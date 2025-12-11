Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoitus maakuntaan on ollut tasaisen varmaa 2025

Maatalous ja maaseutu saivat 14 miljoonan rahoituksen

Vuoden 2025 kuluessa maaseutuohjelman rahoitustukia on haettu melko vilkkaasti. Nuoren viljelijän aloitustukia on vuoden aikana myönnetty 13 aloittavalle viljelijälle.

Myös maatalouden investointitukia on haettu ennätysmäisen aktiivisesti. Joitakin melko suuria maatalouden investointihankkeita raukesi kokonaisrahoituksen jäädessä vajaaksi. Maaseudun yritysrahoituksen kysyntä sen sijaan on ollut melko vaatimatonta. Hakemusten määrä on kohtuullisen korkealla tasolla, mutta yritysten investoinnit ja kehittämistoimet ovat melko varovaisia.

Kaikkiaan maaseudun kehittämishankkeisiin, yritystukiin ja maatalouden investointeihin sekä nuoren viljelijän aloitustukiin myönnettiin avustusta noin 5,55 miljoonaa euroa. Lisäksi maatalouden korkotukilainoja myönnettiin 1,59 miljoonaa euroa.

Etelä-Savon kaksi leader-yhdistystä Veej’jakaja ry ja SavonLuotsi Leader ry myönsivät rahoitusta maaseudun kehittämiseen yhteensä noin 1,58 miljoonaa euroa. Leadertukia myönnettiin 104 yrityksen investointi- ja kehittämishankkeeseen ja 67 maaseudun kehittämishankkeeseen ja yleishyödylliseen investointihankkeseen.

Edellä mainittujen lisäksi rahoitustukea myönnettiin maaseudun ympäristösopimusten ja luomusitoumusten toteutukseen sekä maatilayritysten neuvontaan ja puutarhatalouden toimintaan yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa.

Kotoutumisen tuet 5,8 miljoonaa euroa

ELY-keskuksen kotoutumisen määrärahasta on maksettu aikajaksolla 1.1.-30.11.2025 vuosien 2023–2025 toteutuneiden kustannusten mukaisia korvauksia 5,8 miljoonaa euroa

Julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirrettiin vuoden 2025 alussa kunnille, joten ELY-keskus ei ole käyttänyt rahaa työvoiman saatavuuden ja kohtaannon parantamiseen enää tänä vuonna.

Kehittämisrahoitus ESR+ EAKR ja JTF- rahastojen kautta 4,82 miljoonaa

Etelä-Savon ELY-keskus myönsi 1.1.–31.11.2025 välisenä aikana kehittämisrahoitusta yhteensä 48 hankkeelle, joista osa oli ryhmähankkeita. Myönnetyn rahoituksen kokonaismäärä oli noin 4,82 miljoonaa euroa (EU- ja valtion osuus).

2025 vuoden viimeinen hakujakso päättyi Etelä-Savossa 30.9.2025 ja hakuihin oli varattu noin 14,4 miljoonaa euroa alueen kehittämisen ja elinvoiman edistämiseen. Hakemuksia saapui yli 10 miljoonan euron edestä. Hakemusten käsittely on käynnissä ja tuleva elinvoimakeskus tekee päätöksiä alkuvuoden 2026 aikana. Ohjelmakauden 2021–2027 ollessa jo loppusuoralla, ELY-keskus kannustaa hanketoimijoita aktiivisuuteen ja yhteistyöhön vaikuttavien toimien aikaansaamiseksi, jotta maakunnan akuutteihin haasteisiin (työllisyys, osaaminen, osallisuus, mielenhyvinvointi sekä lasten ja nuorten tuki) löydetään uusia ratkaisuja.

Erityisesti tässä hetkessä kannustamme kuntia, työllisyys- ja hyvinvointialueita yhdistämään voimansa ja hyödyntämään Etelä-Savoon osoitetut myöntövaltuudet täysimääräisesti etsimällä ratkaisuja maakunnan haasteisiin ja toimimalla aktiivisesti tuloksia tuottavien ratkaisujen edistämiseksi - joita voisi olla esimerkiksi eri toimijoiden yhteistyönä tuottamat moniammatilliset uudet ja yksilölliset ratkaisut.

Yrityksen kehittämisavustusta 7,11 miljoonaa

Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen avustus yritystoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on kannustaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävään, määrätietoiseen, pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen. Avustuksen piiriin voidaan hyväksyä aineettomia ja aineellisia investointeja, sekä muuta merkittävää kehittämistä.

Avustusta myönnettiin 1.1.–31.11.2025 välisenä aikana 29 yritykselle yhteensä noin 7,11 miljoonaa euroa. Eniten avustusta saivat pienet yritykset, myönnetystä avustuksesta noin 4,29 miljoonaa kohdistui tähän yrityskokoluokkaan. Yrityksistä suurimmat avustuksen saajat olivat Piako Oy, noin 2,73 miljoonaa euroa sekä Norelco Oy, noin 1,12 miljoonaa euroa. Molemmat yritykset pyrkivät hankkeidensa myötä merkittävään kasvuun.

Yleinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät

Vuosi 2025 tulee olemaan ELY-keskusten viimeinen toimintavuosi. Ensi vuoden alusta lähtien aloittavat 10 alueellista elinvoimakeskusta nykyisten 15 ELY-keskusten sijaan. Rahoituspalvelut jatkuvat muuttumattomina koko menossa olevan rahoituskehyskauden 2021–2027.

- Päättyvä vuosi jää Etelä-Savossa mieleen tasaisen varmana. Yritykset ja yhteisöt ovat hakeneet rahoitusta hyvin, mutta huippuvuosia selvästi vähemmän. Valmius rahoituksen myöntämiseen on vastannut rahoituksen tarvetta, mitään hanketta ei ole jäänyt myöntämättä rahoituksen puutteen takia. Joiltain osin olisimme toivoneet kuitenkin enemmän hyviä rahoituskelpoisia hakemuksia. ELY-keskus myönsi yrityksille harkinnanvaraista yrityksen kehittämisrahoitusta vuonna 2025 yhteensä 7,1 miljoonaa euroa, kertoo johtaja Hannu Mars Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

- Usko maatalouteen ja maaseutuun on pysynyt vahvana Etelä-Savossa. Nuorten viljelijän tukea myönsimme 13 viljelijälle, jossa on merkittävä kasvu viime vuosien yksittäisiin hakemuksiin nähden. Olimme mukana rahoittamassa myös isoja navettainvestointeja, joka sekin viestiin uskosta tulevaisuuteen. Kaikkiaan rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin, yritystukiin ja maatalouden investointeihin sekä nuoren viljelijän aloitustukiin myönnettiin noin 5,55 miljoonaa euroa.

- Tulevaisuus on hieman usvainen. Euroopan aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston rahoitusta kohdistetaan uudelleen uusiin erityistavoitteisiin noin 300 miljoonaa euroa eli puolustusteollisuutta ja kaksikäyttöisyyttä tukevan teollisuuskapasiteetin vahvistamiseen noin 90 miljoonaa euroa ja sotilaallista liikkuvuutta edistävän kaksikäyttöisen liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen noin 210 miljoonaa euroa. Nämä siirrot vähentävät elinvoimakeskusten käytettävissä olevaa rahoitusmahdollisuutta, mutta samalla tarjoavat yrityksille mahdollisuuden hakea ohjelmien mukaisesti kohdennettua rahoitusta.

- Vierivä kivi ei sammaloidu, sanotaan. Jatkamme yhdessä Etelä-Savon kehittämistä myös ensi vuonna, vaikka kyltti katolla vaihtuukin, Hannu Mars päättää.