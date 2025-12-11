Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoitus maakuntaan on ollut tasaisen varmaa 2025
Etelä-Savon ELY-keskuksen myöntämiä rahoituksia maakuntaan on kerätty yhteen rahoituskatsausta varten. Vuonna 2025 erinäisistä yritys- ja kehittämisrahoituksen elementeistä tulee yhteensä noin 46 miljoonan tuki maakunnan elinvoimalle.
Maatalous ja maaseutu saivat 14 miljoonan rahoituksen
Vuoden 2025 kuluessa maaseutuohjelman rahoitustukia on haettu melko vilkkaasti. Nuoren viljelijän aloitustukia on vuoden aikana myönnetty 13 aloittavalle viljelijälle.
Myös maatalouden investointitukia on haettu ennätysmäisen aktiivisesti. Joitakin melko suuria maatalouden investointihankkeita raukesi kokonaisrahoituksen jäädessä vajaaksi. Maaseudun yritysrahoituksen kysyntä sen sijaan on ollut melko vaatimatonta. Hakemusten määrä on kohtuullisen korkealla tasolla, mutta yritysten investoinnit ja kehittämistoimet ovat melko varovaisia.
Kaikkiaan maaseudun kehittämishankkeisiin, yritystukiin ja maatalouden investointeihin sekä nuoren viljelijän aloitustukiin myönnettiin avustusta noin 5,55 miljoonaa euroa. Lisäksi maatalouden korkotukilainoja myönnettiin 1,59 miljoonaa euroa.
Etelä-Savon kaksi leader-yhdistystä Veej’jakaja ry ja SavonLuotsi Leader ry myönsivät rahoitusta maaseudun kehittämiseen yhteensä noin 1,58 miljoonaa euroa. Leadertukia myönnettiin 104 yrityksen investointi- ja kehittämishankkeeseen ja 67 maaseudun kehittämishankkeeseen ja yleishyödylliseen investointihankkeseen.
Edellä mainittujen lisäksi rahoitustukea myönnettiin maaseudun ympäristösopimusten ja luomusitoumusten toteutukseen sekä maatilayritysten neuvontaan ja puutarhatalouden toimintaan yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa.
Kotoutumisen tuet 5,8 miljoonaa euroa
ELY-keskuksen kotoutumisen määrärahasta on maksettu aikajaksolla 1.1.-30.11.2025 vuosien 2023–2025 toteutuneiden kustannusten mukaisia korvauksia 5,8 miljoonaa euroa
Julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirrettiin vuoden 2025 alussa kunnille, joten ELY-keskus ei ole käyttänyt rahaa työvoiman saatavuuden ja kohtaannon parantamiseen enää tänä vuonna.
Kehittämisrahoitus ESR+ EAKR ja JTF- rahastojen kautta 4,82 miljoonaa
Etelä-Savon ELY-keskus myönsi 1.1.–31.11.2025 välisenä aikana kehittämisrahoitusta yhteensä 48 hankkeelle, joista osa oli ryhmähankkeita. Myönnetyn rahoituksen kokonaismäärä oli noin 4,82 miljoonaa euroa (EU- ja valtion osuus).
2025 vuoden viimeinen hakujakso päättyi Etelä-Savossa 30.9.2025 ja hakuihin oli varattu noin 14,4 miljoonaa euroa alueen kehittämisen ja elinvoiman edistämiseen. Hakemuksia saapui yli 10 miljoonan euron edestä. Hakemusten käsittely on käynnissä ja tuleva elinvoimakeskus tekee päätöksiä alkuvuoden 2026 aikana. Ohjelmakauden 2021–2027 ollessa jo loppusuoralla, ELY-keskus kannustaa hanketoimijoita aktiivisuuteen ja yhteistyöhön vaikuttavien toimien aikaansaamiseksi, jotta maakunnan akuutteihin haasteisiin (työllisyys, osaaminen, osallisuus, mielenhyvinvointi sekä lasten ja nuorten tuki) löydetään uusia ratkaisuja.
Erityisesti tässä hetkessä kannustamme kuntia, työllisyys- ja hyvinvointialueita yhdistämään voimansa ja hyödyntämään Etelä-Savoon osoitetut myöntövaltuudet täysimääräisesti etsimällä ratkaisuja maakunnan haasteisiin ja toimimalla aktiivisesti tuloksia tuottavien ratkaisujen edistämiseksi - joita voisi olla esimerkiksi eri toimijoiden yhteistyönä tuottamat moniammatilliset uudet ja yksilölliset ratkaisut.
Yrityksen kehittämisavustusta 7,11 miljoonaa
Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen avustus yritystoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on kannustaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävään, määrätietoiseen, pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen. Avustuksen piiriin voidaan hyväksyä aineettomia ja aineellisia investointeja, sekä muuta merkittävää kehittämistä.
Avustusta myönnettiin 1.1.–31.11.2025 välisenä aikana 29 yritykselle yhteensä noin 7,11 miljoonaa euroa. Eniten avustusta saivat pienet yritykset, myönnetystä avustuksesta noin 4,29 miljoonaa kohdistui tähän yrityskokoluokkaan. Yrityksistä suurimmat avustuksen saajat olivat Piako Oy, noin 2,73 miljoonaa euroa sekä Norelco Oy, noin 1,12 miljoonaa euroa. Molemmat yritykset pyrkivät hankkeidensa myötä merkittävään kasvuun.
Yleinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät
Vuosi 2025 tulee olemaan ELY-keskusten viimeinen toimintavuosi. Ensi vuoden alusta lähtien aloittavat 10 alueellista elinvoimakeskusta nykyisten 15 ELY-keskusten sijaan. Rahoituspalvelut jatkuvat muuttumattomina koko menossa olevan rahoituskehyskauden 2021–2027.
- Päättyvä vuosi jää Etelä-Savossa mieleen tasaisen varmana. Yritykset ja yhteisöt ovat hakeneet rahoitusta hyvin, mutta huippuvuosia selvästi vähemmän. Valmius rahoituksen myöntämiseen on vastannut rahoituksen tarvetta, mitään hanketta ei ole jäänyt myöntämättä rahoituksen puutteen takia. Joiltain osin olisimme toivoneet kuitenkin enemmän hyviä rahoituskelpoisia hakemuksia. ELY-keskus myönsi yrityksille harkinnanvaraista yrityksen kehittämisrahoitusta vuonna 2025 yhteensä 7,1 miljoonaa euroa, kertoo johtaja Hannu Mars Etelä-Savon ELY-keskuksesta.
- Usko maatalouteen ja maaseutuun on pysynyt vahvana Etelä-Savossa. Nuorten viljelijän tukea myönsimme 13 viljelijälle, jossa on merkittävä kasvu viime vuosien yksittäisiin hakemuksiin nähden. Olimme mukana rahoittamassa myös isoja navettainvestointeja, joka sekin viestiin uskosta tulevaisuuteen. Kaikkiaan rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin, yritystukiin ja maatalouden investointeihin sekä nuoren viljelijän aloitustukiin myönnettiin noin 5,55 miljoonaa euroa.
- Tulevaisuus on hieman usvainen. Euroopan aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston rahoitusta kohdistetaan uudelleen uusiin erityistavoitteisiin noin 300 miljoonaa euroa eli puolustusteollisuutta ja kaksikäyttöisyyttä tukevan teollisuuskapasiteetin vahvistamiseen noin 90 miljoonaa euroa ja sotilaallista liikkuvuutta edistävän kaksikäyttöisen liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen noin 210 miljoonaa euroa. Nämä siirrot vähentävät elinvoimakeskusten käytettävissä olevaa rahoitusmahdollisuutta, mutta samalla tarjoavat yrityksille mahdollisuuden hakea ohjelmien mukaisesti kohdennettua rahoitusta.
- Vierivä kivi ei sammaloidu, sanotaan. Jatkamme yhdessä Etelä-Savon kehittämistä myös ensi vuonna, vaikka kyltti katolla vaihtuukin, Hannu Mars päättää.
Yhteyshenkilöt
Hannu MarsjohtajaEtelä-Savon ELY-keskusPuh:050 307 3886hannu.mars@elinvoimakeskus.fi
Jukka TorikkaViestintäpäällikköPuh:0295 026 825jukka.torikka@ely-keskus.fi
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Etelä-Savon ELY-keskus tuottaa valtion aluehallinnon palveluja ja osallistuu maakunnan kehittämiseen Etelä-Savon maakunnan alueella. Palvelumme kohdistuvat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, maaseutuun sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin. Omaa toimialuetta laajemmin hoidamme rakennerahastotehtäviä Itä-Suomen alueella ja koordinoimme vesienhoitoa Vuoksen vesistöalueella. Viraston toimipaikka sijaitsee Mikkelissä.
Etelä-Savon ELY-keskus
Jääkärinkatu 14, PL 164
50101 Mikkeli
puh. 0295 024 000
https://www.ely-keskus.fi/ely-etela-savo
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Etelä-Savon ELY-keskus
Toimivat välityömarkkinat Pohjois-Karjalaan – työnhakijoille uusia mahdollisuuksia ja yksilöllisiä ratkaisuja11.12.2025 14:17:35 EET | Tiedote
Pohjois-Karjalan työllisyysalue käynnistää ELY-keskuksen rahoittamana laajan kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on luoda toimivat välityömarkkinat ja tarjota uusia työllistymisen mahdollisuuksia tai löytää muita yksilöllisiä ratkaisuja lähes 4000 työnhakijalle. Hankkeen keskeistä kohderyhmää ovat pitkäaikaistyöttömät, nuoret, maahanmuuttajat ja täsmätyökykyiset. Toimivat välityömarkkinat Pohjois-Karjalaan (TOIMI) -hanke toteutetaan osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelmaa. Hankkeen kokonaisbudjetti on yli 8,6 miljoonaa euroa, josta ELY-keskus rahoittaa 6,9 miljoonaa euroa.
Ahvenniemi lakisuojelukohteeksi4.12.2025 15:34:41 EET | Tiedote
Etelä-Savon ELY-keskus on suojellut Pertunmaalla sijaitsevan entisen Ahvenniemen tilan vanhan päärakennuksen, luhtiaitan ja jyväaitan. Ahvenniemen tila on osa Suuren Savontien valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi Ari Niiranen27.11.2025 13:59:24 EET | Tiedote
Valtioneuvosto nimitti vuoden 2026 alussa toimintansa aloittavan Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi Ari Niirasen. Itä-Suomen elinvoimakeskus muodostetaan Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksista. Elinvoimakeskuksiin siirtyy suurin osa nykyisten ELY-keskusten tehtävistä.
Etelä-Savossa työttömiä saman verran kuin vuosi sitten25.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Etelä-Savon kuntien työllisyyspalveluissa oli lokakuun lopussa 6 068 työtöntä eli 12 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Etelä-Savossa oli lokakuun lopussa 2 432 yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä ollutta työnhakijaa. Osuus kaikista työttömistä on noussut vuodessa 34 %:sta 40 %:iin.
Etelä-Savon elinkeinoelämän näkymissä puolustusteollisuutta, matkailua ja maataloutta30.10.2025 13:20:16 EET | Tiedote
Etelä-Savon elinkeinoelämän näkymät ovat yhä monisyiset. Maakunnan pk-yritykset panostavat kehittämiseen maltillisesti. Suurten veturiyritysten vähäisyys näkyy TKI-toiminnan keskittymisessä korkeakoulusektorille. Myös väestön ikääntyminen ja työikäisten määrän lasku painaa vaakakupissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme