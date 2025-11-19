Aina joulu ei ole huoleton - MLL:n Lasten ja nuorten 116 111 päivystää myös jouluna
Lasten ja nuorten murheet eivät pidä lomaa. MLL:n Lasten ja nuorten puhelin 116 111 sekä chat ovat avoinna vuoden jokaisena päivänä – myös jouluna. Joulun aikaan puhelin palvelee päivittäin klo 17–24 ja chat klo 17–20.
MLL:n palveluissa jaetaan pieniä ja suuria huolia läpi vuoden, myös loma-aikoina. Joulun lähestyessä yhteydenotoissa korostuu kuitenkin se, ettei juhla tunnu kaikille lapsille ja nuorille rauhoittavalta tai iloiselta. Kun rutiinit muuttuvat ja perheissä ollaan paljon yhdessä, huolet voivat kasvaa entisestään.
– Kaikkien lasten joulu ei ole lämmin ja huoleton. Osassa kodeista niukkuus, riidat tai päihteiden käyttö voivat varjostaa tunnelmaa. Moni lapsi kantaa huolta aikuisista ja yrittää selviytyä tilanteesta yksin, kertoo MLL:n auttavien palveluiden vastaava asiantuntija Anna Weckström.
Joulun lähestyminen näkyy koulussa sekä harrastuksissa, ja valmistelut alkavat usein jo varhain.
– On tärkeää, että lasten kanssa työskentelevät aikuiset muistavat, ettei jokaisen lapsen joulu ole samanlainen. Pienikin kysymys tai pysähtyminen hetkeksi kuuntelemaan helpottaa lapsen oloa. Onko kotona kaikki hyvin, voisiko aikuinen auttaa hakemaan apua tarvittaessa, Weckström sanoo.
Lasten ja nuorten palvelut päivystävät
MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen numerossa 116 111 päivystetään vuoden jokaisena päivänä, myös jouluaattona. Puhelimeen voi soittaa joululoman aikana joka päivä kello 17 - 24. Chatissa päivystetään joka ilta klo 17 - 20. Kirjepalveluun voi kirjoittaa milloin vain. Vapaaehtoisten päivystäjien kanssa voi jutella luottamuksellisesti mistä tahansa asiasta. Päivystäjien tukena on aina MLL:n ammattilainen ja tarvittaessa lasta tai nuorta autetaan myös muun avun piiriin.
Ilta-aikaan klo 20 - 24 numerossa 116 111 vastaavat ammattilaiset.
Palvelut ovat maksuttomia, eikä 116 111 –numeroon soittaminen näy puhelinlaskulla.
Lasten ja nuorten chat -palvelu
Lasten ja-nuorten kirjepalvelu
Vanhempainpuhelin ja -chat joulutauolla
MLL:n Vanhempainpuhelin ja -chat ovat joulutauolla 23.12.2025–6.1.2026. Vanhempainpuhelin ja chat päivystävät jälleen keskiviikkona 7.1. Myös Vanhempainnetistä löydät tietoa ja tukea arkeen.
Barn och ungdomstelefonen joulun aikaan
Ruotsinkielinen lasten ja nuorten puhelin, Barn- och ungdomstelefonen, joulun ja uuden vuoden aikaan avoinna maanantaina ja tiistaina 22. - 23.12. sekä 29. - 30.12. klo 14 - 17.
Yhteyshenkilöt
Anna WeckströmVastaava asiantuntija, MLL:n Auttavat palvelutPuh:050 4646 452anna.weckstrom@mll.fi
Minna Närhiläviestinnän asiantuntijaViestintäPuh:050 472 8585minna.narhila@mll.fi
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen Suomi. MLL tarjoaa eri elämäntilanteissa vertaistukea, monipuolista toimintaa sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Suomen suurimpaan lastensuojelujärjestöön kuuluu 68 000 jäsentä, 528 paikallisyhdistystä, 9 piirijärjestöä ja keskusjärjestö. /www.mll.fi - http://www.mll.fi/
Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL) är en medborgarorganisation öppen för envar. Vårt mål är att främja barnets och familjens välbefinnande. MLL erbjuder familjer ett tillfälle att bekanta sig med varandra och delta i frivilligarbete, medborgaraktivitet och fritidssysselsättning. MLL är Finlands största barnskyddsorganisation och har 68 000 medlemmar i 528 lokalföreningar runt om i Finland. Lokalföreningarnas verksamhet stöds av 9 distriktsorganisationer. www.mll.fi/sv/ - http://www.mll.fi/sv/
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Mannerheimin Lastensuojeluliitto
MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen maratonpäivystys muistuttaa lapsen oikeudesta tulla kuulluksi19.11.2025 06:35:00 EET | Tiedote
Lapsen oikeuksien päivänä torstaina 20. marraskuuta MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen numerossa 116 111 päivystetään 12 tuntia. Lasten ja nuorten puhelin ja chat ovat avoinna kello 12–20, ja Nuorten tukilinja jatkaa numerossa 116 111 päivystystä klo 24 saakka.
Survey on poverty among families with children: low income reflected in lack of food and clothing – Good Holiday Spirit campaign helps families during the holidays11.11.2025 04:00:00 EET | Tiedote
A survey conducted by the Mannerheim League for Child Welfare (MLL) and the Finnish Red Cross reveals that poverty manifests itself in the everyday lives of low-income families with children as mental distress and a lack of basic necessities. The Good Holiday Spirit campaign, which starts on Thursday, will help distribute food gift vouchers to a total of 18,000 low-income families with children in Finland.
Enkät om fattigdom i barnfamiljer: fattigdomen syns som brist på mat och kläder – insamlingen Jul i Sinnet hjälper familjer i jul11.11.2025 04:00:00 EET | Pressmeddelande
En enkät som Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors har gjort visar att fattigdomen kommer fram i mindre bemedlade barnfamiljers vardag som psykiskt trångmål och brist på basförnödenheter. Genom insamlingen Jul i Sinnet som startar på torsdag delas matpresentkort ut åt sammanlagt 18 000 mindre bemedlade barnfamiljer i vårt land.
Lapsiperheköyhyys-kysely: vähävaraisuus näkyy puutteena ruuasta ja vaatteista – Hyvä Joulumieli -keräyksellä autetaan perheitä jouluna11.11.2025 04:00:00 EET | Tiedote
Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin toteuttama kysely tuo esiin, että köyhyys näkyy vähävaraisten lapsiperheiden arjessa henkisenä ahdinkona ja puutteena perusasioista. Torstaina käynnistyvän Hyvä Joulumieli -keräyksen turvin jaetaan ruokalahjakortit yhteensä 18 000 vähävaraiselle lapsiperheelle kotimaassa.
De digitala tjänsterna för barn och unga ska vara tillförlitliga och trygga7.10.2025 07:25:18 EEST | Pressmeddelande
Barn och unga har ett stort behov av stöd. Man strävar nu efter att svara på oron för barns och ungas psykiska hälsa med olika digitala tjänster med låg tröskel. Många tjänster digitaliseras i snabb takt, även om man inte känner till de digitala tjänsternas effekter och effektivitet tillräckligt väl. Barnombudsmannen och Mannerheims Barnskyddsförbund efterlyser starka kvalitetskriterier för digitala tjänster.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme