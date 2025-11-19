Aina joulu ei ole huoleton - MLL:n Lasten ja nuorten 116 111 päivystää myös jouluna

MLL:n palveluissa jaetaan pieniä ja suuria huolia läpi vuoden, myös loma-aikoina. Joulun lähestyessä yhteydenotoissa korostuu kuitenkin se, ettei juhla tunnu kaikille lapsille ja nuorille rauhoittavalta tai iloiselta. Kun rutiinit muuttuvat ja perheissä ollaan paljon yhdessä, huolet voivat kasvaa entisestään.

– Kaikkien lasten joulu ei ole lämmin ja huoleton. Osassa kodeista niukkuus, riidat tai päihteiden käyttö voivat varjostaa tunnelmaa. Moni lapsi kantaa huolta aikuisista ja yrittää selviytyä tilanteesta yksin, kertoo MLL:n auttavien palveluiden vastaava asiantuntija Anna Weckström.

Joulun lähestyminen näkyy koulussa sekä harrastuksissa, ja valmistelut alkavat usein jo varhain.

– On tärkeää, että lasten kanssa työskentelevät aikuiset muistavat, ettei jokaisen lapsen joulu ole samanlainen. Pienikin kysymys tai pysähtyminen hetkeksi kuuntelemaan helpottaa lapsen oloa. Onko kotona kaikki hyvin, voisiko aikuinen auttaa hakemaan apua tarvittaessa, Weckström sanoo.

Lasten ja nuorten palvelut päivystävät

MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen numerossa 116 111 päivystetään vuoden jokaisena päivänä, myös jouluaattona. Puhelimeen voi soittaa joululoman aikana joka päivä kello 17 - 24. Chatissa päivystetään joka ilta klo 17 - 20. Kirjepalveluun voi kirjoittaa milloin vain. Vapaaehtoisten päivystäjien kanssa voi jutella luottamuksellisesti mistä tahansa asiasta. Päivystäjien tukena on aina MLL:n ammattilainen ja tarvittaessa lasta tai nuorta autetaan myös muun avun piiriin.

Ilta-aikaan klo 20 - 24 numerossa 116 111 vastaavat ammattilaiset.

Palvelut ovat maksuttomia, eikä 116 111 –numeroon soittaminen näy puhelinlaskulla.

Lasten ja nuorten chat -palvelu

Lasten ja-nuorten kirjepalvelu

Vanhempainpuhelin ja -chat joulutauolla

MLL:n Vanhempainpuhelin ja -chat ovat joulutauolla 23.12.2025–6.1.2026. Vanhempainpuhelin ja chat päivystävät jälleen keskiviikkona 7.1. Myös Vanhempainnetistä löydät tietoa ja tukea arkeen.

Vanhempainnetti

Barn och ungdomstelefonen joulun aikaan

Ruotsinkielinen lasten ja nuorten puhelin, Barn- och ungdomstelefonen, joulun ja uuden vuoden aikaan avoinna maanantaina ja tiistaina 22. - 23.12. sekä 29. - 30.12. klo 14 - 17.

Barn och ungdomstelefonen