12.2025 16:07:27 EET | Tiedote
Strategin för Vanda och Kervo välfärdsområde för åren 2026–2029 godkändes 9.12.2025 i områdesfullmäktige. Strategin bereddes i ett omfattande samarbete mellan invånare, personal samt intressegrupper.
Kohti kestävää ja vaikuttavaa hyvinvointia – VAKEn uusi strategia linjaa tulevaisuuden suunnan10.12.2025 16:06:04 EET | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategia vuosille 2026–2029 hyväksyttiin 9.12.2025 aluevaltuustossa. Strategiaa valmisteltiin laajassa yhteistyössä asukkaiden, henkilöstön sekä sidosryhmien kanssa.
Aluevaltuusto päätti uudesta strategiasta, talousarviosta ja asiakasmaksuista9.12.2025 23:19:33 EET | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui 9.12.2025. Kokouksessa päätettiin muun muassa tulevia vuosia ohjaavasta strategiasta, talousarviosta, investointisuunnitelmasta ja uusista asiakasmaksuista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme