Auschwitzin tatuoijasta Montparnassen pianonopettajaan: menestyskirjailija Heather Morrisilta uusi romaani
Aula & Co julkaisee maailmanmenestyskirjailija Heather Morrisin uuden romaanin Montparnassen pianonopettaja syksyllä 2026. Morrisin läpimurtoteos Auschwitzin tatuoija aloitti Suomessakin holokaustikirjallisuuden buumin, jonka vanavedessä on julkaistu lukuisia keskitysleirille sijoittuvia selviytymistarinoita.
Holokaustin muistopäivä on 27.1.
Aula & Co julkaisee maailmanmenestyskirjailija Heather Morrisin uuden romaanin Montparnassen pianonsoitonopettaja lokakuussa 2026.
Heather Morris nousi maailmanmaineeseen teoksellaan Auchwitzin tatuoija. Sen itsenäiset jatko-osat ovat Cilkan tarina ja Kolme sisarta, joiden kirjoittamisen lähtökohta ovat "Auschwitzin tatuoijan" eli Lale Sokolovin esikuvan inspiroimat tositarinat. Morrisin kirjoja on myyty Suomessa reilusti yli 300 000 kappaletta. Maailmalla menestys on omassa mittaluokassaan: kirjoja on myyty kymmeniä miljoonia kappaleita.
Helsingin Sanomien artikkelin mukaan Auschwitzin tatuoija aloitti keskitysleirien tositarinoita yksilöiden näkökulmasta.
Syksyllä 2026 ilmestyvä Montparnassen pianonsoitonopettaja sijoittuu vuoden 1942 Pariisiin, jonne natsit hyökkäsivät. Montparnassen kaupunginosassa asuva juutalaisperhe hajaantuu kaaoksessa, ja yksitoistavuotias tytär turvautuu ainoaan luotettavaan henkilöön, pianonsoitonopettajansa Andrée Levalloisiin. Andrée on salainen Ranskan vastarintaliikkeen jäsen, ja hän asettaa itsensä vaaraan ottamalla tytön vastaan. Pian Andrée ja tyttö joutuvat epätoivoiseen selviytymiskamppailuun. Tarina perustuu tositapahtumiin.
Heather Morris on alun perin kotoisin Uudesta Seelannista. Hän saavutti maailmanmaineen vuonna 2019 suomennetulla romaanillaan Auschwitzin tatuoija. Nyt hänen neljää romaaniaan on myyty maailmalla yli 16 miljoonaa kappaletta. Suomessakin kirjoja on myyty reilusti yli 300 000. Auschwitzin tatuoija ilmestyi tv-sarjana vuonna 2024 (Suomessa Skychannelilta). Pääosaa esittää Harvey Keitel, ja tunnusmusiikin laulaa Barbara Streisand.
Aula & Co on kasvava keskisuuri kirjankustantamo.
Itsenäisen kustantamon hittikirjoja ovat muun muassa Heather Morrisin Auschwitzin tatuoija, maailman tunnetuimman tähtitieteilijän Neil DeGrasse Tysonin Tähtitiedettä kiireisille, maailman tunnetuimpiin fantasiakirjailijoihin lukeutuvan Leigh Bardugon teokset sekä kulttimaineeseen noussut Lucia Berlinin Siivoojan käsikirja. Sami Tissarin romaani Krysa oli Finlandia-ehdokas vuonna 2022.
Aula & Co on kesästä 2024 itsenäinen kustantamo.
